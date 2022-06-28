29 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 червня, у світі відзначають Міжнародний день тропіків, а віряни вшановують пам'ять святого Тихона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

29 червня за церковним календарем сьогодні вшановують святого Тихона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Евтропій, Тигрій, Тихон, Михайло, а також Петро та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

День ангела

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день тропіків.

1579 — іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.

1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" загорівся і вщент згорів театр "Глобус".

1644 — в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.Конотопська битва (малюнок, 2010)

1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького

1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР

1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЧЕРВНЯ

1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.

1921 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіаімперії "Bertelsmann".

1930 — Славомир Мрожек, польський письменник, драматург, есеїст, художник.

1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літературний критик, журналіст, майстер літературної пародії.

1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург, дизайнер, художник, скульптор.

1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янки при дворі короля Артура"; батько українського художника-графіка, тележурналіста, сценариста Марка Греся та українського режисера Ганни Гресь

1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зранку роса на траві, то день буде ясним.

На вікнах осідає роса — варто очікувати дощів.

Польові квіти закривають пелюстки — до негоди.

Якщо птахи низько літають, то до сильних злив.

Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не працювати на городі.

Сьогодні не варто робити важливі життєві кроки.

Не бажано знайомитися в цей день.

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