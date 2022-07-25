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26 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 липня, у світі відзначають День дядька та тітки, а в Україні – День працівників торгівлі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
26 липня в православній церкві вшановують пам'ять архангела Гавриїла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 26 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День дядька та тітки.
- День працівників торгівлі в Україні.
- День парашутиста.
- 1913 — австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія.
- 1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.
- 1919 — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор'єва.
- 1919 — в апараті ЦК РКП (б) створено Відділ по роботі з селом.
- 1925 — перший політ першого радянського пасажирського літака "К-1" конструктора Констянтина Калініна.
- 1929 — в СРСР на екрани виходить фільм Олександра Довженка "Арсенал".
- 1941 — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об'єднаних українських канадців).
- 1945 — на маріупольському заводі "Азовсталь" відбудовується перша домна.
- 1946 — в УРСР створено Товариство охорони природи.
- 1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації "плана Маршалла" (плану допомоги країнам Європи).
- 1951 — у Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти.
- 1957 — СРСР запускає першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.
- 1971 — стартує американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць.
- 1990 — вступ на посаду міністра внутрішніх справ УРСР Василишина Андрія Володимировича.
- 1995 — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю.
- 1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИПНЯ
- 1903 — Геліс Марко Мойсейович, український музичний педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.
- 1913 — Килимник Олег Володимирович, український критик та літературознавець.
- 1928 — Франческо Коссіґа, італійський політик, прем'єр-міністр Італії (1979—1980), президент країни (1985—1992).
- 1931 — Іван Дзюба, український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України, академік НАНУ
- 1940 — Севернюк Тамара Артемівна, українська поетеса-лірик, поет-пісняр, перекладач, публіцист, журналістка.
- 1943 — Андрущенко Володимир Петрович, український журналіст, письменник.
- 1943 — Мік Джаггер, рок-музикант (The Rolling Stones), автор 41 хітів за період 1964—1989 рр., володар 5 золотих дисків, лицар Британської імперії.
- 1945 — Володимир Гриньов, український політик, колишній віцеспікер Верховної Ради.
- 1949 — Роджер Тейлор, барабанщик і вокаліст англійського рок-гурту Queen.
- 1953 — Лазо Сергій Васильович, український письменник.
- 1958 — Пагутяк Галина Василівна, українська письменниця. Лауреат Шевченківської премії з літератури.
- 1969 — Девдюк Тарас, український поет.
- 1973 — Кейт Бекінсейл, британська акторка.
- 1967 — Джейсон Стейтем, британський актор.
- 1993 — Тейлор Момсен — американська актриса, рок-співачка та модель. Стала відомою завдяки ролі Дженні Хамфрі у серіалі "Пліткарка". Фронт-вумен постгранж гурту "The Pretty Reckless".
Тейлор Момсен
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.
- Качки голосно крякають – до гарної погоди.
- Багато бджіл на лузі з ранку – весь день буде сонячним.
- Темні хмари в цей день свідчать про зміну погоди.
- Дощ в цей день віщує неврожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна сумувати і сваритися.
- Заборонено нині важко працювати без особливої потреби.
- 26 липня краще не ходити в лазню.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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