На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
26 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 178
Сьогодні, 26 січня, у світі відзначають Міжнародний день митника, а віряни вшановують пам'ять Єрміла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 26 січня, віряни вшановують пам'ять святих Єрміла і Стратоніка.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 26 січня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Максим, Єрмил, Юхим, Пахом, Яків, Никодим, Єлизар, Никифор та Панас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день митника
- День Австралії
- День працівника контрольно-ревізійної служби України
- Національний день цукерок з арахісом в США
- 1244 — у хроніках вперше з'явилася назва міста Берлін
- 1500 — перші європейці прибули в Бразилію
- 1564 — у битві на Улі під час Лівонської війни литовці зірвали наступ Московського царства
- 1582 — в селі Киверова Гора, поблизу Запольського Яма (, між Росією і Річчю Посполитою підписаний Ям-Запольській мирний договір, тобто перемир'я строком на 10 років. Це був один із дипломатичних актів, що завершили Лівонську війну 1558–1583 років
- 1699 — укладений Карловицький мир, яким завершилась 17-річна війна Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії
- 1788 — Перший флот кинув якір у затоці Порт-Джексон, у той час як капітан Філіп підняв британський прапор та заснував перше європейське поселення в Австралії, а саме Сідней
- 1802 — створена бібліотека Конгресу США
- 1808 — в Австралії відбувся так званий "ромовий заколот"
- 1875 — американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей
- 1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння
- 1893 — Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин
- 1905 — у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів.
- 1918 — більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравьовим після штурму окупували Київ
- 1919 — махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками
- 1923 — у Харкові створена літературна спілка "Гарт"
- 1926 — шотландський винахідник Джон Берд показав першу у світі працюючу телесистему
- 1930 — Індійський національний конгрес прийняв Декларацію незалежності Індії (Purna Swaraj)
- 1931 — з в'язниці звільнено Магатму Ґанді
- 1934 — підписано пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею
- 1939 — війська генерала Франко взяли Барселону
- 1945 — радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили вцілілих в'язнів концтабору
- 1949 — компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів
- 1950 — набула чинності Конституція Індії
- 1956 — в Італії стартували Сьомі зимові Олімпійські ігри
- 1962 — у США запущено космічну станцію "Рейнджер 3", яка мала доставити на Місяць наукове обладнання, але запуск закінчився невдало
- 1965 — гінді стає офіційною мовою Індії
- 1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3
- 1990 — білоруську мову проголошено єдиною державною мовою Білоруської РСР
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Японією
- 1993 — створено Конгрес українських націоналістів
- 2000 — в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра
- 2001 — у Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи, з яких 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти
- 2001 — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.
- 2003 — Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка підкорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах
ХТО НАРОДИВСЯ 26 СІЧНЯ
- 1670 — Якоб ван Шуппен, австрійський бароковий художник голландського походження
- 1714 — Жан-Батист Пігаль, французький скульптор
- 1715 — Гельвецій, французький літератор і філософ-матеріаліст
- 1763 — Карл XIV Юхан Бернадот, французький військовий, король Швеції та Норвегії
- 1777 — Василь Ломиковський, український історик, етнограф та перекладач
- 1804 — Ежен Сю, французький письменник
- 1897 — Іван Кулик, український поет та громадський діяч
- 1921 — Юрій Озеров, радянський кінорежисер
- 1918 — Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст
- 1921 — Моріта Акіо, японський бізнесмен, засновник компанії Sony
- 1925 — Пол Ньюман (Леонард), американський кіноактор, лавреат премії Оскар
- 1928 — Роже Вадим, французький кінорежисер
- 1944 — Анджела Девіс, американський громадський діяч
- 1950 — Володимир Білецький, український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук
- 1955 — Гелен Едді Ван, американський рок-музикант, співак, лавреат "Гремі"
- 1958 — Еллен Дедженерес, американська акторка, комедіантка та телеведуча
- 1963 — Жозе Моурінью, португальський футбольний тренер.
- 1979 — Максим Калиниченко, український футболіст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дуже шумить ліс, то незабаром прийде відлига;
- Якщо коти довго та багато сплять, то варто готуватись до морозів;
- Якщо чимало птахів літає низько над землею, то до негоди;
- Якщо навколо Місяця яскравий серпанок, то очікуються опади;
- Якщо на вулиці чутно звуки синиць, то весна буде ранньою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна брати та давати у борг;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна виходити на вулицю до світанку;
- Не можна ігнорувати безлад;
- Не можна вишивати та шити.
Читайте також: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні
-
11:24Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+
-
10:51Погода в Україні 26 січня: точний прогноз по містах
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
09:55Коли у сім'ї десять дітей: мама показала свої будні і підкорила TikTok
-
09:29Чому не можна нікому розповідати про свої плани
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:51Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі
-
08:21Як подолати апатію: дієві та прості поради
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
-
07:31Психологиня розповіла, як справитися зі стресом за лічені хвилини: проста вправа
-
07:12Google Pixel 6a: у мережі з'явилися характеристики й дата анонсу
- 25 січня
-
21:49Том Голланд розповів, як знімали трюк з літаком для фільму Uncharted
-
21:2126 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:19MINI перетворить старі моделі на електромобілі
-
19:54Кріштіану Роналду ризикує втратити чверть зарплати: до чого тут Ліга чемпіонів
-
19:42Науковці виявили ген, який показує різницю роботи чоловічого і жіночого мозку
-
19:23У маленькій чорній сукні: Леді Гага вразила публіку новим образом
-
19:12Піноккіо: дивіться тизер мультфільму Гільєрмо дель Торо на Netflix
-
18:51Секретний рецепт ідеального класичного бісквіта
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
18:18Гороскоп на 26 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Спеціалісти назвали найкорисніший сезонний фрукт
-
17:41Як автомобілісти й мотоциклісти сприймають ситуацію на дорогах: цікаве дослідження
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
- 25 січня
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
16:20Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+
-
15:11На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня