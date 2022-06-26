27 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 червня, у світі відзначають День мікро-, малих і середніх підприємств, а віряни вшановують пам'ять святителя Мефодія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

27 червня за церковним календарем вшановують пам'ять святителя Мефодія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 27 червня, іменини відзначають власники таких імен: Єгор, Микола, Осип, Олександр, Георгій, Мефодій, Володимир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

День ангела

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День мікро-, малих і середніх підприємств.

Всесвітній день рибальства.

Всесвітній день мікробіома.

1905 — почалося збройне повстання моряків на броненосці "Князь Потьомкін Таврійський".

1929 — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрована система передачі повнокольорового телезображення.

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота.

1932 — в Сіамі проголошена конституція.

1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.

1954 — почала роботу перша АЕС в Обнінську.

1964 — у Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.

1991 — Війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

2001 — у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла II беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників.

2017 — у Києві о 8:16 стався теракт. Загинув полковник Максим Шаповал. Також постраждала жінка, що проходила повз.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЧЕРВНЯ

1833 — Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. Батько композитора та диригента Заремби Сигізмунда Владиславовича.

1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр.

1877 — Чарльз Баркла, британський фізик, що здійснив поляризацію рентгенівського проміння, Нобелівський лауреат.

1880 — Гелен Адамс Келлер, американська письменниця і педагог, що здобула світове визнання попри сліпоту і глухоту з дитинства.

1929 — Петер Палоташ (Потелецький), угорський футболіст, олімпійський чемпіон Гельсінкі.

1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.

1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.

Багато мошок і комарів – чекай доброго врожаю грибів і ягід.

Суха і ясна погода – продовжували гречку сіяти.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день погано думати про інших.

Не слід нині зловживати алкоголем та переїдати.

Сьогодні краще не укладати важливих угод.

Читайте також: Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв