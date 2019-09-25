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26 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 вересня, віряни вшановують пам'ять Святого Корнилія, сотника, а також Всесвітній день контрацепції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Святого Корнилія, сотника. Він раніше жив в Італії Фракійській. Він, хоча й був язичником, але відрізнявся глибоким благочестям і добрими справами, про що свідчить святий євангеліст Лука (Діян. 10, 1).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр Ілля, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Європейський день мов
- Всесвітній день контрацепції
- Всесвітній день моря
- Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї
- 1580 – англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі кругосвітнє плавання.
- 1815 – герцог Рішельє призначений прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція.
- 1815 – Австрійська імперія, Пруссія і Російська імперія уклали в Парижі Священний союз для забезпечення непорушності рішень Віденського конгресу 1814-1815.
- 1930 – польська влада заборонила на своїй території діяльність скаутів.
- 1951 – Бундестаг ФРН проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.
- 1960 – Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН (4 години і 29 хвилин).
- 1960 – Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.
- 1961 – на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон з піснею "Oh, Pretty Woman".
- 1969 – вийшов останній студійний альбом гурту Beatles "Abbey Road".
- 1995 – Україну прийнято до Ради Європи.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ВЕРЕСНЯ
- 1832 – український композитор Петро Сокальський.
- 1849 – Іван Павлов, російський фізіолог, перший в Російській імперії Нобелівський лауреат.
- 1888 – американський поет і драматург, Нобелівський лауреат Томас Еліот.
- 1898 – американський композитор Джордж Гершвін.
- 1901 – український письменник Семен Скляренко.
- 1948 – Володимир Ремек, перший чеський космонавт.
- 1965 – Петро Порошенко, український державний і політичний діяч, підприємець, мільярдер, п'ятий Президент України.
- 1981 – американська тенісистка-професіонал Серена Вільямс
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Корнилія віщував гарний врожай наступного року.
- Граки відлітають 26 вересня – скоро буде сніг.
- Холодний вітер цього дня обіцяє тепле літо.
- Є такий звичай – на Корнилія обов'язково на обідній стіл ставити страву з ріпи. Якщо так зробити, то в сім'ї буде любов і гармонія.
- Якщо дитину нагодувати ріпою, то вона виросте розумною.
- А якщо молодята з однієї тарілки з'їдять ріпу з медом, то їхній шлюб буде міцним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна одружуватися і свататися: шлюб буде неміцним, можуть бути зради або просто подружжя будуть страждати разом.
- Не можна довго дивитися у дзеркало. Вважається, що якщо довго дивитися в дзеркало, то двійник затягне в задзеркалля.
- Також не бажано у цей день байдикувати, аби взимку була повна комора харчів.
Не слід сваритися та конфліктувати у цей день, аби не накликати негараздів на родину.
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