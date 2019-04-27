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28 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 квітня – неділя

Сьогодні, 28 квітня, українці святкують Великдень. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. В Україні закінчився Великий піст і віряни святкують Великдень – Воскресіння Ісуса Христа!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 28 квітня, у неділю, відзначають Пасху – велике релігійне свято. На теренах України святкують Великдень як Воскресіння Ісуса ще з кінця першого тисячоліття, із запровадженням християнства. Це свято збігалося в часі із весняним рівноденням і теж символізувало відродження життя і надій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Лук'ян, Савва, Трохим, Павло, а також Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1220 – Закладено перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері – одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія.
  • 1563 – Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.
  • 1686 – Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".
  • 1788 – Меріленд став 7-м штатом США.
  • 1814 – Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.
  • 1908 – Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
  • 1910 – У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.
  • 1914 – У США запатентований повітряний кондиціонер.
  • 1923 – У Лондоні відкритий стадіон "Вемблі".
  • 1932 – Відкрили вакцини проти жовтої гарячки.
  • 1943 – У Львові створення дивізії «СС-Галичина».
  • 1945 – Італійські партизани розстріляли Беніто Муссоліні на півночі Італії.
  • 1968 – У Нью-Йорку на Бродвеї відбулась прем'єра мюзиклу "Волосся".
  • 1987 – У США вперше у світі випустили компакт-диск.
  • 2001 – Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.
Нью-Йорк, Бродвей, мюзикл 'Волосся' - фото 324408
Нью-Йорк, Бродвей, мюзикл "Волосся"

ХТО НАРОДИВСЯ 28 квітня

  • 1442 – Едуард IV, перший король Англії, який з династії Йорків.
  • 1729 – Полторацький Марко Федорович, український співак, баритон. Козак Сосницької сотні Чернігівського полку та дід Анни Керн.
  • 1758 – Джеймс Монро, 5-й президент США.
  • 1865 – Івасюк Микола Іванович, український художник і педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".
  • 1874 – Карл Краус, австрійський журналіст, письменник, видавець, критик Першої світової війни "Останні дні людства".
  • 1875 – Сосенко Модест Данилович, український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор.
  • 1908 – Шиндлер Оскар, німецький бізнесмен, який врятував 1100 євреїв з табору Аушвіц під час Другої світової війни.
  • 1916 – Ламборґіні Ферручіо, італійський бізнесмен, розробник автомобілів "Ламборґіні".
  • 1937 – Саддам Хусейн, іракський політичний діяч, голова ради революційного командування.
  • 1974 – Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.
  • 1977 – Наталія Бучинська, співачка, народна артистка України.
  • 1981 – Джессіка Альба, американська акторка.
'Продавщиця з апельсинами', автор Модест Сосенко - фото 324391
"Продавщиця з апельсинами", автор Модест Сосенко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • За народним календарем, 28 квітня відзначають Пудів день. У цей день розпускаються горобина та калина, а бджолярі виносять бджіл.

  • Щоб не накликати на себе нещастя, в цей день не можна допізна працювати.
  • Якщо додому залетіли бджоли, то господарі будуть щасливі.
  • Якщо співають граки, то буде гарна погода.
  • Якщо вдень жарко, а вночі прохолодно, то буде теплий та сонячний день.
  • Якщо вдень ясно, а ввечері починають згущуватися хмари, то погода буде мінлива, можливий дощ.
  • Якщо по ярах земля замерзла, то буде поганий врожай.
  • Якщо зоря червона, то буде вітер і дощ.
  • Весна! - фото 324418
    Весна!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не пропустіть церковну службу – 28 квітня українці святкують Великдень! Вже в суботу ввечері розпочинається Великодня служба й триває вона усю ніч.
  • Після служби всі повертаються додому та розговляються. Не порушуйте традицій – спочатку їдять освячене яйце.
  • Правильне привітання: "Христос Воскрес!"–"Воістину Воскрес!"
  • В цей світлий день не можна сваритися, ображати когось та злословити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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