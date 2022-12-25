26 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 грудня, День подарунків, День батька у Болгарії та День подяки запискою, а віряни відзначають День Святого Стефана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 26 грудня, християни відзначають мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія та Ореста, а також День Святого Стефана. Останній також називають Днем Врена або Днем подарунків. Відомо, що святий Стефан був першим християнським мучеником, який служив бідним. Його доля була складною, а життя закінчилось тим, що його забили камінням до смерті. В Ірландії ця дата входить до 9 офіційних державних свят. У християнських конфесіях День Стефана є другим днем Різдва.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 26 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Костянтин, Аркадій, Юхим, Євтимій, Стефан, Степан, Стефанія, Гаврило, Євген, Лука, Констанцій, Никодим, Орест, Лукій, Елеонора, Арсеній. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День подарунків

День Святого Стефана

День незалежності і єдності в Словенії

День батька в Болгарії

День Подяки на Соломонових Островах

День карамельної тростини в США

День подяки запискою

1776 — Під Трентоном війська Джорджа Вашингтона перемогли англійців, що стало переломним у боротьбі північноамериканських колоній за незалежність

1783 — Француз Себастьян Ленорман уперше в Європі продемонстрував псевдопарашут

1805 — У Пресбурзі (зараз Братислава) Франція та Австрія погодили мирний договір, що завершив війну третьої антифранцузької коаліції

1870 — Завершилось будівництво 13-кілометрового тунелю Фрежюс, що став першим залізничним тунелем під Альпами, який з'єднав Італію та Францію

1898 — П'єр та Марія Кюрі відкрили радіоактивний елемент радій

1908 — Нокаутувавши канадця Томмі Бернса в 14 раунді бою в австралійському місті Сідней, Джек Джонсон став першим афроамериканцем, який здобув титул чемпіона світу з боксу в надважкій категорії

1918 — проголошено відновлення УНР та сформовано уряд держави, а саме Раду Народних Міністрів УНР

1919 — уряд УНР відкликав українську місію з Паризької мирної конференції

1931 — У Токіо створено автомобільну компанію Dat Jidosha Seizo, перейменовану наступного року в "Nissan". Спершу компанія виготовляла авто та вантажівки, що виходили на ринок під торговою маркою Datsun

1935 — На Гавайських островах намагались зупинити виверження вулкана авіабомбардуванням

1946 — У Лас-Вегасі відкрився готель "Фламінго", зведений знаменитим гангстером Багсі Сігелом. З цього дня й почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу

1974 — в СРСР оголошено про видачу паспортів селянам

1990 — IV З'їзд народних депутатів СРСР, що з 17 грудня проходив у Москві, за ініціативою президента СРСР Михайла Горбачова обрав першого віцепрезидент СРСР. Ним став Геннадій Янаєв, який менш ніж через рік очолив антигорбачовський путч

1991 — Рада Республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання та прийняла декларацію, якою констатувала факт припинення існування Радянського Союзу

2004 — найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії, який трапився в Індійському океані, на північ від острова Суматра

2004 — В Україні проведено переголосування другого туру 26 грудня 2004, у якому перемогу здобув Віктор Ющенко

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ХТО НАРОДИВСЯ 26 ГРУДНЯ

1664 — Йоганн Мельхіор Дінлінгер, німецький ювелір епохи бароко

1666 — Франческо Кабіянка, венеційський скульптор доби пізнього бароко, роботи якого можна побачити у Венеції

1698 — Філіппо Делла Валле, італійський скульптор

1716 — Томас Грей, англійський поет, представник цвинтарної поезії.

1791 — Чарльз Беббідж, британський математик, винахідник першої обчислювальної машини

1883 — Моріс Утрілло, французький художник та поет

1891 — Генрі Міллер, американський письменник (Під дахами Парижа)

1898 — Євген Плужник, український поет, драматург, перекладач, та один з найвизначніших представників Розстріляного Відродження

1917 — Юрій Асєєв, київський архітектор, реставратор та мистецтвознавець

1937 — Алла Бабенко, українська акторка, режисер Національного академічного драмтеатру ім. М.Заньковецької у Львові, народна артистка України

1953 — Тоомас Гендрік Ільвес, колишній президент Естонії

1959 — Кодзі Морімото, японський аніматор, один із перших режисерів аніме в Японії

1962 — Джеймс Коттак, американський барабанщик, музикант легендарного гурту Scorpions

1971 — Джаред Лето, американський музикант, лідер гурту Thirty Seconds to Mars та актор (Реквієм за мрією, Далласький клуб покупців, Загін самогубців, Пан Ніхто)

1975 — Марсело Ріос, чилійський тенісист, який був першою ракеткою світу навесні 1998 року. Єдиний спортсмен, який домігся цього титулу, не перемігши у жодному з турнірів серії "Великого шолома"

1986 — Кіт Герінґтон, англійський актор театру та кіно, зірка серіалу "Гра престолів" (роль Джона Сноу)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 26 грудня сонячно, то така ж погода буде 31 грудня;

Якщо дуже сніжно, то зима буде затяжною;

Якщо хмарна погода, то вночі прийде негода;

Якщо нічне небо чисте та зоряне, то скоро температура знизиться;

Якщо ясна погода, а на деревах та на землі є іній, то скоро прийдуть суворі морози.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна відмовляти, якщо хтось просить про допомогу;

Не можна сваритись та ображати інших;

Не можна тримати вдома безлад;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати алкоголь та жирну їжу;

Не можна тримати поламані речі та побитий посуд вдома.

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