26 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 квітня, віряни відзначають День святих Фомаїди та Артемона, а у всьому світі та в Україні – День пам'яті про Чорнобиль. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 26 квітня віряни відзначають день святої Фомаїди , яка виросла у християнській родині в Олександрії. З дитинства дівчина прагнула духовного життя, а в 15 стала дружиною рибалки-християнина. Однак краса Фомаїди була такою яскравою, що свекор хотів схилити її до гріха. Дійшло до того, що він погрожував їй мечем, але дівчина не погодилась і була вбита за свої переконання. У народі в цей день відзначають Фомаїди Медуниці, а дівчата ходили збирати цілющі квіти та трави.

віряни відзначають день , яка виросла у християнській родині в Олександрії. З дитинства дівчина прагнула духовного життя, а в 15 стала дружиною рибалки-християнина. Однак краса Фомаїди була такою яскравою, що свекор хотів схилити її до гріха. Дійшло до того, що він погрожував їй мечем, але дівчина не погодилась і була вбита за свої переконання. У народі в цей день відзначають Фомаїди Медуниці, а дівчата ходили збирати цілющі квіти та трави. Також віряни вшановують пам'ять мученика Артемона, який 77 років служив у храмі Лаодикії (античне місто в Туреччині). Під час служби він натрапив на язичників та знищив всіх їх, за чого викликав гнів правителя. Імператор вимагав або відректись від своєї віри, або погрожував позбавити його життя. Артемон не погодився, тож його кинули у киплячу смолу, але вона ніяк не нашкодила святому. Такі новини вразили правителя, тож він вирішив на власні очі побачити таке диво, але невідома сила затягнула його прямісінько у чани зі смолою. А сам Артемон спокійно вийшов та продовжував проповідати по найближчих краях.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Мажена, Артемон, Клета, Премислав, Марія, Морена, Хома, Фомаїда та Марцеліна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

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День прикордонника у Вірменії

Національний день дітей і домашніх тварин У США

День кренделя у США

1164 — у Владимирі князь Андрій Боголюбський побудував "Золоті Ворота" на взірець київських

1514 — польський астроном Микола Коперник організував своє перше спостереження за Сатурном. Завдяки цьому і наступним він дійшов до висновку, що Сонячна система побудована за геліоцентричним принципом (Сонце у центрі, а навколо нього обертаються всі інші тіла)

1525 — Томас Мюнцер очолив загін німецьких селян та підняв повстання, він першим від Лютера виступив проти католицької церкви у Священній Римській імперії

1607 — на мисі Генрі (Вірджинія, США) відбулась висадка перші в Америці англійські колоністи

1654 — євреїв вислано з Бразилії

1783 — 13-річний Людвіг ван Бетховен став музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні

1795 — російська імператриця Катерина ІІ видала Маніфест про приєднання Курляндії

1798 — Франція анексувала Республіку Женева

1828 — Росія оголосила війну Османській імперії

1840 — вийшло друком перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка

1860 — у Канаді з'явився батальйон волонтерської міліції, який у майбутньому став першим полком канадської регулярної армії

1863 — у петербурзькому Маріїнському театрі відбулась прем'єра опери українського композитора Семена Гулак-Артемовського "Запорожець за Дунаєм"

1865 — Громадянська війна в США: армія конфедератів на чолі з Джозефом Джонстоном капітулювала перед союзними військами в битві під Дюрнгемом (Південна Кароліна)

1881 — через вибух боєприпасів затонув англійський паровий шлюп "Дотерель", 143 моряків загинули

1911 — французька армія зайняла столицю Марокко

1912 — з'явився перший в російській та у світовій мультиплікації об'ємний мультфільм "Прекрасна Люканіда" (автор В. А. Старевич)

1915 — Італія погодила таємний Лондонський договір про умови війни на стороні Антанти

1918 — в Україні розформовані підрозділи "синьожупанників", які було створено з полонених українців в Німеччині

1921 — в Лондоні на вулицях запрацював перший поліцейський патруль на мотоциклі

1926 — уряд Веймарської республіки (історична назва Німеччини) та уряд СРСР уклали міждержавну угоду про дружбу і співпрацю

1933 — у Німеччині створено Гестапо (таємну державну поліцію)

1936 — у радянській міліції з'явились військові звання

1937 — без попередження німецькі літаки з "Легіону Кондор", який надіслав Адольф Гітлер на допомогу націоналістичним силам генерала Франсіско Франко, упродовж трьох годин бомбардували баскське місто Герніка (Північна Іспанія)

1939 — уряд Великої Британії прийняв закон про обов'язкову військову службу

1942 — Адольф Гітлер став "верховним суддею Райху", тому зумів видавати закони самостійно

1945 — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.

