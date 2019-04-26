27 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 квітня, святкують Велику суботу і Міжнародний день ветеринарного лікаря. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні в Україні відзначають Страсну суботу або Велику суботу. А у світі у цей день святкують Міжнародний день ветеринарного лікаря. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 27 квітня православні віряни відзначають Страсну суботу або Велику суботу, яка передує Великодню. Це день примирення, доброти і всепрощення. Ввечері у Велику суботу в церквах починають освячувати паски, крашанки і продукти до великоднього столу, які господині приносять до церкви у великодніх кошиках. Щороку в суботу перед Великоднем в Єрусалимі відбувається сходження Благодатного вогню. Тисячі паломників збираються в цей день у храмі Воскресіння Христового, щоб спостерігати одне з головних чудес православної церкви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Іван, Мартин, Зіта, Феліція, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день ветеринарного лікаря – був заснований Всесвітньою ветеринарною асоціацією World Veterinary Association у 2000 році, з метою висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів по всьому світу і підвищення обізнаності про їхній внесок у поліпшення здоров'я і добробут тварин, а також громадської охорони здоров'я.

– був заснований Всесвітньою ветеринарною асоціацією World Veterinary Association у 2000 році, з метою висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів по всьому світу і підвищення обізнаності про їхній внесок у поліпшення здоров'я і добробут тварин, а також громадської охорони здоров'я. 1965 – в США запатентовані підгузки "Памперс".

2001 – прем'єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку.

2005 – свій перший політ здійснив авіалайнер Airbus A380.

Airbus A380

ХТО НАРОДИВСЯ 27 квітня

1966 – В'ячеслав Олійник, маріупольський борець, перший чемпіон Літніх Олімпійських ігор від України.

1978 – Олег Тимченко, український хокеїст.

1994 – Євген Богодайко, український плавець, триразовий чемпіон та семиразовий призер Літніх Паралімпійських ігор.

Євген Богодайко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода в цей день, таким і літо буде.

Щоб бути здоровим і красивим, потрібно у воду для вмивання покласти свячене яйце.

Неспання у ніч на Великдень захищає від хвороб, дарує багатий урожай, приносить удачу мисливцеві, а нареченій обіцяє щастя в шлюбі.

Якщо зіграти весілля у Страсну суботу, то пара буде разом недовго.

Хто сміється в цей день – той весь рік плаче.



Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено займатися важкою працею, влаштовувати масштабне готування їжі (крім приготування великоднього кошика), прання, прибирання та інше.

Це останній день Великого посту, тому не рекомендується вживати в їжу м'ясні, молочні продукти, рибу, а також алкоголь.

Заборони на секс в цей день немає, і все ж церква настійно рекомендує подружжю утриматися від інтимної близькості.

Також існує повір'я, що в цей день не можна відмовляти в проханнях.

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