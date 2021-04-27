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28 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни відзначають Велику середу та вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa і Трохима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 28 квітня віряни вшановують пам'ять Аристарха, Пудa і Трохима, а також відзначають Велику середу перед Великоднем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день охорони праці
- Міжнародний день собаки-поводиря
- День героїв на Барбадосі
- День юристів в Індії
- День джинсів
- Національний день чорничного пирога в США
- 1220 — Почалось будівництво кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших та найкрасивіших в Англії.
- 1563 — Іван Федоров та Петро Мстиславець почали друк першої книги.
- 1686 — Вийшов у світ перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".
- 1709 — Шведські війська Карла XII та українські під керівництвом гетьмана Івана Мазепи вирушили на облогу Полтави
- 1788 — Мериленд став 7-м штатом США.
- 1796 — Сардинське Королівство уклало перемир'я з Францією.
- 1814 — Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.
- 1879 — Установчими зборами в Тирново погоджено конституція Болгарії.
- 1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
- 1910 — У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт влаштував перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.
- 1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер.
- 1919 — Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.
- 1923 — У Лондоні відкрився знаменитий стадіон "Вемблі".
- 1932 — Оголошено про відкриття першої вакцини проти жовтої гарячки.
- 1939 — Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад та Англо-Німецького морського договору.
- 1943 — у Львові німецька влада повідомила про створення дивізії зброї СС "Галичина"
- 1947 — польська комуністична влада почала операцію "Вісла" з виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини к Західну Польщу
- 1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів.
- 1967 — Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) втратив можливість брати участь у поєдинках через відмову служити в армії США.
- 1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск.
- 1988 — Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.
- 1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5 221 штрафний баскетбольний кидок.
- 2000 — Туреччина, Азербайджан і Грузія вклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.
- 2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 КВІТНЯ
- 1665 — Мартелло П'єр Якопо, італійський драматург та поет, який заклав основу для італійського Просвітництва.
- 1753 — Франц Карл Ахард, німецький фізик та хімік, який звів в Силезії перший буряково-цукровий завод. Він також першим описав рецепти приготування спирту та оцту з цукрового буряка.
- 1805 — Анрі-Огюст Барб'є, французький поет.
- 1865 — Микола Івасюк, український художник та педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".
- 1868 — Георгій Вороний, видатний український математик, творець геометрії чисел, який зробив чималий внесок у розвиток сучасної інформатики.
- 1868 — Еміль Бернар, французький художник-неоімпресіоніст, один з теоретиків символізму в мистецтві.
- 1874 — Карл Краус, австрійський журналіст, письменник та видавець ("Останні дні людства").
- 1902 — Юхан Борген, норвезький прозаїк і драматург, один з найвідоміших письменників ХХ століття.
- 1906 — Барт Ян Бок, нідерландсько-американський астроном.
- 1908 — Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, якому вдалось врятувати 1100 євреїв з табору Аушвіц у часи Другої світової війни.
- 1916 — Ламборгіні Ферручіо, італійський бізнесмен та творець автомобілів Lamborghini.
- 1974 — Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.
- 1981 — Джессіка Альба, американська акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вночі заморозки, то рік буде не врожайним;
- Якщо ясний день, то скоро погоди зміниться;
- Якщо зоряне небо, то варто готуватись до дощів та посилення вітру;
- Якщо багато птахів на деревах, то до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна виходити з дому без потреби;
- Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
- Не можна пити алкоголь;
- Не можна ходити вранці по росі.
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