1954 — у Женеві за участю США, СРСР, КНР, Франції та Великої Британії з'явилась конференція, місією якої було мирно вирішити конфлікт Франції та В'єтнаму в Індокитаї, який тривав з 1946 року

1956 — у СРСР запустили масовий випуск автомобіля "Москвич-402"

1961 — розірвані радянсько-албанські економічні відносини

1962 — запущений у космос англо-американський супутник "Ariel", який став першим в історії міжнародним об'єктом у космосі

1964 — дві африканські республіки, Танганьїка та Занзібар і Пемба, оголосили про створення єдиної держави Об'єднана Республіка Танзанія

1964 — у продаж вийшов перший диск Rolling Stones

1965 — указом Президії ВР СРСР 9 травня (День перемоги) оголошений неробочим днем

1965 — у Києві вперше в ефір вийшла радіостанція "Промінь"

1985 — у Варшаві вищі партійні та державні діячі країн Варшавського договору підписала угоду про продовження терміну його дії на 20 років

1986 — сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибух четвертого реактора Чорнобильської АЕС, сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, у 30-40 разів перевищила за вибухи бомби в Хіросімі в 1945 році

1989 — під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори

1991 — Верховна Рада РФ погодила закон "Про реабілітацію репресованих народів", в якому передбачалась територіальна реабілітація

1991 — зірку футболу Дієго Марадону взяли під арешт за зберігання наркотиків

1994 — американські науковці з Національної лабораторії ім. Фермі підтвердили, що їм вдалось відкрити останній, шостий кварк ("Top" або t-кварк), полювання на котрого тривало 20 років

1998 — у Х'юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовіший за всю історію сеанс одночасної гри в шашки, зігравши з 385 супротивниками та отримавши перемогу у всіх

1999 — Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" вразив до півмільйона комп'ютерів по всьому світі

2001 — ВОІВ встановила Всесвітній день інтелектуальної власності

facebook.com/ChornobylNPP

ХТО НАРОДИВСЯ 26 КВІТНЯ

121 — Марк Аврелій, римський імператор з 161 року, відомий філософ-стоїк

1319 — Іоанн II Добрий, король Франції

1538 — Джованні Паоло Ломаццо, італійський художник та теоретик мистецтва

1564 — Вільям Шекспір, знаменитий англійський драматург, актор та поет (хрещений у цей день, оскільки точна дата народження невідома)

1575 — Марія Медічі, королева та регентка Франції

1710 — Томас Рід, засновник шотландської школи філософії "здорового глузду"

1785 — Джон Джеймс Одюбон, американський натураліст, орнітолог та художник-анімаліст, автор праці "Птахи Америки"

1787 — Людвіг Уланд, німецький поет та літературознавець.

1798 — Ежен Делакруа, французький художник доби романтизму

1803 — Іван Кулжинський, український педагог, письменник, історик та етнограф

1812 — Альфред Крупп, німецький промисловець та винахідник, який був найбільшим постачальником зброї своєї епохи

1836 — Марія Кречунєк "Чукутиха", видатна гуцульська співачка, також відома зі світлини Миколи Сеньковського "Стара гуцулка", яка знаменита у всьому світі

1876 — Артур Меллер ван ден Брук, німецький історик, критик (саме він ввів термін "третій рейх", який нацисти взяли для найменування своєї держави)

1879 — Оуен Віланс Річардсон, англійський фізик

1884 — Вадим Меллер, український художник-авангардист сценічний художник, дизайнер театральних костюмів, ілюстратор та архітектор

1886 — Габдулла Тукай, татарський поет

1889 — Людвіг Вітгенштайн, австро-англійський філософ, один із засновників аналітичної філософії та один з найяскравіших мислителів XX століття

1890 — Микола Зеров, український поет, літературознавець та перекладач

1898 — Вісенте Алейксандре, іспанський поет, представник "покоління 1927"

1900 — Чарльз Френсіс Ріхтер, американський фізик та сейсмолог, який розробив шкалу для оцінки сили землетрусів

1908 — Ширлі Гріффіт, відомий американський блюзовий музикант

1915 — Джонні Шайнс, американський блюзовий музикант

1932 — Майкл Сміт, канадський біохімік англійського походження

1932 — Франсіс Ле, французький композитор, автор музики до фільмів ("Чоловік і жінка", "Історія кохання")

1933 — Арно Аллан Пензіас, американський фізик-експериментатор, радіофізик та астроном

1940 — Джорджо Мородер, італійський композитор, один із "батьків" диско

1961 — Олександр Заваров, український футболіст та тренер, радник віцепрем'єра України з питань Євро-2012

1970 — Меланія Трамп, модель та колишня перша леді США

1980 — Джордана Брюстер, американська акторка (Форсаж)

1980 — Ченнінг Татум, американський актор, продюсер та модель (Крок уперед)

1985 — Джон Ізнер, американський тенісист, переможець найдовшого матчу в історії тенісу

1985 — Артем Федецький, український футболіст, захисник збірної України​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чутно голосно крик зозулі, то скоро прийде спека;

Якщо дуб вже зазеленів, то літо буде сухим;

Якщо вже прокинулись джмелі, то зима остаточно розпрощалась;

Якщо хмари дуже низько пливуть, то незабаром прийде похолодання;

Якщо дуже сонячний та ясний день, то й літо буде теплим та малохмарним;

Якщо у берези вже є сік, то літо буде раннім;

Якщо у цей день загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться.

Mila Young on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та бажати зла;

Не можна гніватись на людей та завдавати їм шкоди;

Не можна залишати безлад у домівці;

Не можна опускати руки та впадати у відчай;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна відмовлятись від допомоги.

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