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27 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають День мікро-, малих і середніх підприємств, а віряни вшановують пам'ять святителя Мефодія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
27 червня за церковним календарем вшановують пам'ять святителя Мефодія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 27 червня, іменини відзначають власники таких імен: Єгор, Микола, Осип, Олександр, Георгій, Мефодій, Володимир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День мікро-, малих і середніх підприємств.
- Всесвітній день рибальства.
- Всесвітній день мікробіома.
- 1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці "Князь Потьомкін Таврійський".
- 1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення.
- 1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.
- 1932 — в Сіамі проголошена конституція.
- 1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.
- 1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську.
- 1964 — у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.
- 2001 — у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла II беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.
- 2017 — у Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЧЕРВНЯ
- 1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича.
- 1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр.
- 1877 — Чарльз Баркла, британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лауреат.
- 1880 — Гелен Адамс Келлер, американська письменниця і педагог, що здобула світове визнання попри сліпоту і глухоту з дитинства.
- 1929 — Петер Палоташ (Потелецький), угорський футболіст, олімпійський чемпіон Гельсінкі.
- 1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.
- 1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.
- Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід.
- Суха і ясна погода – продовжували гречку сіяти.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день погано думати про інших.
- Не слід нині зловживати алкоголем та переїдати.
- Сьогодні краще не укладати важливих угод.
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