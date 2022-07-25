26 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 липня, у світі відзначають День дядька та тітки, а в Україні – День працівників торгівлі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

26 липня в православній церкві вшановують пам'ять архангела Гавриїла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 26 липня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День дядька та тітки.

День працівників торгівлі в Україні.

День парашутиста.

1913 — австрійський уряд скасовує конституцію Королівства Богемія.

1914 — Австро-Угорщина оголошує загальну мобілізацію та концентрує війська на кордоні з Російською імперією.

1919 — махновці вбивають отамана українського війська за часів Громадянської Війни Матвія Григор'єва.

1919 — в апараті ЦК РКП (б) створено Відділ по роботі з селом.

1925 — перший політ першого радянського пасажирського літака "К-1" конструктора Констянтина Калініна.

1929 — в СРСР на екрани виходить фільм Олександра Довженка "Арсенал".

1941 — у Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом — Товариство об'єднаних українських канадців).

1945 — на маріупольському заводі "Азовсталь" відбудовується перша домна.

1946 — в УРСР створено Товариство охорони природи.

1948 — Велика Британія та США підписують умови реалізації "плана Маршалла" (плану допомоги країнам Європи).

1951 — у Новгороді знайдено перші Берестяні грамоти.

1957 — СРСР запускає першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету.

1971 — стартує американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснює посадку на Місяць.

1990 — вступ на посаду міністра внутрішніх справ УРСР Василишина Андрія Володимировича.

1995 — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу — організації, покликаної координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю.

1998 — компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео — Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЛИПНЯ

1903 — Геліс Марко Мойсейович, український музичний педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.

1913 — Килимник Олег Володимирович, український критик та літературознавець.

1928 — Франческо Коссіґа, італійський політик, прем'єр-міністр Італії (1979—1980), президент країни (1985—1992).

1931 — Іван Дзюба, український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, Герой України, академік НАНУ

1940 — Севернюк Тамара Артемівна, українська поетеса-лірик, поет-пісняр, перекладач, публіцист, журналістка.

1943 — Андрущенко Володимир Петрович, український журналіст, письменник.

1943 — Мік Джаггер, рок-музикант (The Rolling Stones), автор 41 хітів за період 1964—1989 рр., володар 5 золотих дисків, лицар Британської імперії.

1945 — Володимир Гриньов, український політик, колишній віцеспікер Верховної Ради.

1949 — Роджер Тейлор, барабанщик і вокаліст англійського рок-гурту Queen.

1953 — Лазо Сергій Васильович, український письменник.

1958 — Пагутяк Галина Василівна, українська письменниця. Лауреат Шевченківської премії з літератури.

1969 — Девдюк Тарас, український поет.

1973 — Кейт Бекінсейл, британська акторка.

1967 — Джейсон Стейтем, британський актор.

1993 — Тейлор Момсен — американська актриса, рок-співачка та модель. Стала відомою завдяки ролі Дженні Хамфрі у серіалі "Пліткарка". Фронт-вумен постгранж гурту "The Pretty Reckless".

Тейлор Момсен

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато жита в полях – урожай малини буде хорошим.

Качки голосно крякають – до гарної погоди.

Багато бджіл на лузі з ранку – весь день буде сонячним.

Темні хмари в цей день свідчать про зміну погоди.

Дощ в цей день віщує неврожай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна сумувати і сваритися.

Заборонено нині важко працювати без особливої потреби.

26 липня краще не ходити в лазню.

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