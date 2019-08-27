28 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 серпня, віряни вшановують Успіння Пресвятої Богородиці, а також відзначається День міста Тернопіль. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці. Саме сьогодні завершується 14-денний піст, який стартував на Маковея.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День міста Тернопіль

1850 — у Веймарі відбулася прем'єра опери Ріхарда Вагнера "Лоенгрін".

1921 — у Києві розстріляні 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка.

1937 — в Японії заснували компанію Toyota.

1941 — в Радянському Союзі видається наказ про ліквідацію Автономної республіки німців Поволжя та депортацію понад чотириста тисяч місцевих німців до Сибіру і Середньої Азії.

1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні вийшли 200 тисяч осіб на марш протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Саме тут зі своєю знаменитою промовою "В мене є мрія" виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.

1996 — суд у Лондоні офіційно розлучив Чарльза і принцесу Діану.

1999 — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру "Петронас Тауер" заввишки 452 метри кожна.

28 серпня у 1937 році в Японії заснували компанію Toyota

ХТО НАРОДИВСЯ 28 СЕРПНЯ

1749 — Йоганн Вольфґанґ фон Ґете, німецький учений і письменник (Фауст, Страждання юного Вертера).

1877 — Чарльз Стюарт Роллс, один із співзасновників компанії Роллс Ройс

1882 — Белль Бенчлі, американка, яка стала першою у світі директоркою зоопарку

1922 — Марія Лісовська, українська письменниця. Автор збірок оповідань "Скільки житиму — любитиму", "Відлуння серця".

1925 — Стругацький Аркадій Натанович, російський письменник-фантаст, перекладач.

1942 — Стерлінг Моррісон, гітарист нью-йоркського гурту Velvet Underground.

1969 — Джейсон Прістлі, американський актор (Беверлі-Гіллз, 90210)

1982 — Ліенн Раймс, американська виконавиця й акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на небі з'явилась веселка, то буде тепла осінь

Якщо сьогодні сонячна погода, то бабине літо швидко мине

Якщо багато павутиння на вулиці, то зима буде без снігу, але з морозами

На Успіння починають активно займатись заготівлею закруток, приміром, солити огірки

Якщо дощить у цей день, то вся осінь буде дощовою

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Жінкам не можна займатись важкою фізичною працею та хатньою роботою

Не можна лаятися та вживати нецензурні вислови

Не можна сваритися та тримати у голові погані думки

Не можна брати гострі предмети, а також щось варити

Не можна ходити босоніж по землі, а також взувати незручне взуття

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