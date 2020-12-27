28 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 грудня, у світі відзначають Міжнародний день кіно, а віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Латрійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 28 грудня віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Латрійського. Він був уродженцем міста Ємен у Пергамі. Після смерті батька, юнак виховувався в обителі святого Стефана у Фрігії. А коли ж померла його матір, юний чернець цілком присвятив себе подвигам у монастирі на горі Латр, що неподалік Мілета.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 28 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, а також Трифон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день кіно

1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.

1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.

1895 – у паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проектора.

1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.

1942 – Під час Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).

1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції "Улус" війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.

1944 – Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.

1973 – У Парижі надруковано "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.

1983 – Створено Шацький національний природний парк.

1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.

1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.

2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

ХТО НАРОДИВСЯ 28 грудня

1856 – Вудро Вільсон, 28-й президент США (1913-21).

1866 – Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.

1885 – Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Один з найяскравіших представників українського авангарду, родоначальник конструктивізму.

1903 – Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ.

1929 – Террі Савчук, легендарний канадський воротар, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги.

1930 – Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль.

1944 – Кері Малліс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, яку він розділив з Майклом Смітом.

1954 – Дензел Вашингтон, американський актор.

1968 – Іван Андрусяк, український поет і дитячий письменник.

1969 – Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux.

1979 – Нумі Рапас, шведська актриса.

1981 – Сієна Міллер, американська кіноакторка ("Таємниці міста", "Заборонена любов", "Хіппі Хіппі Шейк"), фотомодель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Червона зоря віщує сильний мороз.

Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.

Кішка в будинок проситься – до морозу.

Вітер північний – до холодів.

Якщо день морозний і малосніжний, то буде хороший урожай злакових.

Вітер сухий сніг розносить по околиці – до посухи.

Яка погода 28 грудня, таким і березень буде.

Глибокі замети – до теплого, але не спекотного літа.

Сонце в хмару сідає – до заметілі.

У лісі дерева тріщать – до сильної холоднечі.

У топці вугілля саме загоряється – до морозів.

Іній на деревах – до врожаю вівса.

На полях гладкий сніг – до неврожайного року.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня лінуватися та нічого не робити;

Не можна нині зловживати алкоголем і надто багато їсти;

Не варто сьогодні ходити у гості, щоб не винести щастя з дому;

Не гоже відмовляти у допомозі нужденним цього дня.

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