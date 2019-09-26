27 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 вересня, віряни відзначають Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 27 вересня віряни відзначають Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Богослужіння Воздвиження має багато особливостей. Увечері напередодні свята, коли Царські врата ще закриті, священик кладе прикрашений квітами Хрест на престол і ставить перед ним запалену свічку. Прикрашають Святий Хрест зеленню і квітами на знак того, що через нього (тобто через страждання і смерть на ньому Спасителя) дароване нам вічне життя. У це свято покладено одноденний піст на згадку про хресні страждання Ісуса Христа.

Воздвиження Чесного Хреста Господнього: народні прикмети

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 27 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ганс, Янош. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1130 – утворення Сицилійського королівства в результаті об'єднання Південної Італії і Сицилії

1791 – отримання євреями у Франції французького громадянства

1940 – в Берліні підписано Троїстий пакт між Німеччиною, Італією і Японією – світ готується до Другої світової війни

1941 – утворення незалежної держави Сирія

1977 – запуск першої атомної електростанції України – Чорнобильської АЕС

1990 – вступ СРСР до Міжнародної організації кримінальної поліції

1998 – майбутній Канцлер Німеччини Герхард Шредер перемагає на виборах

Чорнобильська АЕС

ХТО НАРОДИВСЯ 27 вересня

1389 – найбагатша людина свого часу, банкір і неофіційний правитель Флоренції Козімо Медічі

1533 – польський король і великий князь литовський Стефан Баторій

1803 – відомий французький новеліст і драматург Проспер Меріме

1947 – голландський футболіст Дік Адвокат

1954 – творець мови програмування Перл Ларрі Волл

1972 – володарка кінопремій "Оскар" і "Еммі", американська кіноактриса Гвінет Пелтроу

1976 – відомий італійський футболіст, нападник і капітан футбольного клубу Рома, "імператор" Франческо Тотті

1978 – відома українська поп-співачка Ані Лорак

1984 – відома канадська рок-виконавиця Авріл Лавін

Гвінет Пелтроу

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гуси високо летять по небу – прикмета, що навесні буде найбільше водопілля, і навпаки

На Воздвиження дме холодний вітер – прикмета, що літо буде теплим

У свято Воздвиження Хреста Господнього все плазуни, змії і ящірки, сповзають в одне місце, щоб влаштувати собі на зиму гніздо. Тому в будинках ретельно замикали ворота і двері, щоб змії не заповзли в будинок

Гуси у небі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати, прибирати в будинку, прати, шити

У цей день краще не починати ніяких важливих справ

Йде строгий пост, тому не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти

Заборонено ходити в ліс

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