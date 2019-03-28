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29 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 березня, у світі відзначають Саввін день. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У західних християн 29 березня Великий четвер, який також називається Страсним або Чистим четвергом. А ще Саввін (Савін) день, День возів. У цей період займалися підготовкою возів, а також вважалося, що тепло на Савін день дасть тепло на всю весну. Народні прикмети та спостереження 29 березня:
- Хмари пропливають високо – на гарну погоду
- У Саввін день прилетіло багато птахів – весняний сезон буде теплим
- 29 березня не можна їсти хліб після заходу сонця – до злиднів
- Сваритися і сперечатися на Саввін день не можна
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Олександр, Антоній, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Савін, Трохим, Юліан.
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
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- 1998 У Лісабоні був відкритий найдовший європейський міст
Хто народився 29 березня
- У 1728 році Кирило Розумовський, останній гетьман України.
- У 1861 році Роман Залозецький, український вчений, технолог, громадський і громадський діяч.
- У 1936 році Станіслав Говорухін, радянський кінорежисер, актор, сценарист, народний артист Росії.
- У 1943 році Вангеліс, грецький композитор, музикант, один з перших виконавців електронної музики.
- У 1957 році Крістофер Ламберт, французький кіноактор.
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Гетьман України Кирило Розумовський
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції
Ворони і горобці 29 березня купаються в калюжах – чекай тепла. Зайці ще не змінили колір хутра – буде похолодання. Сніг 29 березня швидко тане, струмки течуть – влітку буде багато опадів. Зграї перелітних птахів над будинком кружляють – скоро сніг розтане, і настане потепління. Якщо в цей день розсипати гній на городі чи в полі, то можна забезпечити себе хорошим урожаєм.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна 29 березня їсти хліб після заходу сонця, це до злиднів. Також не можна позичати гроші, оскільки, за прикметами, весь рік в боргах ходити будеш. Вірили, що не можна сперечатися з людьми, сваритися і лаятися, щоб не накликати на себе неприємності.
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