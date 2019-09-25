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26 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 вересня – четвер

Сьогодні, 26 вересня, віряни вшановують пам'ять Святого Корнилія, сотника, а також Всесвітній день контрацепції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Святого Корнилія, сотника. Він раніше жив в Італії Фракійській. Він, хоча й був язичником, але відрізнявся глибоким благочестям і добрими справами, про що свідчить святий євангеліст Лука (Діян. 10, 1).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр Ілля, Петро, Степан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Європейський день мов
  • Всесвітній день контрацепції
  • Всесвітній день моря
  • Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї
  • 1580 – англійський пірат Френсіс Дрейк завершив друге у світі кругосвітнє плавання.
  • 1815 – герцог Рішельє призначений прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Королівства Франція.
  • 1815 – Австрійська імперія, Пруссія і Російська імперія уклали в Парижі Священний союз для забезпечення непорушності рішень Віденського конгресу 1814-1815.
  • 1930 – польська влада заборонила на своїй території діяльність скаутів.
  • 1951 – Бундестаг ФРН проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.
  • 1960 – Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН (4 години і 29 хвилин).
  • 1960 – Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.
  • 1961 – на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон з піснею "Oh, Pretty Woman".
  • 1969 – вийшов останній студійний альбом гурту Beatles "Abbey Road".
  • 1995 – Україну прийнято до Ради Європи.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ВЕРЕСНЯ

  • 1832 – український композитор Петро Сокальський.
  • 1849 – Іван Павлов, російський фізіолог, перший в Російській імперії Нобелівський лауреат.
  • 1888 – американський поет і драматург, Нобелівський лауреат Томас Еліот.
  • 1898 – американський композитор Джордж Гершвін.
  • 1901 – український письменник Семен Скляренко.
  • 1948 – Володимир Ремек, перший чеський космонавт.
  • 1965 – Петро Порошенко, український державний і політичний діяч, підприємець, мільярдер, п'ятий Президент України.
  • 1981 – американська тенісистка-професіонал Серена Вільямс
Петро Порошенко святкує свій день народження - фото 357386
Петро Порошенко святкує свій день народження

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ на Корнилія віщував гарний врожай наступного року.
  • Граки відлітають 26 вересня – скоро буде сніг.
  • Холодний вітер цього дня обіцяє тепле літо.
  • Є такий звичай – на Корнилія обов'язково на обідній стіл ставити страву з ріпи. Якщо так зробити, то в сім'ї буде любов і гармонія.
  • Якщо дитину нагодувати ріпою, то вона виросте розумною.
  • А якщо молодята з однієї тарілки з'їдять ріпу з медом, то їхній шлюб буде міцним.

26 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 357387

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна одружуватися і свататися: шлюб буде неміцним, можуть бути зради або просто подружжя будуть страждати разом.
  • Не можна довго дивитися у дзеркало. Вважається, що якщо довго дивитися в дзеркало, то двійник затягне в задзеркалля.
  • Також не бажано у цей день байдикувати, аби взимку була повна комора харчів.
    Не слід сваритися та конфліктувати у цей день, аби не накликати негараздів на родину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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