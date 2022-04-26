27 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 квітня, вірян – Світла середа, а також відзначають День пам’яті Святого Мартіна, а в Україні – День кадровика. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 27 квітня у вірян – Світла середа, а крім цього, вони відзначають День пам'яті Святого Мартіна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція та Роксолана​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день тапіра.

День азбуки Морзе.

День безкоштовної стерилізації бездомних кішок.

День порятунку жаб.

День кадровика в Україні.

1908 — початок IV Олімпійських ігор у Лондоні.

1925 — постанова Ради Народних Комісарів СРСР "про прописку громадян в міських поселеннях".

1938 — заарештовано фізика Льва Давидовича Ландау.

1940 — за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц. Він став першим концтабором, призначеним для масового знищення людей.

1950 — Велика Британія визнала державу Ізраїль.

1956 — відомий боксер Роккі Марчіано, чемпіон світу у надважкій ваговій категорії, залишив професійний ринг. За час своїх виступів він провів 49 боїв і в усіх отримав перемоги (43 нокаутом). Титул чемпіона світу він захищав шість разів, причому тричі — у боях з попередніми чемпіонами.

1957 — уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.

1963 — лідер кубинської революції Фідель Кастро Рус прибув з першим візитом до Москви. У ході візиту, що тривав понад місяць, Кастро задекларував приналежність Куби до світового соціалістичного табору і підписав угоди по товарообміну з СРСР на умовах довготривалого пільгового кредиту.

1966 — у Ватикані зустрілись папа римський Павло VI і міністр зовнішніх справ СРСР Андрій Громико.

1967 — у Монреалі відкрилась виставка "Expo-67".

1978 — в Афганістані відбувся військовий переворот — убито президента М. Дауда. Новим керівником країни став Нур Мухаммед Таракі, котрий проголосив створення Демократичної Республіки Афганістан і згодом підписав з Радянським Союзом договір про взаємодопомогу.

2010 — Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.

2012 — Вибухи в Дніпропетровську — серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

2017 — у Чорному морі поблизу Босфору корабель військово-морської розвідки ВМС Росії "Лиман", який стежив за навчаннями кораблів НАТО, зіткнувся з судном-худобовозом "Youzarsif H", що йшов під тоголезьким прапором. Після чого "Лиман" швидко потонув. Російський екіпаж був врятований турецькою береговою охороною та моряками з "Youzarsif H".

ХТО НАРОДИВСЯ 27 КВІТНЯ

1820 — Герберт Спенсер, англійський філософ і соціолог.

1920 — Марк Красносельський, український математик, засновник сучасного підходу до задач нелінійного аналізу.

1927 — Євген Моргунов, кіноактор, виконавець ролі Бувалого в трійці з Нікуліним і Віциним у комедіях Леоніда Гайдая.

1931 — Ігор Ойстрах, український радянський скрипаль. Син Давида Ойстраха. З 1996 року до смерті жив у Бельгії.

1932 — Анук Еме, французька кіноакторка («Чоловік і жінка»).

1966 — В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.

1978 — Олег Тимченко, український хокеїст

1994 — Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.

Євген Богодайко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Легкі хмари випереджають великі маси хмар – до дощу або вітру.

Круглі хмари "розпливаються" – до сухої та ясної погоди.

Заквакали жаби – до дощу.

Атмосферний тиск довго не змінюється – погода зміниться нескоро.

Зозуля закувала – пора в ліс по гриби.

Цього дня ворон купає дітей та відпускає їх на "вільні хліби".

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

27 квітня слід побоюватися ворона.

Суворо заборонено в цей день брехати і давати свідомо нездійсненні обіцянки.

Не рекомендується сьогодні прати речі подружжя разом.

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