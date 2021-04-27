28 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни відзначають Велику середу та вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa і Трохима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 28 квітня віряни вшановують пам'ять Аристарха, Пудa і Трохима, а також відзначають Велику середу перед Великоднем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день охорони праці

Міжнародний день собаки-поводиря

День героїв на Барбадосі

День юристів в Індії

День джинсів

Національний день чорничного пирога в США

1220 — Почалось будівництво кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших та найкрасивіших в Англії.

1563 — Іван Федоров та Петро Мстиславець почали друк першої книги.

1686 — Вийшов у світ перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".

1709 — Шведські війська Карла XII та українські під керівництвом гетьмана Івана Мазепи вирушили на облогу Полтави

1788 — Мериленд став 7-м штатом США.

1796 — Сардинське Королівство уклало перемир'я з Францією.

1814 — Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.

1879 — Установчими зборами в Тирново погоджено конституція Болгарії.

1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

1910 — У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт влаштував перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.

1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер.

1919 — Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.

1923 — У Лондоні відкрився знаменитий стадіон "Вемблі".

1932 — Оголошено про відкриття першої вакцини проти жовтої гарячки.

1939 — Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад та Англо-Німецького морського договору.

1943 — у Львові німецька влада повідомила про створення дивізії зброї СС "Галичина"

1947 — польська комуністична влада почала операцію "Вісла" з виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини к Західну Польщу

1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів.

1967 — Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) втратив можливість брати участь у поєдинках через відмову служити в армії США.

1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск.

1988 — Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.

1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5 221 штрафний баскетбольний кидок.

2000 — Туреччина, Азербайджан і Грузія вклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.

2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 КВІТНЯ

1665 — Мартелло П'єр Якопо, італійський драматург та поет, який заклав основу для італійського Просвітництва.

1753 — Франц Карл Ахард, німецький фізик та хімік, який звів в Силезії перший буряково-цукровий завод. Він також першим описав рецепти приготування спирту та оцту з цукрового буряка.

1805 — Анрі-Огюст Барб'є, французький поет.

1865 — Микола Івасюк, український художник та педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".

1868 — Георгій Вороний, видатний український математик, творець геометрії чисел, який зробив чималий внесок у розвиток сучасної інформатики.

1868 — Еміль Бернар, французький художник-неоімпресіоніст, один з теоретиків символізму в мистецтві.

1874 — Карл Краус, австрійський журналіст, письменник та видавець ("Останні дні людства").

1902 — Юхан Борген, норвезький прозаїк і драматург, один з найвідоміших письменників ХХ століття.

1906 — Барт Ян Бок, нідерландсько-американський астроном.

1908 — Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, якому вдалось врятувати 1100 євреїв з табору Аушвіц у часи Другої світової війни.

1916 — Ламборгіні Ферручіо, італійський бізнесмен та творець автомобілів Lamborghini.

1974 — Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.

1981 — Джессіка Альба, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вночі заморозки, то рік буде не врожайним;

Якщо ясний день, то скоро погоди зміниться;

Якщо зоряне небо, то варто готуватись до дощів та посилення вітру;

Якщо багато птахів на деревах, то до потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;

Не можна пити алкоголь;

Не можна ходити вранці по росі.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку