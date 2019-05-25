26 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 травня, у Грузії святкують День Незалежності, а віряни вшановують святу Гликерію. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні вшановують святу Гликерію. Свята Гликерія – ранньохристиянська мучениця, яка проживала в II столітті й постраждала за віру при римському імператорі Антоніні Пії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 26 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

1924 – розпочалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні.

1938 – у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген".

1995 – урочисто знято кордони між Росією й Білоруссю.

2004 – в Києві біля адміністрації Державної прикордонної служби України відкрито пам'ятник "Захисникам кордонів Вітчизни всіх поколінь".

2014 – відбувся перший бій за Донецький аеропорт.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 травня

1053 – Володимир Мономах, Великий князь київський, Князь чернігівський і переяславський.

1478 – Климент VII, Папа Римський, останній Папа Римський епохи Відродження.

1602 – Філіп де Шампань, французький художник.

1650 – Джон Черчилль, герцог Мальборо, один із найвидатніших полководців Англії.

1667 – Абрахам де Муавр, французький математик.

1822 – Едмон де Гонкур, французький письменник, відомий разом з рідним братом Жулем де Гонкуром, як романіст, історик, художній критик та мемуарист. За заповітом Едмона де Гонкура в 1900-му році було засновано "Гонкурівську академію". А 1903 року була вручена перша Гонкурівська премія.

1826 – Річард Кристофер Керрінгтон, англійський астроном.

1901 – Борис Грабовський, радянський фізик, творець електронної системи передачі на відстань рухомого зображення.

1907 – Джон Вейн, американський актор.

1923 – Горст Тапперт, німецький актор.

1936 – Віталій Коротич, український письменник і публіцист, головний екс-редактор "Огонька".

1957 – Бенюк Богдан Михайлович, український актор.

1964 – Ленні Кравіц, американський співак і рок-музикант, прадід якого був корінним киянином. Володар кількох "Ґреммі".

1969 — Анжеліка Варум, львів'янка, популярна співачка та акторка, дружина Леоніда Агутіна.

1977 – Лука Тоні, італійський футболіст.

1981 – Резван Рац, румунський футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

За повір'ям, 26 травня прилітають мошки та комарі. Після появи комарів можна сіяти жито.

Якщо в цей день з'явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

Якщо побачили великого комара, то це до доброго року.

Якщо багато комарів, то це до дощу і хорошого вівсу.

Якщо мало комарів, то вівса і трави не буде.

Якщо комарі в'ються, то це до теплих і сонячних днів.

Людина, що вбила комара, позбавиться від сорока гріхів.

Якщо багато мошок, то це до врожаю грибів.

Якщо ластівки та стрижі часто літають, то це до тепла.

Сон з 25 на 26 травня не є небезпечним. Сновидіння, побачене вдень 26 травня, швидше за все, пусте.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Комарів в цей день і до 22 червня вбивати не можна, оскільки їх може стати ще більше.

Під забороною також прогулянки лісом. В цей день не заведено працювати в полі та на городі.

Купання в цей день під суворою забороною та не варто підходити дуже близько до води. Забороняється також прати й занадто активно вмиватися. Вважається, що це може спонукати русалок разом з водяним потягти людину на дно.

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