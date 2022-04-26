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27 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 квітня, вірян – Світла середа, а також відзначають День пам’яті Святого Мартіна, а в Україні – День кадровика. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 27 квітня у вірян – Світла середа, а крім цього, вони відзначають День пам'яті Святого Мартіна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція та Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день тапіра.
- День азбуки Морзе.
- День безкоштовної стерилізації бездомних кішок.
- День порятунку жаб.
- День кадровика в Україні.
- 1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні.
- 1925 — постанова Ради Народних Комісарів СРСР "про прописку громадян в міських поселеннях".
- 1938 — заарештовано фізика Льва Давидовича Ландау.
- 1940 — за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц. Він став першим концтабором, призначеним для масового знищення людей.
- 1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.
- 1956 — відомий боксер Роккі Марчіано, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії, залишив професійний ринг. За час своїх виступів він провів 49 боїв і в усіх отримав перемоги (43 нокаутом). Титул чемпіона світу він захищав шість разів, причому тричі — у боях з попередніми чемпіонами.
- 1957 — уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.
- 1963 — лідер кубинської революції Фідель Кастро Рус прибув з першим візитом до Москви. У ході візиту, що тривав понад місяць, Кастро задекларував приналежність Куби до світового соціалістичного табору і підписав угоди по товарообміну з СРСР на умовах довготривалого пільгового кредиту.
- 1966 — у Ватикані зустрілись папа римський Павло VI і міністр зовнішніх справ СРСР Андрій Громико.
- 1967 — у Монреалі відкрилась виставка "Expo-67".
- 1978 — в Афганістані відбувся військовий переворот — убито президента М. Дауда. Новим керівником країни став Нур Мухаммед Таракі, котрий проголосив створення Демократичної Республіки Афганістан і згодом підписав з Радянським Союзом договір про взаємодопомогу.
- 2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.
- 2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.
- 2017 — у Чорному морі поблизу Босфору корабель військово-морської розвідки ВМС Росії "Лиман", який стежив за навчаннями кораблів НАТО, зіткнувся з судном-худобовозом "Youzarsif H", що йшов під тоголезьким прапором. Після чого "Лиман" швидко потонув. Російський екіпаж був врятований турецькою береговою охороною та моряками з "Youzarsif H".
ХТО НАРОДИВСЯ 27 КВІТНЯ
- 1820 — Герберт Спенсер, англійський філософ і соціолог.
- 1920 — Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.
- 1927 — Євген Моргунов, кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним у комедіях Леоніда Гайдая.
- 1931 — Ігор Ойстрах, український радянський скрипаль. Син Давида Ойстраха. З 1996 року до смерті жив у Бельгії.
- 1932 — Анук Еме, французька кіноакторка («Чоловік і жінка»).
- 1966 — В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.
- 1978 — Олег Тимченко, український хокеїст
- 1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Легкі хмари випереджають великі маси хмар – до дощу або вітру.
- Круглі хмари "розпливаються" – до сухої та ясної погоди.
- Заквакали жаби – до дощу.
- Атмосферний тиск довго не змінюється – погода зміниться нескоро.
- Зозуля закувала – пора в ліс по гриби.
- Цього дня ворон купає дітей та відпускає їх на "вільні хліби".
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 27 квітня слід побоюватися ворона.
- Суворо заборонено в цей день брехати і давати свідомо нездійсненні обіцянки.
- Не рекомендується сьогодні прати речі подружжя разом.
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