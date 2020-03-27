Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
28 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 25
Сьогодні, 28 березня, по всьому світу пройде акція Година Землі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, віряни сьогодні відзначають чергову Поминальну суботу четвертої седмиці святої Чотиридесятниці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 28 березня, іменини святкують власники таких імен: Агапій, Олександр, Денис, Никанор, Никандр, Мануїл. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Година Землі (Earth Hour) – це глобальна щорічна міжнародна акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), яка проводиться кожного року в одну з останніх субот березня. Вона полягає в тому, що в цей день в призначений час люди в різних країнах світу на одну годину вимикають світло і інші електроприлади.
- 1930 — у Туреччині замість грецьких назв міст Константинополя і Ангори були затверджені офіційні турецькі назви — Стамбул і Анкара.
- 1918 — Бій за станцію Крути.
- 1980 — Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР.
- 2004 — у ніч з 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія ПОРА!
- 2008 — Українська Вікіпедія сягнула межі в 100 000 статей.
ХТО НАРОДИВСЯ 28 БЕРЕЗНЯ
- 1905 — Авраменко Георгій Титович — український актор і режисер.
- 1912 — Олекса Гірник, український дисидент, політв'язень, Герой України. Вчинив самоспалення у знак протесту проти русифікації.
- 1925 — Дмитро Гнатюк, український оперний співак.
- 1925 — Інокентій Смоктуновський, актор.
- 1933 — Юрій-Богдан Шухевич, Герой України, дисидент, політичний та громадський діяч, син командувача УПА Романа Шухевича, депутат Верховної Ради України VIII скликання.
- 1936 — Маріо Варгас Льйоса, перуанський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури;
- 1950 — Віктор Стельмах — український поет, член Національної спілки письменників України.
- 1955 — Баранівський Олександр Петрович, ексміністр аграрної промисловості України
- 1961 — Юрій Лукомський, український археолог, дослідник давнього Галича й архітектури княжої доби.
- 1986 – Lady Gaga, американська співачка, автор пісень, актриса, продюсер і багаторазова володарка премій Греммі, а також володарка "Оскара".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Приліт чайок – до весняного тепла.
- Чайки у воді купаються – до дощу.
- Граки прямо на гніздо летять – до дружної весни.
- Журавлі летять низько, швидко і мовчки – до негоди.
- Горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- За повір’ям, сьогодні не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.
- Не можна порушувати піст: заборонено вживати м'ясні продукти та алкоголь.
- Не варто сьогодні роздумувати над новою бізнес-ідеєю.
Читайте також: Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
21:1928 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Рідкісний Porsche 911 GT2 виставили на продаж за мільйон доларів
-
20:22В OLX розповіли, що українці купують на карантині
-
19:54Майже iPhone 11 Pro: відомі європейські ціни Xiaomi Mi10
-
Як змінилось моє життя після переходу на IQOS: досвід журналіста
-
19:46Футболісти Динамо показали, як тренуються на карантині
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
19:15Названі продукти, які покращують імунну систему
-
18:54Виробник автокомпонентів розробив експрес-тест на коронавірус
-
18:50Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:46TARABAROVA зняла кліп, не виходячи з дому
-
18:24Колишній Холостяк розповів про свої симптоми коронавірусу
-
18:13Експерти показали, скільки коштує місяць карантину
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 28 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Науковці назвали вагому причину регулярно приймати ванну
-
17:43Розкрито секрет закладеності вух у космосі
-
17:40На кордоні з Польщею – кілометрові черги, де не дотримуються правил безпеки: відео
-
17:31Рекорд легендарного Усейна Болта "побила" Брітні Спірс
-
17:24101-річний італієць успішно поборов коронавірус
-
17:10Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху
-
17:00Протефлазід проти коронавірусу НЕ діє: розвінчуємо фейк про українські ліки
-
16:56Автопілот Tesla навчився розпізнавати сигнали світлофора
-
16:46Астрономи дісталися до краю галактики: неймовірний знімок
-
21:52Лікарі розповіли, як безпечно займатися сексом під час епідемії коронавірусу
-
19:20Дорофєєва рекомендує: найкращі фільми та серіали для ідеального карантину
-
16:14Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день
-
14:30ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
-
10:00Скільки продуктів треба одній людині на місяць карантину: набір харчів
-
07:145 легких способів полюбити спорт і робити зарядку щодня
- 26 березня
-
20:00Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
-
18:015 книг про те, як не стати овочем
-
16:00Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
14:00Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі
-
12:14Як дістатися на роботу під час карантину: ТОП-5 крутих транспортних засобів
-
10:00Тренування в домашніх умовах: добірка відео, які вправи краще робити
-
07:135 простих і корисних перекусів на роботу
- 25 березня
-
20:00Ідеї, фантазії та практики: як урізноманітнити секс з партнером на карантині
-
18:00Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують
-
16:07Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
15:00Тест: чия це мама? Вгадай зірку за фото батьків
-
13:23Карантин в Україні продовжено на місяць: до якого числа діятимуть обмеження
-
12:0010 українських слів, які дуже влучно описують карантин
-
09:49Зіграти на стороні людства у Plague Inc: творці гри про пандемію змінять правила
-
07:47Американський журнал Dezeen розповів про оригінальний дизайн київської квартири
- 24 березня
-
21:51Кияни на самоізоляції заспівали гімн України зі своїх вікон
-
19:30Уляна Супрун пояснила, чому не носить захисні маски під час карантину
-
16:30Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
Радіо Максимум › Новини › Важлива ›