28 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 березня, по всьому світу пройде акція Година Землі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають чергову Поминальну суботу четвертої седмиці святої Чотиридесятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 28 березня, іменини святкують власники таких імен: Агапій, Олександр, Денис, Никанор, Никандр, Мануїл. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Година Землі (Earth Hour) – це глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), яка проводиться кожного року в одну з останніх субот березня. Вона полягає в тому, що в цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину вимикають світло і інші електроприлади.

– це глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), яка проводиться кожного року в одну з останніх субот березня. Вона полягає в тому, що в цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину вимикають світло і інші електроприлади. 1930 — у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополя і Ангори були затверджені офіційні турецькі назви — Стамбул і Анкара.

1918 — Бій за станцію Крути.

1980 — Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР.

2004 — у ніч з 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія ПОРА!

2008 — Українська Вікіпедія сягнула межі в 100 000 статей.

ХТО НАРОДИВСЯ 28 БЕРЕЗНЯ

1905 — Авраменко Георгій Титович — український актор і режисер.

1912 — Олекса Гірник, український дисидент, політв'язень, Герой України. Вчинив самоспалення у знак протесту проти русифікації.

1925 — Дмитро Гнатюк, український оперний співак.

1925 — Інокентій Смоктуновський, актор.

1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний та громадський діяч, син командувача УПА Романа Шухевича, депутат Верховної Ради України VIII скликання.

1936 — Маріо Варгас Льйоса, перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури;

1950 — Віктор Стельмах — український поет, член Національної спілки письменників України.

1955 — Баранівський Олександр Петрович, ексміністр аграрної промисловості України

1961 — Юрій Лукомський, український археолог, дослідник давнього Галича й архітектури княжої доби.

1986 – Lady Gaga, американська співачка, автор пісень, актриса, продюсер і багаторазова володарка премій Греммі, а також володарка "Оскара".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Приліт чайок – до весняного тепла.

Чайки у воді купаються – до дощу.

Граки прямо на гніздо летять – до дружної весни.

Журавлі летять низько, швидко і мовчки – до негоди.

Горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

За повір’ям, сьогодні не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.

Не можна порушувати піст: заборонено вживати м'ясні продукти та алкоголь.

Не варто сьогодні роздумувати над новою бізнес-ідеєю.

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