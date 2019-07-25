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26 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 липня - п'ятниця - фото 1
26 липня - п'ятниця

Сьогодні, 26 липня, у народі відзначають Собор Архангела Гавриїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Собор Архангела Гавриїла. Архангел Гавриїл був обраний Господом для того, щоб благовістити Діві Марії, а з Нею і всім людям велику радість про Втілення Сина Божого. Тому на наступний день після Благовіщення, прославивши Пречисту Діву, ми дякуємо Господу і почитаємо Його посланника Архангела Гавриїла, що послужив таїнству нашого спасіння.

26 липня Церква святкує собор архангела Гавриїла - фото 343510
26 липня Церква святкує собор архангела Гавриїла

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

26 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День системного адміністратора
  • День есперанто
  • 1708 – біля Білої Церкви був страчений український полковник Василь Кочубей
  • 1722 – англійські колонії оприлюднили декларацію, в якій оголошувалася війна індіанцям
  • 1858 – перший єврей (Барон Ротшильд) став членом англійського парламенту
  • 1887 – вийшов перший підручник міжнародної мови есперанто (російською мовою)
  • 1914 – підготовка до Першої світової війні: Австро-Угорщина оголосила загальну мобілізацію і почала стягувати війська до кордону з Російською імперією
  • 1965 – Мальдівські острови проголошують незалежність і відділяються від Великобританії
  • 1974 – Франція провела ядерні випробування на атолі Муруроа
  • 1956 – Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер націоналізував Суецький канал
День мови есперанто - фото 343511
День мови есперанто

ХТО НАРОДИВСЯ 26 липня

  • 1842 – англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці, Альфред Маршалл
  • 1856 – другий (після Шекспіра) за популярністю драматург в англійському театрі Джордж Бернард Шоу
  • 1875 – швейцарський психіатр, засновник аналітичної психології, Карл Густав Юнг
  • 1894 – англійський письменник, автор роману-антиутопії О дивний новий світ Олдос Хакслі
  • 1928 – великий американський кінорежисер Стенлі Кубрик
  • 1943 – вокаліст групи The Rolling Stones Мік Джаггер
  • 1959 – американський кіноактор, володар 2-х Оскарів Кевін Спейсі
  • 1964 – американська актриса Сандра Баллок
Стенлі Кубрик - фото 343512
Стенлі Кубрик

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • якщо погода суха, то і осінь буде сухою, а також довгою і теплою
  • дощі сьогодні пророкували неврожай
  • граки в зграї збираються – прикмета того, що скоро настане осінь
Суха погода - фото 343514
Суха погода

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна давати або брати щось в борг
  • Не варто їсти овочі та фрукти нового врожаю
  • Не рекомендують також тяжко працювати

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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