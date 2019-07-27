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28 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 липня, віряни вшановують пам'ять князя Володимира, який хрестив Русь, а у світі – День боротьби з гепатитом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
28 липня церква вшановує пам'ять князя новгородського Володимира, при якому відбулося хрещення Русі. У 970 році він став новгородським князем, а в 978 році посів київський престол. У 988 році прийняв за грецьким обрядом християнство, після чого зробив його державною релігією. У Києві хрещення пройшло досить мирно, а в Новгороді супроводжувалося повстаннями народу, які довелося придушувати силою.
Ще в цей день вшановується пам'ять ранньохристиянських святих мучеників – Кирика та Улити.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 28 липня, іменини відзначають власники таких імен: Володимир та Андрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з гепатитом
- День Незалежності Перу
- День хрещення Київської Русі
- 1497 – в таборі під Заславом великий князь литовський Александр видав грамоту на переведення Луцька з волинського на Магдебурзьке право.
- 1697 – Експедиція козака Володимира Атласова висадилась на Камчатці.
- 1821 – Перу оголосило незалежність від Іспанії.
- 1834 – відкриття Київського університету.
- 1858 – відбитки пальців вперше використані для ідентифікації.
- 1862 – початок золотої лихоманки у Монтані (США).
- 1896 – у Флориді засновано місто Маямі.
- 1900 – у Коннектикуті Луїс Лассінг приготував перший гамбургер.
- 1916 – заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.
- 1959 – введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії.
- 1991 – створено Союз офіцерів України.
- 1992 – в Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні.
- 1994 – прийняття конституції Молдови.
- 2000 – Вперше відзначався день системного адміністратора.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИПНЯ
- 1804 – Людвіг Феєрбах, німецький філософ, син криміналіста і філософа Ансельма Фейєрбаха.
- 1810 – Мокрицький Аполлон Миколайович, український живописець і педагог.
- 1866 – Беатрікс Поттер, англійська дитяча письменниця, художник.
- 1880 – Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч, автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР, перший голова Генерального секретаріату УНР.
- 1881 – Спілліарт Леон, бельгійський художник-символіст.
- 1887 – Марсель Дюшан, французький та американський художник, скульптор, представник дадаїзму та сюрреалізму, теоретик мистецтва, шахіст.
- 1911 – Джорджо Щербаненко, італійський письменник українського походження.
- 1912 – Муратов Ігор Леонтійович, український поет, перекладач, драматург.
- 1922 – Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.
- 1925 – Барух Бламберг, американський лікар і вчений, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
- 1937 – Віктор Мережко, кіносценарист та письменник.
- 1940 – Симоненко Володимир Степанович, український джазовий піаніст, музикознавець.
- 1943 – Річард Вілльям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd.
- 1951 – Сантьяго Калатрава, іспанський архітектор.
- 1954 – Ґерд Фальтінґс, німецький математик, лауреат премії Філдса.
- 1987 – Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського "Динамо".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Особливо яскраво в цей день сяє сонце, промені якого володіють цілющою силою.
- Липа пожовкла – осінь ранньої буде.
- Дощ з ранку – до сонячного дня.
- Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.
- Якщо грім гулко гримить, буде злива.
- Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
- Туман ввечері – до дощу.
- Коники голосно стрекочуть – до спеки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Улиту не можна жати в полі, інакше нечиста сила голову задурить.
- Також не радять вживати алкоголь в цей день, оскільки це може мати згубні наслідки.
- Також не варто пліткувати та наговорювати зле на інших. Усі погані слова повернуться до вас.
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