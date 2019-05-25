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26 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 травня – неділя

Сьогодні, 26 травня, у Грузії святкують День Незалежності, а віряни вшановують святу Гликерію. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні вшановують святу Гликерію. Свята Гликерія – ранньохристиянська мучениця, яка проживала в II столітті й постраждала за віру при римському імператорі Антоніні Пії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 26 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

26 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.
  • 1924 – розпочалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні.
  • 1938 – у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген".
  • 1995 – урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.
  • 2004 – в Києві біля адміністрації Державної прикордонної служби України відкрито пам'ятник "Захисникам кордонів Вітчизни всіх поколінь".
  • 2014 – відбувся перший бій за Донецький аеропорт.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 травня

  • 1053 – Володимир Мономах, Великий князь київський, Князь чернігівський і переяславський.
  • 1478 – Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження.
  • 1602 – Філіп де Шампань, французький художник.
  • 1650 – Джон Черчилль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії.
  • 1667 – Абрахам де Муавр, французький математик.
  • 1822 – Едмон де Гонкур, французький письменник, відомий разом з рідним братом Жулем де Гонкуром, як романіст, історик, художній критик та мемуарист. За заповітом Едмона де Гонкура в 1900-му році було засновано "Гонкурівську академію". А 1903 року була вручена перша Гонкурівська премія.
  • 1826 – Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном.
  • 1901 – Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення.
  • 1907 – Джон Вейн, американський актор.
  • 1923 – Горст Тапперт, німецький актор.
  • 1936 – Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний екс-редактор "Огонька".
  • 1957 – Бенюк Богдан Михайлович, український актор.
  • 1964 – Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант, прадід якого був корінним киянином. Володар кількох "Ґреммі".
  • 1969 — Анжеліка Варум, львів'янка, популярна співачка та акторка, дружина Леоніда Агутіна.
  • 1977 – Лука Тоні, італійський футболіст.
  • 1981 – Резван Рац, румунський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • За повір'ям, 26 травня прилітають мошки та комарі. Після появи комарів можна сіяти жито.
  • Якщо в цей день з'явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
  • Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.
  • Якщо багато комарів, то це до дощу і хорошого вівсу.
  • Якщо мало комарів, то вівса і трави не буде.
  • Якщо комарі в'ються, то це до теплих і сонячних днів.
  • Людина, що вбила комара, позбавиться від сорока гріхів.
  • Якщо багато мошок, то це до врожаю грибів.
  • Якщо ластівки та стрижі часто літають, то це до тепла.
  • Сон з 25 на 26 травня не є небезпечним. Сновидіння, побачене вдень 26 травня, швидше за все, пусте.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Комарів в цей день і до 22 червня вбивати не можна, оскільки їх може стати ще більше.
  • Під забороною також прогулянки лісом. В цей день не заведено працювати в полі та на городі.
  • Купання в цей день під суворою забороною та не варто підходити дуже близько до води. Забороняється також прати й занадто активно вмиватися. Вважається, що це може спонукати русалок разом з водяним потягти людину на дно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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