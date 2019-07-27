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Тести Подорожі

28 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 липня – неділя

Сьогодні, 28 липня, віряни вшановують пам'ять князя Володимира, який хрестив Русь, а у світі – День боротьби з гепатитом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

28 липня церква вшановує пам'ять князя новгородського Володимира, при якому відбулося хрещення Русі. У 970 році він став новгородським князем, а в 978 році посів київський престол. У 988 році прийняв за грецьким обрядом християнство, після чого зробив його державною релігією. У Києві хрещення пройшло досить мирно, а в Новгороді супроводжувалося повстаннями народу, які довелося придушувати силою.

Ще в цей день вшановується пам'ять ранньохристиянських святих мучеників – Кирика та Улити.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 28 липня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир та Андрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з гепатитом
  • День Незалежності Перу
  • День хрещення Київської Русі
  • 1497 – в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на Магдебурзьке право.
  • 1697 – Експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.
  • 1821 – Перу оголосило незалежність від Іспанії.
  • 1834 – відкриття Київського університету.
  • 1858 – відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.
  • 1862 – початок золотої лихоманки у Монтані (США).
  • 1896 – у Флориді засновано місто Маямі.
  • 1900 – у Коннектикуті Луїс Лассінг приготував перший гамбургер.
  • 1916 – заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.
  • 1959 – введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.
  • 1991 – створено Союз офіцерів України.
  • 1992 – в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні.
  • 1994 – прийняття конституції Молдови.
  • 2000 – Вперше відзначався день системного адміністратора.
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ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИПНЯ

  • 1804 – Людвіг Феєрбах, німецький філософ, син криміналіста і філософа Ансельма Фейєрбаха.
  • 1810 – Мокрицький Аполлон Миколайович, український живописець і педагог.
  • 1866 – Беатрікс Поттер, англійська дитяча письменниця, художник.
  • 1880 – Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч, автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР, перший голова Генерального секретаріату УНР.
  • 1881 – Спілліарт Леон, бельгійський художник-символіст.
  • 1887 – Марсель Дюшан, французький та американський художник, скульптор, представник дадаїзму та сюрреалізму, теоретик мистецтва, шахіст.
  • 1911 – Джорджо Щербаненко, італійський письменник українського походження.
  • 1912 – Муратов Ігор Леонтійович, український поет, перекладач, драматург.
  • 1922 – Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.
  • 1925 – Барух Бламберг, американський лікар і вчений, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
  • 1937 – Віктор Мережко, кіносценарист та письменник.
  • 1940 – Симоненко Володимир Степанович, український джазовий піаніст, музикознавець.
  • 1943 – Річард Вілльям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd.
  • 1951 – Сантьяго Калатрава, іспанський архітектор.
  • 1954 – Ґерд Фальтінґс, німецький математик, лауреат премії Філдса.
  • 1987 – Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського "Динамо".
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Євген Хачеріді

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Особливо яскраво в цей день сяє сонце, промені якого володіють цілющою силою.
  • Липа пожовкла – осінь ранньої буде.
  • Дощ з ранку – до сонячного дня.
  • Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.
  • Якщо грім гулко гримить, буде злива.
  • Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
  • Туман ввечері – до дощу.
  • Коники голосно стрекочуть – до спеки.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Улиту не можна жати в полі, інакше нечиста сила голову задурить.
  • Також не радять вживати алкоголь в цей день, оскільки це може мати згубні наслідки.
  • Також не варто пліткувати та наговорювати зле на інших. Усі погані слова повернуться до вас.

Читайте також: Гороскоп на 28 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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