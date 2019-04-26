На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
27 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 17
Сьогодні, 27 квітня, святкують Велику суботу і Міжнародний день ветеринарного лікаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні в Україні відзначають Страсну суботу або Велику суботу. А у світі у цей день святкують Міжнародний день ветеринарного лікаря. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 27 квітня православні віряни відзначають Страсну суботу або Велику суботу, яка передує Великодню. Це день примирення, доброти і всепрощення. Ввечері у Велику суботу в церквах починають освячувати паски, крашанки і продукти до великоднього столу, які господині приносять до церкви у великодніх кошиках. Щороку в суботу перед Великоднем в Єрусалимі відбувається сходження Благодатного вогню. Тисячі паломників збираються в цей день у храмі Воскресіння Христового, щоб спостерігати одне з головних чудес православної церкви.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день ветеринарного лікаря – був заснований Всесвітньою ветеринарною асоціацією World Veterinary Association у 2000 році, з метою висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів по всьому світу і підвищення обізнаності про їхній внесок у поліпшення здоров'я і добробут тварин, а також громадської охорони здоров'я.
- 1965 – в США запатентовані підгузки "Памперс".
- 2001 – прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку.
- 2005 – свій перший політ здійснив авіалайнер Airbus A380.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 квітня
- 1966 – В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.
- 1978 – Олег Тимченко, український хокеїст.
- 1994 – Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода в цей день, таким і літо буде.
- Щоб бути здоровим і красивим, потрібно у воду для вмивання покласти свячене яйце.
- Неспання у ніч на Великдень захищає від хвороб, дарує багатий урожай, приносить удачу мисливцеві, а нареченій обіцяє щастя в шлюбі.
- Якщо зіграти весілля у Страсну суботу, то пара буде разом недовго.
- Хто сміється в цей день – той весь рік плаче.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено займатися важкою працею, влаштовувати масштабне готування їжі (крім приготування великоднього кошика), прання, прибирання та інше.
- Це останній день Великого посту, тому не рекомендується вживати в їжу м'ясні, молочні продукти, рибу, а також алкоголь.
- Заборони на секс в цей день немає, і все ж церква настійно рекомендує подружжю утриматися від інтимної близькості.
- Також існує повір'я, що в цей день не можна відмовляти в проханнях.
Читайте також: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
21:56Volkswagen встановив новий рекорд Нюрбургрингу, але є одне "але"
-
21:41Вчені зафіксували перше марсотрясіння
-
21:33Вагомі причини перейти на здорове харчування
-
21:23Холостяк 8 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
21:22Шарліз Терон вийшла у світ в прозорому міні-платті
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:1127 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:55Найбільш оптимальний графік прийому їжі: вам сподобається
-
20:41Як вберегтися від кліщів, і що робити при укусі цих комах
-
20:32Нотр-Дам планують реставрувати за допомогою 3D-принтерів: уже є перший результат
-
20:22Названі найщасливіші країни світу: новий рейтинг
-
20:12Google перенесе Android на кнопкові телефони
-
19:57Дожилися: ЦРУ зареєструвалося в Instagram
-
19:42Тейлор Свіфт випустила новий кліп зі своїми кішками
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:32Ford вкладе півмільярда у компанію Rivian
-
19:21На Площі слави з'явилася іменна зірка Олі Полякової: фото
-
19:10Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
-
18:58Характер людини можна визначити за допомогою пози, в якій вона спить
-
18:43Sony розсекретила подробиці про PlayStation 5
-
18:31Наскільки сьогодні здоровий інтернет: цікавий звіт Mozilla
-
18:20Танос із Месників може стерти половину видачі Google: як натиснути на рукавичку
-
18:10Гороскоп на 27 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Цей простий напій допоможе нормалізувати тиск
-
17:43Смартфони Google Pixel 3 та Pixel 3 XL рекордно подешевшали
-
19:10Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
-
17:2110 дурних запитань актору озвучування: найцікавіша професія ХХІ століття
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
08:59Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження
-
07:00Страсна п'ятниця 2019: що не можна робити та їсти у цей день
- 25 квітня
-
22:00Полуничка для дорослих: що постять в Інстаграмі актриси секс-індустрії (18+)
-
19:25Великдень в Європі: чому категорично не варто планувати подорож на свята
-
17:25Матриця через 20 років: як змінилися актори культового фільму
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за кумедним описом!
-
14:10Говори красиво: 10 слів, які має знати кожен українець
-
11:09Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст
-
11:00Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
09:27Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців
-
07:00Чистий четвер 2019: народні прикмети, звичаї та обряди в цей день
- 24 квітня
-
22:20Популярні та небезпечні: ці секс-пози можуть негативно вплинути на здоров'я чоловіка
-
19:15Пародія на хіт Время и Стекло – Дим поверне вас у 90-і: ностальгійне відео
-
18:00Анекдоти про сім'ю: веселі українські жарти про шлюб та спільне життя
-
16:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!
-
11:05Динамо – Шахтар: де і коли дивитися онлайн матч 24 квітня 2019
-
07:15Прогноз погоди 24 квітня в Україні
- 23 квітня
-
21:2724 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:23Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам
-
17:42ЦВК опрацювала 100% протоколів: остаточні результати виборів
-
16:46Коли Чистий четвер 2019: дата, якого числа буде свято в Україні