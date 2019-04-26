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27 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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27 квітня / ukr.media

Сьогодні, 27 квітня, святкують Велику суботу і Міжнародний день ветеринарного лікаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні в Україні відзначають Страсну суботу або Велику суботу. А у світі у цей день святкують Міжнародний день ветеринарного лікаря. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 27 квітня православні віряни відзначають Страсну суботу або Велику суботу, яка передує Великодню. Це день примирення, доброти і всепрощення. Ввечері у Велику суботу в церквах починають освячувати паски, крашанки і продукти до великоднього столу, які господині приносять до церкви у великодніх кошиках. Щороку в суботу перед Великоднем в Єрусалимі відбувається сходження Благодатного вогню. Тисячі паломників збираються в цей день у храмі Воскресіння Христового, щоб спостерігати одне з головних чудес православної церкви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день ветеринарного лікаря – був заснований Всесвітньою ветеринарною асоціацією World Veterinary Association у 2000 році, з метою висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів по всьому світу і підвищення обізнаності про їхній внесок у поліпшення здоров'я і добробут тварин, а також громадської охорони здоров'я.
  • 1965 – в США запатентовані підгузки "Памперс".
  • 2001 – прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку.
  • 2005 – свій перший політ здійснив авіалайнер Airbus A380.
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Airbus A380

ХТО НАРОДИВСЯ 27 квітня

  • 1966 – В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.
  • 1978 – Олег Тимченко, український хокеїст.
  • 1994 – Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.
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Євген Богодайко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Яка погода в цей день, таким і літо буде.
  • Щоб бути здоровим і красивим, потрібно у воду для вмивання покласти свячене яйце.
  • Неспання у ніч на Великдень захищає від хвороб, дарує багатий урожай, приносить удачу мисливцеві, а нареченій обіцяє щастя в шлюбі.
  • Якщо зіграти весілля у Страсну суботу, то пара буде разом недовго.
  • Хто сміється в цей день – той весь рік плаче.
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Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено займатися важкою працею, влаштовувати масштабне готування їжі (крім приготування великоднього кошика), прання, прибирання та інше.
  • Це останній день Великого посту, тому не рекомендується вживати в їжу м'ясні, молочні продукти, рибу, а також алкоголь.
  • Заборони на секс в цей день немає, і все ж церква настійно рекомендує подружжю утриматися від інтимної близькості.
  • Також існує повір'я, що в цей день не можна відмовляти в проханнях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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