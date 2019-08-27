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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

28 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 серпня – середа

Сьогодні, 28 серпня, віряни вшановують Успіння Пресвятої Богородиці, а також відзначається День міста Тернопіль. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці. Саме сьогодні завершується 14-денний піст, який стартував на Маковея.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День міста Тернопіль
  • 1850 — у Веймарі відбулася прем'єра опери Ріхарда Вагнера "Лоенгрін".
  • 1921 — у Києві розстріляні 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка.
  • 1937 — в Японії заснували компанію Toyota.
  • 1941 — в Радянському Союзі видається наказ про ліквідацію Автономної республіки німців Поволжя та депортацію понад чотириста тисяч місцевих німців до Сибіру і Середньої Азії.
  • 1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні вийшли 200 тисяч осіб на марш протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Саме тут зі своєю знаменитою промовою "В мене є мрія" виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.
  • 1996 — суд у Лондоні офіційно розлучив Чарльза і принцесу Діану.
  • 1999 — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Петронас Тауер" заввишки 452 метри кожна.
28 серпня у 1937 році в Японії заснували компанію Toyota - фото 350290
28 серпня у 1937 році в Японії заснували компанію Toyota

ХТО НАРОДИВСЯ 28 СЕРПНЯ

  • 1749 — Йоганн Вольфґанґ фон Ґете, німецький учений і письменник (Фауст, Страждання юного Вертера).
  • 1877 — Чарльз Стюарт Роллс, один із співзасновників компанії Роллс Ройс
  • 1882 — Белль Бенчлі, американка, яка стала першою у світі директоркою зоопарку
  • 1922 — Марія Лісовська, українська письменниця. Автор збірок оповідань "Скільки житиму — любитиму", "Відлуння серця".
  • 1925 — Стругацький Аркадій Натанович, російський письменник-фантаст, перекладач.
  • 1942 — Стерлінг Моррісон, гітарист нью-йоркського гурту Velvet Underground.
  • 1969 — Джейсон Прістлі, американський актор (Беверлі-Гіллз, 90210)
  • 1982 — Ліенн Раймс, американська виконавиця й акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на небі з'явилась веселка, то буде тепла осінь
  • Якщо сьогодні сонячна погода, то бабине літо швидко мине
  • Якщо багато павутиння на вулиці, то зима буде без снігу, але з морозами
  • На Успіння починають активно займатись заготівлею закруток, приміром, солити огірки
  • Якщо дощить у цей день, то вся осінь буде дощовою
28 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 350136

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Жінкам не можна займатись важкою фізичною працею та хатньою роботою
  • Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови
  • Не можна сваритися та тримати у голові погані думки
  • Не можна брати гострі предмети, а також щось варити
  • Не можна ходити босоніж по землі, а також взувати незручне взуття

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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