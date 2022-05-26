27 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 травня, відзначають День захисту від Сонця, а віряни вшановують пам’ять мученика Ісідора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

27 травня віряни вшановують день пам’яті мученика Ісідора.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 27 травня, іменини відзначають власники таких імен: Леонтій, Максим, Микита, Олександр, Петро, а також Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День захисту від Сонця .

. День целофанової стрічки.

1900 — на парламентських виборах у Бельгії вперше у світі була випробувана система пропорційного представництва.

1916 — президент США Вудро Вільсон закликав після Першої світової війни створити Лігу Націй.

1921 — Афганістан оголосив про свою незалежність.

1926 — в штаті Міссурі споруджено пам'ятник Гекльберрі Фіну й Тому Соєру.

1930 — Річард Дрю запатентував "прозору целофанову липку стрічку" — скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова.

1933 — відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея "Три поросята".

1934 — в СРСР введено звання "заслужений майстер спорту".

1937 — у Сан-Франциско урочисто відкрився міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.

1944 — в Парижі відбулася прем'єра спектаклю Жана-Поля Сартра "Виходу немає".

1950 — теледебют Френка Синатри на каналі NBC. Він виступав разом з коміком Бобом Гоупом.

1973 — СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Женеві 1952 р.

1977 — затвердили останній варіант Державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду Союзу (1991).

1988 — в СРСР прийняли закон про кооперацію.

1993 — набрала чинності поправка до Кримінального кодексу РФ, що скасовує кримінальне покарання за добровільні гомосексуальні стосунки між повнолітніми людьми.

1994 — Олександр Солженіцин повернувся в Росію через 20 років після вигнання.

2002 — музикант Алан Паркер став лицарем і може додавати до свого імені приставку "сер".

2009 — на базі Національного авіаційного університету створено Інститут Аеронавігації.

2015 — прокуратури Швейцарії та США арештували 7 вищих посадовців ФІФА та загалом 14 осіб — по звинуваченню у корупції, рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ТРАВНЯ

1907 — Басс Іван Іванович, український літературознавець.

1913 — Лагода Валентин Костянтинович, український поет-лірик, сатирик, гуморист та дитячий письменник.

1922 — Крістофер Лі, англійський актор ("Володар перснів", "Сонна лощина", "Зоряні війни").

1923 — Генрі Кіссінджер, американський політик, Держсекретар (1973–77 рр.), Нобелівський лауреат.

1929 — Іваничук Роман Іванович, український письменник, громадський діяч, один з організаторів Товариства української мови ім. Т.Шевченка, Народного Руху України.

1930 — Джон Барт, американський письменник-постмодернист, один з основоположників "школи чорного гумору".

1931 — Терно Валентин Семенович, український вчений, києвознавець, лікар, педагог, письменник.

1934 — Гарлан Еллісон, американський письменник-фантаст.

1936 — Ганоцький Віктор Федорович, український поет.

1937 — Бітов Андрій Георгійович, російський письменник нонкомформіст. Один із засновників російського постмодернізму в літературі.

1948 — Олександр Волков, космонавт.

1954 — Бунімович Євген Абрамович, російський педагог, поет, громадський діяч.

1960 — Олександр Башлачов (СашБаш), поет, автор і виконавець пісень.

1962 — Воробей Петро Петрович, український журналіст, письменник.

1964 — Цибулько Володимир Миколайович, український поет, перекладач, есеїст, політичний діяч.

1970 — Джозеф Файнс, англійський актор.

1971 — Олександр Чижевський, український футболіст, захисник запорізького Металурга.

1971 — Пол Беттані, англійський актор.

1979 — Дмитро Толкунов, український хокеїст.

Пол Беттані

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.

Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.

Тепла погода – огірки добре вродять.

Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.

Похмура погода – врожаю не буде.

Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сьогодні лаятись та сваритись.

У цей день краще не ходити босим по росі.

Заборонено зловживати спиртним.

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