Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

27 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 412
27 червня – понеділок - фото 1
27 червня – понеділок / pixabay

Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають День мікро-, малих і середніх підприємств, а віряни вшановують пам'ять святителя Мефодія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

27 червня за церковним календарем вшановують пам'ять святителя Мефодія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 27 червня, іменини відзначають власники таких імен: Єгор, Микола, Осип, Олександр, Георгій, Мефодій, Володимир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

27 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 508153
День ангела

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День мікро-, малих і середніх підприємств.
  • Всесвітній день рибальства.
  • Всесвітній день мікробіома.
  • 1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці "Князь Потьомкін Таврійський".
  • 1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення.
  • 1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.
  • 1932 — в Сіамі проголошена конституція.
  • 1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.
  • 1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську.
  • 1964 — у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
  • 1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.
  • 2001 — у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла II беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.
  • 2017 — у Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.
27 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 508339

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЧЕРВНЯ

  • 1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича.
  • 1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр.
  • 1877 — Чарльз Баркла, британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лауреат.
  • 1880 — Гелен Адамс Келлер, американська письменниця і педагог, що здобула світове визнання попри сліпоту і глухоту з дитинства.
  • 1929 — Петер Палоташ (Потелецький), угорський футболіст, олімпійський чемпіон Гельсінкі.
  • 1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.
  • 1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.
  • Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід.
  • Суха і ясна погода – продовжували гречку сіяти.
27 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 508284

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день погано думати про інших.
  • Не слід нині зловживати алкоголем та переїдати.
  • Сьогодні краще не укладати важливих угод.

Читайте також: Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв

пропозиції партнерів
Новини