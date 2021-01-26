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27 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 січня – середа

Сьогодні, 27 січня, у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, а віряни вшановують пам'ять просвітниці Ніни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 27 січня віряни вшановують пам'ять рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії, яка мала дар зцілювати людей.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 січня, іменини відзначають власники таких імен: Ніна, Павло, Андрій, Агнія, Ярема, Сергій, Веремій, Аристарх, Остап та Веніамін. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

27 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1756 — Вольфганг Амадей Моцарт, знаменитий австрійський композитор, представник віденської класичної школи (Дон Жуан, Чарівна флейта, Весілля Фігаро), автор більше як 20 опер, 50 симфоній, фортепіанних концертів та камерних творів.
    1775 — Фрідріх Вільгельм Шеллінг, німецький філософ.
    1790 — Петро Гулак-Артемовський, український поет, байкар (Пан і собака, Солопій та Хівря, Тюхтій та Чванько) та ректор Харківського університету (1841—1849).
    1832 — Льюїс Керрол, англійський математик, письменник (Аліса в країні чудес).
    1836 — Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник, від його прізвища походить термін "мазохізм"
    1839 — Павло Чубинський, український етнограф і фольклорист та автор слів Державного Гімну України.
    1842 — Архип Куїнджі, український живописець-пейзажист, культурний діяч, педагог, меценат.
    1856 — Антін Горбачевський, український громадський і політичний діяч у Галичині, делеґат Національної Ради ЗУНР
    1899 — Жуан Ребуль, іспанський скульптор.
    1904 — Олександр Довгаль, український графік.
    1911 — Іван Гончар, український скульптор, графік, маляр, етнограф, колекціонер.
    1927 — Олекса Тихий, український дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи.
    1944 — Нік Мейсон (Nick Mason), англійський музикант, композитор та учасник гурту Pink Floyd.
    1973 — Валентин Белькевич, білоруський футболіст (Динамо Київ).
    1979 — Розамунд Пайк, англійська актриса.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 СІЧНЯ

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
Маленький Новий рік в Японії
День поминання святої рівноапостольної Ніно, просвітительки Грузії
День "поговорімо" в Канаді
Національний день шоколадного кексу в США
1527 — пройшла битва під Ольшаницею.
1859 — Оттава стала столицею Канади.
1860 — вперше у друк вийшло повне видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.
1918 — Прем'єра фільму "Тарзан з племені мавп" у США, де головну роль виконав Елмо Лінкольн.
1921 — Польща визнала незалежність Литви.
1926 — у Лондоні шотландський винахідник Джон Лоджі Бейрд публічно продемонстрував пристрій для передачі і прийому телевізійного зображення — телевізора.
1944 — введено нагороди Української повстанської армії
1945 — радянські війська зайняли польське місто Освєнцім та звільнили вцілілих в'язнів концтабору, який до 1949 року використовували як радянський концтабір.
1967 — під час репетиції польоту на місяць спалахнув американський корабель Аполлон-1. Всі члени екіпажу загинули.
1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз погодили міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.
1973 — у Парижі підписано хартія про припинення війни й відновлення миру у В'єтнамі.
1983 — в Японії закінчилось будівництво найдовшого підводного залізничного тунелю між островами Хонсю і Хоккайдо.
1992 — Зімбабве визнала незалежність України.
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.
2000 — в Єгипті парламентом прийнято закон, яким жінкам дозволили подавати на розлучення.

27 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 444950

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо навколо Місяця помітно круг з туману, то будуть хуртовини;
  • Якщо вранці чути спів пташок, то скоро відлига;
  • Якщо у цей день на деревах видно іній, то незабаром прийде потепління;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то варто готуватись до опадів;
  • Якщо хмарна погода, то морози затримаються;
  • Якщо вночі добре видно Місяць та зорі, то температура повітря буде знижуватись.
27 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 444959

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна думати про погане;
  • Не можна сваритись та конфліктувати;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна стригтись;
  • Не можна виходити на вулицю до світанку.

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