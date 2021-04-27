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28 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 квітня – середа

Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни відзначають Велику середу та вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa і Трохима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 28 квітня віряни вшановують пам'ять Аристарха, Пудa і Трохима, а також відзначають Велику середу перед Великоднем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день охорони праці
  • Міжнародний день собаки-поводиря
  • День героїв на Барбадосі
  • День юристів в Індії
  • День джинсів
  • Національний день чорничного пирога в США
  • 1220 — Почалось будівництво кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших та найкрасивіших в Англії.
  • 1563 — Іван Федоров та Петро Мстиславець почали друк першої книги.
  • 1686 — Вийшов у світ перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".
  • 1709 — Шведські війська Карла XII та українські під керівництвом гетьмана Івана Мазепи вирушили на облогу Полтави
  • 1788 — Мериленд став 7-м штатом США.
  • 1796 — Сардинське Королівство уклало перемир'я з Францією.
  • 1814 — Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.
  • 1879 — Установчими зборами в Тирново погоджено конституція Болгарії.
  • 1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
  • 1910 — У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт влаштував перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.
  • 1914 — У США запатентований повітряний кондиціонер.
  • 1919 — Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.
  • 1923 — У Лондоні відкрився знаменитий стадіон "Вемблі".
  • 1932 — Оголошено про відкриття першої вакцини проти жовтої гарячки.
  • 1939 — Заява Адольфа Гітлера про денонсацію Польсько-Німецького договору про ненапад та Англо-Німецького морського договору.
  • 1943 — у Львові німецька влада повідомила про створення дивізії зброї СС "Галичина"
  • 1947 — польська комуністична влада почала операцію "Вісла" з виселення українців з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини к Західну Польщу
  • 1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів.
  • 1967 — Американський боксер Кассіус Клей (майбутній Мухамед Алі) втратив можливість брати участь у поєдинках через відмову служити в армії США.
  • 1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск.
  • 1988 — Михайло Горбачов на зустрічі з російським патріархом Пименом оголосив про повернення церкві культових споруд.
  • 1996 — Американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши підряд 5 221 штрафний баскетбольний кидок.
  • 2000 — Туреччина, Азербайджан і Грузія вклали договір про будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан для транспортування каспійської нафти в обхід Росії.
  • 2001 — Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.
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ХТО НАРОДИВСЯ 28 КВІТНЯ

  • 1665 — Мартелло П'єр Якопо, італійський драматург та поет, який заклав основу для італійського Просвітництва.
  • 1753 — Франц Карл Ахард, німецький фізик та хімік, який звів в Силезії перший буряково-цукровий завод. Він також першим описав рецепти приготування спирту та оцту з цукрового буряка.
  • 1805 — Анрі-Огюст Барб'є, французький поет.
  • 1865 — Микола Івасюк, український художник та педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".
  • 1868 — Георгій Вороний, видатний український математик, творець геометрії чисел, який зробив чималий внесок у розвиток сучасної інформатики.
  • 1868 — Еміль Бернар, французький художник-неоімпресіоніст, один з теоретиків символізму в мистецтві.
  • 1874 — Карл Краус, австрійський журналіст, письменник та видавець ("Останні дні людства").
  • 1902 — Юхан Борген, норвезький прозаїк і драматург, один з найвідоміших письменників ХХ століття.
  • 1906 — Барт Ян Бок, нідерландсько-американський астроном.
  • 1908 — Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, якому вдалось врятувати 1100 євреїв з табору Аушвіц у часи Другої світової війни.
  • 1916 — Ламборгіні Ферручіо, італійський бізнесмен та творець автомобілів Lamborghini.
  • 1974 — Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.
  • 1981 — Джессіка Альба, американська акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вночі заморозки, то рік буде не врожайним;
  • Якщо ясний день, то скоро погоди зміниться;
  • Якщо зоряне небо, то варто готуватись до дощів та посилення вітру;
  • Якщо багато птахів на деревах, то до потепління.
28 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 457226

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна виходити з дому без потреби;
  • Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
  • Не можна пити алкоголь;
  • Не можна ходити вранці по росі.

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