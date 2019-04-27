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28 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 квітня, українці святкують Великдень. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. В Україні закінчився Великий піст і віряни святкують Великдень – Воскресіння Ісуса Христа!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 28 квітня, у неділю, відзначають Пасху – велике релігійне свято. На теренах України святкують Великдень як Воскресіння Ісуса ще з кінця першого тисячоліття, із запровадженням християнства. Це свято збігалося в часі із весняним рівноденням і теж символізувало відродження життя і надій.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Лук'ян, Савва, Трохим, Павло, а також Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1220 – Закладено перші камені до фундаменту кафедрального собору в Солсбері – одного з найдавніших і найгарніших в Королівстві Англія.
- 1563 – Першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець розпочали друк першої книги.
- 1686 – Опублікований перший том фундаментальної праці Ісаака Ньютона "Принципи".
- 1788 – Меріленд став 7-м штатом США.
- 1814 – Наполеон відправився в заслання на острів Ельба.
- 1908 – Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).
- 1910 – У ніч з 27 на 28 квітня Клод Грехем-Уайт здійснив перший у Великій Британії зареєстрований нічний політ на аероплані.
- 1914 – У США запатентований повітряний кондиціонер.
- 1923 – У Лондоні відкритий стадіон "Вемблі".
- 1932 – Відкрили вакцини проти жовтої гарячки.
- 1943 – У Львові створення дивізії «СС-Галичина».
- 1945 – Італійські партизани розстріляли Беніто Муссоліні на півночі Італії.
- 1968 – У Нью-Йорку на Бродвеї відбулась прем'єра мюзиклу "Волосся".
- 1987 – У США вперше у світі випустили компакт-диск.
- 2001 – Політ першого космічного туриста Денніса Тіто.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 квітня
- 1442 – Едуард IV, перший король Англії, який з династії Йорків.
- 1729 – Полторацький Марко Федорович, український співак, баритон. Козак Сосницької сотні Чернігівського полку та дід Анни Керн.
- 1758 – Джеймс Монро, 5-й президент США.
- 1865 – Івасюк Микола Іванович, український художник і педагог, автор відомого полотна "В'їзд Богдана Хмельницького в Київ".
- 1874 – Карл Краус, австрійський журналіст, письменник, видавець, критик Першої світової війни "Останні дні людства".
- 1875 – Сосенко Модест Данилович, український художник-монументаліст, майстер релігійного та світського малярства, портретист, пейзажист, ілюстратор.
- 1908 – Шиндлер Оскар, німецький бізнесмен, який врятував 1100 євреїв з табору Аушвіц під час Другої світової війни.
- 1916 – Ламборґіні Ферручіо, італійський бізнесмен, розробник автомобілів "Ламборґіні".
- 1937 – Саддам Хусейн, іракський політичний діяч, голова ради революційного командування.
- 1974 – Пенелопа Крус, іспанська кіноакторка.
- 1977 – Наталія Бучинська, співачка, народна артистка України.
- 1981 – Джессіка Альба, американська акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
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За народним календарем, 28 квітня відзначають Пудів день. У цей день розпускаються горобина та калина, а бджолярі виносять бджіл.
- Щоб не накликати на себе нещастя, в цей день не можна допізна працювати.
- Якщо додому залетіли бджоли, то господарі будуть щасливі.
- Якщо співають граки, то буде гарна погода.
- Якщо вдень жарко, а вночі прохолодно, то буде теплий та сонячний день.
- Якщо вдень ясно, а ввечері починають згущуватися хмари, то погода буде мінлива, можливий дощ.
- Якщо по ярах земля замерзла, то буде поганий врожай.
- Якщо зоря червона, то буде вітер і дощ.
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Весна!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не пропустіть церковну службу – 28 квітня українці святкують Великдень! Вже в суботу ввечері розпочинається Великодня служба й триває вона усю ніч.
- Після служби всі повертаються додому та розговляються. Не порушуйте традицій – спочатку їдять освячене яйце.
- Правильне привітання: "Христос Воскрес!"–"Воістину Воскрес!"
- В цей світлий день не можна сваритися, ображати когось та злословити.
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