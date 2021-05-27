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28 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 травня, віряни шанують День преподобного Пахомія Великого. Також у світі відзначають Міжнародний день жіночого здоров'я. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
28 травня православна церква шанує пам'ять преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї, єпископа Ростовського, чудотворця. Преподобний Пахомій терпів багато спокус і нападів від ворога роду людського, але всі спокуси преподобний Пахомій доблесно відбивав молитвою до Бога і терпінням.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 28 травня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день жіночого здоров'я
- 1539 – іспанський конкістадор і кубинський губернатор Ернандо де Сото увійшов в затоку Тампа біля берегів Флориди
- 1569 – підписано Люблінську унію, яка об'єднала Польщу і Литву в Річ Посполиту
- 1742 – в Лондоні споруджений перший критий плавальний басейн
- 1763 – в Києві відкрита школа з навчання живопису
- 1830 – президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців, який дозволяв вигнання індіанців з їхніх земель і відмовляв їм у всіх громадянських правах і свободах на території на схід від Міссісіпі
- 1871 – після тижня кривавих боїв розгромлена Паризька комуна
- 1904 – Після катастрофічного провалу в Парижі Джакомо Пуччіні вперше представив в Брешії кардинально перероблену оперу Мадам Батерфляй
- 1921 – X конференція РКП (б) прийняла курс на Нову економічну політику
- 1927 – надійшли в продаж перші радянські конверти з надрукованими на них марками
- 1928 – злиття автомобільних концернів Крайслер і Додж
- 1957 – в США заснована Національна академія грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди в світі музики, Греммі
- 1961 – останній рейс поїзда Східний експрес з Парижа в Бухарест
- 1969 – Мік Джаггер і його подруга Маріанна Фейтфул заарештовані за вживання наркотиків
- 1977 – в Парижі вперше зіграли разом Стінг, Стюарт Копленд і Енді Саммерс.
- 1985 – футбольна команда Динамо (Київ) забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ТРАВНЯ
- 1660 – Георг I, перший представник Ганноверської династії на королівському троні Великобританії
- 1738 – Жозеф Гильотена, французький лікар і політик. Його ім'ям названа гільйотина
- 1779 – Томас Мoр, англійський поет
- 1795 – Ламберт Хічкок, американський бізнесмен
- 1884 – Едвард Бенеш, державний і політичний діяч Чехословаччини, другий президент Чехословаччини
- 1889 – Ріхард Реті, чеський гросмейстер, який відрізнявся за шахівницею оригінальністю ідей
- 1908 – Ян Ланкастер Флемінг, англійський письменник
- 1910 – Ті-Боун Уокер (справжнє ім'я Аарон Тібо Уокер), видатний американський блюзовий співак
- 1968 – Кайлі Міноуг, австралійська попспівачка
- 1972 – Кьяра Мастроянні, італійська кіноактриса, дочка Марчелло Мастроянні і Катрін Деньов
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ранкова роса має цілющі властивості
- Якщо на Пахома схід сонця багряний, до грозового літа
- Якщо на Пахома тепло, літо також буде теплим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна залишати посуд брудним
- Незаміжні дівчата нікому не мають розповідати про свої мрії та плани
- Забороняється також використовувати не свій рушник
- На Пахома люди вважають за краще не брати в руки здачу з покупок
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