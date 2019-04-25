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26 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 квітня віряни по всьому світу відзначають Страсну П'ятницю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Церковний календар свідчить, що 26 квітня віряни відзначають Страсну П'ятницю. У цей день згадують про смерть Ісуса на хресті, Його зняття з хреста і поховання. Страсна П'ятниця у християн (Велика п'ятниця) є останнім великим святом перед Великоднем. Головним християнським обрядом у страсну п'ятницю є винесення плащаниці. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Хреста. Після Воскресіння на полотні залишився відбиток Його Образу, який утворився, як дослідили учені, шляхом великого випромінювання.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу
- Міжнародний день інтелектуальної власності
- 1514 – польський астроном Микола Коперник провів своє перше спостереження за Сатурном
- 1783 – тринадцятирічний Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні
- 1840 – з друку вийшло перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка
- 1921 – в Лондоні на вулицях з'явився перший поліцейський патруль на мотоциклі
- 1933 – в Німеччині створена таємна поліція, Гестапо
- 1986 – о 1 годині 23 хв. за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі
- 1991 – зірку футболу Дієго Марадонну заарештували за зберігання наркотиків
- 1999 – Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" пошкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світу
ХТО НАРОДИВСЯ 26 квітня
- 1573 – Марія Медічі, королева Франції в 1600-1610 роках
- 1710 – Томас Рід, засновник шотландської школи філософії "здорового розуму"
- 1879 – Ерік Кемпбелл, комічний актор епохи німого кіно
- 1894 – Рудольф Гесс, особистий секретар Адольфа Гітлера
- 1900 – Чарльз Френсіс Ріхтер, американський фізик і сейсмолог
- 1980 – Джордана Брустер, американська актриса
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Марія Медічі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Слов'яни помітили, що 26 квітня прокидаються джмелі
- Зайці святкую свої "іменини"
- Починає кувати зозуля
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати вдома, прибирати.
- Великим гріхом вважається робота на землі
- У Страсну п'ятницю необхідно утриматися від алкоголю і плотських утіх.
- Дні народження та інші свята, що випадають на Страсну п'ятницю, краще перенести.
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