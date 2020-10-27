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28 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 жовтня – середа

Сьогодні, 28 жовтня, відзначають День визволення України від фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, а також Міжнародний день анімації. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Юхима Благочестивого. Він народився у родині християн і отримав ім'я Микита, але у 18 років вирішив повністю присвятити своє життя Богу, тож з часом отримав ім'я Юхим (Евіфимій). Він також заснував чернечу громаду поблизу Салоніків (Греція)

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук'ян, Семен, Дмитро та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День визволення України від фашистських загарбників
  • Всесвітній тиждень інсульту
  • День бабусь та дідусів в Україні
  • Міжнародний день анімації
  • 1913 — у Вінниці запрацювали трамваї.
  • 1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", відповідно до якого Бессарабію віддали Румунії.
  • 1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону.
  • 1989 — Верховна рада Української РСР прийняла закон про державний статус української мови
  • 1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.
  • 2007 — Британська газета The Daily Telegraph опублікувала список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні", до якого увійшов український художник Іван Марчук.
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ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЖОВТНЯ

  • 1466 — Еразм Ротердамський, голландський мислитель, ґкого вважають одним із найбільших гуманістів Північного Відродження.
  • 1550 — Станіслав Костка, польський святий, єзуїт, покровитель Польщі, молоді та дітей.
  • 1585 — Корнелій Янсен, нідерландський єпископ, засновник католицького богословського вчення, відомого як янсенізм.
  • 1793 — Сімонас Даукантас, литовський історик і письменник-просвітник, збирач і видавець литовського фольклору.
  • 1854 — Жан Марі Гюйо, французький філософ, етик, поет.
  • 1872 — Терентій Пархоменко, український кобзар з Полісся.
  • 1895 — Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.
  • 1955 — Білл Гейтс, засновник і голова ради директорів корпорації Microsoft.
  • 1967 — Джулія Робертс, відома американська акторка.
  • 1972 — Бред Пейслі, американський кантрі-співак та автор пісень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою;
  • Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки;
  • Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди;
  • Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди.
28 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432196

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна обманювати і взагалі брехати;
  • Не можна ображатись, сваритись та кричати;
  • Не можна вживати шкідливу їжу та спиртне;
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна бажати комусь і собі зла.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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