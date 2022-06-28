Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
29 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 104
Сьогодні, 29 червня, у світі відзначають Міжнародний день тропіків, а віряни вшановують пам'ять святого Тихона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
29 червня за церковним календарем сьогодні вшановують святого Тихона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Евтропій, Тигрій, Тихон, Михайло, а також Петро та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
День ангела
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день тропіків.
- 1579 — іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.
- 1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" загорівся і вщент згорів театр "Глобус".
- 1644 — в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.Конотопська битва (малюнок, 2010)
- 1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького
- 1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР
- 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.
ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЧЕРВНЯ
- 1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.
- 1921 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіаімперії "Bertelsmann".
- 1930 — Славомир Мрожек, польський письменник, драматург, есеїст, художник.
- 1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літературний критик, журналіст, майстер літературної пародії.
- 1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург, дизайнер, художник, скульптор.
- 1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янки при дворі короля Артура"; батько українського художника-графіка, тележурналіста, сценариста Марка Греся та українського режисера Ганни Гресь
- 1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зранку роса на траві, то день буде ясним.
- На вікнах осідає роса — варто очікувати дощів.
- Польові квіти закривають пелюстки — до негоди.
- Якщо птахи низько літають, то до сильних злив.
Літо
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не працювати на городі.
- Сьогодні не варто робити важливі життєві кроки.
- Не бажано знайомитися в цей день.
Читайте також: Краще відмовитись: названо найгірші напої у літню спеку
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
- 28 червня
-
20:5229 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:18Як заготовити щавель на зиму: простий рецепт від шеф-кухаря
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
19:11Зірковий кулінар розповів, як по-особливому запекти картоплю: покроковий рецепт у відео
-
18:28Instagram тестує нову функцію "Нотатки": як вона виглядатиме
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
17:51Хлопчик заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду: футболіст відреагував на вчинок
-
17:23Обстріл ТРЦ у Кременчуці: як на теракт відреагували світові видання
-
16:50Привітання з Днем Конституції України у прозі: побажання своїми словами
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
15:49Привітання з Днем Конституції України 2022: вірші, смс і картинки
-
15:21Як приготувати легку заправку для свіжих салатів: рецепт вишневого соусу
-
14:50"За нашу та вашу свободу": у Польщі відкрили виставку знищеної військової техніки рф
-
14:21Співачка PLAYA випустила щемливу пісню "Човен", у якій кожен впізнає себе
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
13:19Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції: дивіться повне відеозвернення
-
12:51Греція призупиняє видачу віз росіянам
-
12:22Пошта Франції випустила марку присвячену Україні
-
11:53"Брудні танці 2": сиквел легендарного фільму знімають через 30+ років після прем'єри
-
11:22"Перед світанком": POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash презентували спільну пісню
-
10:50Допомога у липні для переселенців: оновлений перелік територій для ВПО
-
10:21Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
-
09:20У Львові відбудеться концерт з піснями легендарних The Beatles та збором коштів для ЗСУ
- 28 червня
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
- 27 червня
-
19:54Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
-
16:51В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana
-
13:24Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія
-
10:52Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану
- 26 червня
-
19:31Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:17Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
14:51Що робити під час війни, щоб підтримати себе: поради на день
-
09:56Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня
-
08:2330 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
- 25 червня
-
19:54Нічого не дає й 30 років очікування: руйнуємо поширені фейки про кандидатство України в ЄС
-
17:50Новини цікавлять менше: які сайти тепер активніше відвідують українці
-
15:23DETACH випустили трек "Кінцева" про останню зупинку окупантів
-
12:21Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, записав відео у підтримку Україну
-
09:204 кроки, як перевірити безпечність сайту
- 24 червня
-
20:24Для українців створять колоду карт, які навчать розрізняти види мін та снарядів
-
17:52"Кохайтеся, чорнобриві": слова Шевченка ожили у новій пісні співачки KRISTONKO
-
11:25NK – Back Home: Настя Каменських випустила новий болючий трек про українців
-
09:55Заборона російських книжок в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюють в мережі
-
08:50Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 23 червня
-
19:53Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу
-
17:22Ми з України: наші зірки виконали потужний хіт літа 2022 року