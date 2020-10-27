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28 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 жовтня, відзначають День визволення України від фашистських загарбників, День бабусь та дідусів, а також Міжнародний день анімації. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Юхима Благочестивого. Він народився у родині християн і отримав ім'я Микита, але у 18 років вирішив повністю присвятити своє життя Богу, тож з часом отримав ім'я Юхим (Евіфимій). Він також заснував чернечу громаду поблизу Салоніків (Греція)
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 28 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Іван, Денис, Лука, Лук'ян, Семен, Дмитро та Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День визволення України від фашистських загарбників
- Всесвітній тиждень інсульту
- День бабусь та дідусів в Україні
- Міжнародний день анімації
- 1913 — у Вінниці запрацювали трамваї.
- 1920 — країни Антанти підписали з Королівством Румунія "Бессарабський протокол", відповідно до якого Бессарабію віддали Румунії.
- 1938 — 17 тисяч польських євреїв заарештовано у Третьому Рейху і відіслано до польського кордону.
- 1989 — Верховна рада Української РСР прийняла закон про державний статус української мови
- 1993 — Сенат Австралії визнав Голодомор в Українській СРР актом геноциду.
- 2007 — Британська газета The Daily Telegraph опублікувала список "100 геніїв сучасності, які живуть сьогодні", до якого увійшов український художник Іван Марчук.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЖОВТНЯ
- 1466 — Еразм Ротердамський, голландський мислитель, ґкого вважають одним із найбільших гуманістів Північного Відродження.
- 1550 — Станіслав Костка, польський святий, єзуїт, покровитель Польщі, молоді та дітей.
- 1585 — Корнелій Янсен, нідерландський єпископ, засновник католицького богословського вчення, відомого як янсенізм.
- 1793 — Сімонас Даукантас, литовський історик і письменник-просвітник, збирач і видавець литовського фольклору.
- 1854 — Жан Марі Гюйо, французький філософ, етик, поет.
- 1872 — Терентій Пархоменко, український кобзар з Полісся.
- 1895 — Майк Йогансен, український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.
- 1955 — Білл Гейтс, засновник і голова ради директорів корпорації Microsoft.
- 1967 — Джулія Робертс, відома американська акторка.
- 1972 — Бред Пейслі, американський кантрі-співак та автор пісень.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 28 жовтня досі є комарі, то зима буде доволі теплою;
- Якщо ввечері навколо місяця можна побачити кола, то незабаром прийдуть заморозки;
- Якщо на світанку дуже хмарно, то найближчими днями буде погіршення погоди;
- Якщо птахи літають низько над деревами, то до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна обманювати і взагалі брехати;
- Не можна ображатись, сваритись та кричати;
- Не можна вживати шкідливу їжу та спиртне;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна бажати комусь і собі зла.
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