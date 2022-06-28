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війна Kalush

29 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 червня – середа

Сьогодні, 29 червня, у світі відзначають Міжнародний день тропіків, а віряни вшановують пам'ять святого Тихона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

29 червня за церковним календарем сьогодні вшановують святого Тихона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Евтропій, Тигрій, Тихон, Михайло, а також Петро та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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День ангела

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день тропіків.
  • 1579 — іспанські війська вчинили масову різню мирного населення голландського міста Маастрихт.
  • 1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" загорівся і вщент згорів театр "Глобус".
  • 1644 — в битві при Кропреді-Брідж армія англійських роялістів на чолі з Карлом I розгромила парламентські війська.Конотопська битва (малюнок, 2010)
  • 1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького
  • 1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР
  • 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.
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ХТО НАРОДИВСЯ 29 ЧЕРВНЯ

  • 1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.
  • 1921 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіаімперії "Bertelsmann".
  • 1930 — Славомир Мрожек, польський письменник, драматург, есеїст, художник.
  • 1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літературний критик, журналіст, майстер літературної пародії.
  • 1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург, дизайнер, художник, скульптор.
  • 1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янки при дворі короля Артура"; батько українського художника-графіка, тележурналіста, сценариста Марка Греся та українського режисера Ганни Гресь
  • 1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь".
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо зранку роса на траві, то день буде ясним.
  • На вікнах осідає роса — варто очікувати дощів.
  • Польові квіти закривають пелюстки — до негоди.
  • Якщо птахи низько літають, то до сильних злив.
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Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день краще не працювати на городі.
  • Сьогодні не варто робити важливі життєві кроки.
  • Не бажано знайомитися в цей день.

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