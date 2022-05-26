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27 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 травня, відзначають День захисту від Сонця, а віряни вшановують пам’ять мученика Ісідора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
27 травня віряни вшановують день пам’яті мученика Ісідора.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Леонтій, Максим, Микита, Олександр, Петро, а також Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День захисту від Сонця.
- День целофанової стрічки.
- 1900 — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.
- 1916 — президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.
- 1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.
- 1926 — в штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.
- 1930 — Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку" — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.
- 1933 — відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея "Три поросята".
- 1934 — в СРСР введено звання "заслужений майстер спорту".
- 1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.
- 1944 — в Парижі відбулася прем'єра спектаклю Жана-Поля Сартра "Виходу немає".
- 1950 — теледебют Френка Синатри на каналі NBC. Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом.
- 1973 — СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.
- 1977 — затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).
- 1988 — в СРСР прийняли закон про кооперацію.
- 1993 — набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.
- 1994 — Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.
- 2002 — музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку "сер".
- 2009 — на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.
- 2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ТРАВНЯ
- 1907 — Басс Іван Іванович, український літературознавець.
- 1913 — Лагода Валентин Костянтинович, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.
- 1922 — Крістофер Лі, англійський актор ("Володар перснів", "Сонна лощина", "Зоряні війни").
- 1923 — Генрі Кіссінджер, американський політик, Держсекретар (1973–77 рр.), Нобелівський лауреат.
- 1929 — Іваничук Роман Іванович, український письменник, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України.
- 1930 — Джон Барт, американський письменник-постмодернист, один з основоположників "школи чорного гумору".
- 1931 — Терно Валентин Семенович, український вчений, києвознавець, лікар, педагог, письменник.
- 1934 — Гарлан Еллісон, американський письменник-фантаст.
- 1936 — Ганоцький Віктор Федорович, український поет.
- 1937 — Бітов Андрій Георгійович, російський письменник нонкомформіст. Один із засновників російського постмодернізму в літературі.
- 1948 — Олександр Волков, космонавт.
- 1954 — Бунімович Євген Абрамович, російський педагог, поет, громадський діяч.
- 1960 — Олександр Башлачов (СашБаш), поет, автор і виконавець пісень.
- 1962 — Воробей Петро Петрович, український журналіст, письменник.
- 1964 — Цибулько Володимир Миколайович, український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.
- 1970 — Джозеф Файнс, англійський актор.
- 1971 — Олександр Чижевський, український футболіст, захисник запорізького Металурга.
- 1971 — Пол Беттані, англійський актор.
- 1979 — Дмитро Толкунов, український хокеїст.
Пол Беттані
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.
- Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.
- Тепла погода – огірки добре вродять.
- Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.
- Похмура погода – врожаю не буде.
- Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сьогодні лаятись та сваритись.
- У цей день краще не ходити босим по росі.
- Заборонено зловживати спиртним.
Читайте також: Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня
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