26 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 липня, у народі відзначають Собор Архангела Гавриїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Собор Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл був обраний Господом для того, щоб благовістити Діві Марії, а з Нею і всім людям велику радість про Втілення Сина Божого. Тому на наступний день після Благовіщення, прославивши Пречисту Діву, ми дякуємо Господу і почитаємо Його посланника Архангела Гавриїла, що послужив таїнству нашого спасіння.

26 липня Церква святкує собор архангела Гавриїла

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День системного адміністратора

День есперанто

1708 – біля Білої Церкви був страчений український полковник Василь Кочубей

1722 – англійські колонії оприлюднили декларацію, в якій оголошувалася війна індіанцям

1858 – перший єврей (Барон Ротшильд) став членом англійського парламенту

1887 – вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто (російською мовою)

1914 – підготовка до Першої світової війні: Австро-Угорщина оголосила загальну мобілізацію і почала стягувати війська до кордону з Російською імперією

1965 – Мальдівські острови проголошують незалежність і відділяються від Великобританії

1974 – Франція провела ядерні випробування на атолі Муруроа

1956 – Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер націоналізував Суецький канал

День мови есперанто

ХТО НАРОДИВСЯ 26 липня

1842 – англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці, Альфред Маршалл

1856 – другий (після Шекспіра) за популярністю драматург в англійському театрі Джордж Бернард Шоу

1875 – швейцарський психіатр, засновник аналітичної психології, Карл Густав Юнг

1894 – англійський письменник, автор роману-антиутопії О дивний новий світ Олдос Хакслі

1928 – великий американський кінорежисер Стенлі Кубрик

1943 – вокаліст групи The Rolling Stones Мік Джаггер

1959 – американський кіноактор, володар 2-х Оскарів Кевін Спейсі

1964 – американська актриса Сандра Баллок

Стенлі Кубрик

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

якщо погода суха, то і осінь буде сухою, а також довгою і теплою

дощі сьогодні пророкували неврожай

граки в зграї збираються – прикмета того, що скоро настане осінь

Суха погода

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна давати або брати щось в борг

Не варто їсти овочі та фрукти нового врожаю

Не рекомендують також тяжко працювати

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