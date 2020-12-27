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28 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 грудня, у світі відзначають Міжнародний день кіно, а віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Латрійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 28 грудня віряни вшановують пам'ять преподобного Павла Латрійського. Він був уродженцем міста Ємен у Пергамі. Після смерті батька, юнак виховувався в обителі святого Стефана у Фрігії. А коли ж померла його матір, юний чернець цілком присвятив себе подвигам у монастирі на горі Латр, що неподалік Мілета.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 28 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, а також Трифон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день кіно
- 1065 – У Лондоні засновано Вестмінстерське абатство – місце коронації англійських монархів.
- 1869 – Американець Вільям Фінлі Семпл зі штату Огайо запатентував жувальну гумку.
- 1895 – у паризькому "Гран-кафе" брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – пристрою, що поєднував функції камери та проектора.
- 1908 – На півдні Італії стався найбільший із документально зафіксованих в Європі землетрусів – за різними даними загинуло 160—250 тисяч осіб.
- 1942 – Під час Другої світової війни японська авіація розпочала бомбардування міста Калькутта (Індія).
- 1943 – Почалася депортація калмицького народу. У ході каральної операції "Улус" війська НКВД вивезли з території ліквідованої Калмицької АРСР на Сибір близько 100 тисяч калмиків.
- 1944 – Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області.
- 1973 – У Парижі надруковано "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина — літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період у період з 1918—1956 років.
- 1983 – Створено Шацький національний природний парк.
- 1987 – 76-річна кіпріотка Ківелі Папаїоанноу застрягла у ліфті крамниці, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
- 1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
- 1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічним президентом країни.
- 2014 – завершилась операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).
ХТО НАРОДИВСЯ 28 грудня
- 1856 – Вудро Вільсон, 28-й президент США (1913-21).
- 1866 – Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.
- 1885 – Володимир Татлін, український живописець, графік, скульптор, дизайнер, художник театру, архітектор. Один з найяскравіших представників українського авангарду, родоначальник конструктивізму.
- 1903 – Нейман Джон фон, математик, розробник перших ЕОМ.
- 1929 – Террі Савчук, легендарний канадський воротар, один з найкращих голкіперів за всю історію НХЛ, чотириразовий володар призу Везини як найкращому воротарю ліги.
- 1930 – Францль Ланг, легендарний баварський йодлер, відомий як король йодль.
- 1944 – Кері Малліс, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1993 року, яку він розділив з Майклом Смітом.
- 1954 – Дензел Вашингтон, американський актор.
- 1968 – Іван Андрусяк, український поет і дитячий письменник.
- 1969 – Лінус Торвальдс, батько операційної системи Linux.
- 1979 – Нумі Рапас, шведська актриса.
- 1981 – Сієна Міллер, американська кіноакторка ("Таємниці міста", "Заборонена любов", "Хіппі Хіппі Шейк"), фотомодель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Червона зоря віщує сильний мороз.
- Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.
- Кішка в будинок проситься – до морозу.
- Вітер північний – до холодів.
- Якщо день морозний і малосніжний, то буде хороший урожай злакових.
- Вітер сухий сніг розносить по околиці – до посухи.
- Яка погода 28 грудня, таким і березень буде.
- Глибокі замети – до теплого, але не спекотного літа.
- Сонце в хмару сідає – до заметілі.
- У лісі дерева тріщать – до сильної холоднечі.
- У топці вугілля саме загоряється – до морозів.
- Іній на деревах – до врожаю вівса.
- На полях гладкий сніг – до неврожайного року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня лінуватися та нічого не робити;
- Не можна нині зловживати алкоголем і надто багато їсти;
- Не варто сьогодні ходити у гості, щоб не винести щастя з дому;
- Не гоже відмовляти у допомозі нужденним цього дня.
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