26 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 вересня, віряни вшановують пам'ять Святого Корнилія, сотника, а також Всесвітній день контрацепції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Святого Корнилія, сотника. Він раніше жив в Італії Фракійській. Він, хоча й був язичником, але відрізнявся глибоким благочестям і добрими справами, про що свідчить святий євангеліст Лука (Діян. 10, 1).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр Ілля, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Європейський день мов

Всесвітній день контрацепції

Всесвітній день моря

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

1580 – англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі кругосвітнє плавання.

1815 – герцог Рішельє призначений прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція.

1815 – Австрійська імперія, Пруссія і Російська імперія уклали в Парижі Священний союз для забезпечення непорушності рішень Віденського конгресу 1814-1815.

1930 – польська влада заборонила на своїй території діяльність скаутів.

1951 – Бундестаг ФРН проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.

1960 – Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН (4 години і 29 хвилин).

1960 – Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.

1961 – на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон з піснею "Oh, Pretty Woman".

1969 – вийшов останній студійний альбом гурту Beatles "Abbey Road".

1995 – Україну прийнято до Ради Європи.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ВЕРЕСНЯ

1832 – український композитор Петро Сокальський.

1849 – Іван Павлов, російський фізіолог, перший в Російській імперії Нобелівський лауреат.

1888 – американський поет і драматург, Нобелівський лауреат Томас Еліот.

1898 – американський композитор Джордж Гершвін.

1901 – український письменник Семен Скляренко.

1948 – Володимир Ремек, перший чеський космонавт.

1965 – Петро Порошенко, український державний і політичний діяч, підприємець, мільярдер, п'ятий Президент України.

1981 – американська тенісистка-професіонал Серена Вільямс

Петро Порошенко святкує свій день народження

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ на Корнилія віщував гарний врожай наступного року.

Граки відлітають 26 вересня – скоро буде сніг.

Холодний вітер цього дня обіцяє тепле літо.

Є такий звичай – на Корнилія обов'язково на обідній стіл ставити страву з ріпи. Якщо так зробити, то в сім'ї буде любов і гармонія.

Якщо дитину нагодувати ріпою, то вона виросте розумною.

А якщо молодята з однієї тарілки з'їдять ріпу з медом, то їхній шлюб буде міцним.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна одружуватися і свататися: шлюб буде неміцним, можуть бути зради або просто подружжя будуть страждати разом.

Не можна довго дивитися у дзеркало. Вважається, що якщо довго дивитися в дзеркало, то двійник затягне в задзеркалля.

Також не бажано у цей день байдикувати, аби взимку була повна комора харчів.

Не слід сваритися та конфліктувати у цей день, аби не накликати негараздів на родину.

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