26 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 квітня віряни по всьому світу відзначають Страсну П'ятницю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 26 квітня віряни відзначають Страсну П'ятницю. У цей день згадують про смерть Ісуса на хресті, Його зняття з хреста і поховання. Страсна П'ятниця у християн (Велика п'ятниця) є останнім великим святом перед Великоднем. Головним християнським обрядом у страсну п'ятницю є винесення плащаниці. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Хреста. Після Воскресіння на полотні залишився відбиток Його Образу, який утворився, як дослідили учені, шляхом великого випромінювання.

Страсна П'ятниця

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу

Міжнародний день інтелектуальної власності

1514 – польський астроном Микола Коперник провів своє перше спостереження за Сатурном

1783 – тринадцятирічний Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Бонні

1840 – з друку вийшло перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка

1921 – в Лондоні на вулицях з'явився перший поліцейський патруль на мотоциклі

1933 – в Німеччині створена таємна поліція, Гестапо

1986 – о 1 годині 23 хв. за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії людства – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі

1991 – зірку футболу Дієго Марадонну заарештували за зберігання наркотиків

1999 – Комп'ютерний вірус "Чорнобиль" пошкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світу

Кобзар Шевченка, 1840 року

ХТО НАРОДИВСЯ 26 квітня

1573 – Марія Медічі, королева Франції в 1600-1610 роках

1710 – Томас Рід, засновник шотландської школи філософії "здорового розуму"

1879 – Ерік Кемпбелл, комічний актор епохи німого кіно

1894 – Рудольф Гесс, особистий секретар Адольфа Гітлера

1900 – Чарльз Френсіс Ріхтер, американський фізик і сейсмолог

1980 – Джордана Брустер, американська актриса

Марія Медічі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Слов'яни помітили, що 26 квітня прокидаються джмелі

Зайці святкую свої "іменини"

Починає кувати зозуля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати вдома, прибирати. Великим гріхом вважається робота на землі У Страсну п'ятницю необхідно утриматися від алкоголю і плотських утіх. Дні народження та інші свята, що випадають на Страсну п'ятницю, краще перенести.

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