28 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 жовтня, відзначають День визволення України від фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, а також Міжнародний день анімації. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Юхима Благочестивого. Він народився у родині християн і отримав ім'я Микита, але у 18 років вирішив повністю присвятити своє життя Богу, тож з часом отримав ім'я Юхим (Евіфимій). Він також заснував чернечу громаду поблизу Салоніків (Греція)

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук'ян, Семен, Дмитро та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День визволення України від фашистських загарбників

Всесвітній тиждень інсульту

День бабусь та дідусів в Україні

Міжнародний день анімації

1913 — у Вінниці запрацювали трамваї.

1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", відповідно до якого Бессарабію віддали Румунії.

1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону.

1989 — Верховна рада Української РСР прийняла закон про державний статус української мови

1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.

2007 — Британська газета The Daily Telegraph опублікувала список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні", до якого увійшов український художник Іван Марчук.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЖОВТНЯ

1466 — Еразм Ротердамський, голландський мислитель, ґкого вважають одним із найбільших гуманістів Північного Відродження.

1550 — Станіслав Костка, польський святий, єзуїт, покровитель Польщі, молоді та дітей.

1585 — Корнелій Янсен, нідерландський єпископ, засновник католицького богословського вчення, відомого як янсенізм.

1793 — Сімонас Даукантас, литовський історик і письменник-просвітник, збирач і видавець литовського фольклору.

1854 — Жан Марі Гюйо, французький філософ, етик, поет.

1872 — Терентій Пархоменко, український кобзар з Полісся.

1895 — Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.

1955 — Білл Гейтс, засновник і голова ради директорів корпорації Microsoft.

1967 — Джулія Робертс, відома американська акторка.

1972 — Бред Пейслі, американський кантрі-співак та автор пісень.

Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою;

Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки;

Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди;

Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна обманювати і взагалі брехати;

Не можна ображатись, сваритись та кричати;

Не можна вживати шкідливу їжу та спиртне;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна бажати комусь і собі зла.

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