27 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 жовтня, віряни вшановують пам'ять Параскеви, а у світі відзначають День шкільних бібліотек. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 27 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день шкільних бібліотек

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

1654 – 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.

1662 – Англійський король Карл II продав Дюнкерк Королівству Франція.

1882 – народився перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під орудою М. Л. Кропивницького.

1895 – завершено будівництво першої лінії Транссибірської залізничної магістралі.

1904 – відкрився Нью-Йоркський метрополітен.

1938 – на І з'їзді художників УРСР створено Спілку радянських художників України.

1951 – уперше при лікуванні раку застосували радіацію.

1982 – Китайська Народна Республіка оголосила, що її чисельність населення перевищила 1 мільярд жителів.

1984 – Стала до ладу Байкало-Амурська магістраль.

2007 – Прем'єра в Україні серії "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсеріалу Футурама.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЖОВТНЯ

1728 – Джеймс Кук, британський мореплавець, керівник трьох навколосвітніх експедицій, першовідкривач Нової Зеландії й Гавайських островів.

1736 – Джеймс Макферсон, шотландський поет, містифікатор.

1759 – Якоб II Бернуллі, швейцарський вчений, механік, онук Йоганна Бернуллі.

1782 – Нікколо Паганіні, італійський скрипаль і композитор, автор шести концертів.

1811 – Айзек Зінґер, американський винахідник швейної машинки.

1858 – Теодор Рузвельт , 26-й президент США.

, 26-й президент США. 1883 – Міколас Вайткус, литовський поет і драматург, католицький священник.

1908 – Краснер Лі, американська художниця, працювала в стилі абстрактного експресіонізму, дружина американського художника Джексона Поллока.

1919 – Іван Лисяк-Рудницький, український історик, правознавець.

1957 – Фукуяма Френсіс, американський філософ, політичний економіст і публіцист японського походження.

1970 – Руслана Таран, українська яхтсменка, триразова призерка Олімпійських ігор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Параскеву не буває сухо.

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.

Якщо на Параскеву багато бруду, то сніг, який випав, відразу встановлює зимовий шлях.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкричалися – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.

У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

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