25 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають День Африки та Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, що не варто робити у цей день на Радіо MAXIMUM!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 25 травня віряни вшановують пам'ять святого Єпифанія, єпископа Кипрського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 25 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борислав, Денис, Григорій, Іванна, Лев, Магдалена, Маріус, а також Зиновій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Африки.

День зниклих безвісти дітей.

Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму.

Всесвітній день щитоподібної залози.

Всесвітній день пантарки.

День філолога в Україні.

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

1926 — вбивство Симона Петлюри.

1996 — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см.

1996 — у Кошиці словак Ю. Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра.

1996 — у Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

1997 — шрі-ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.

1999 — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.

2001 — у Сан-Франциско (США) з'явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.

2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.

2020 — в Міннеаполісі (США) при затриманні було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ТРАВНЯ

1899 — Борис Арцибашев, українсько-американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження. Син письменника Михайла Арцибашева.

1913 — Дональд Маклін, британський дипломат, радянський розвідник, організатор радянської шпигунської мережі на Заході.

1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.

1948 — Клаус Майне, німецький музикант.

1954 — Володимир Плоскіна, радянський футболіст, рекордсмен з матчів, проведених за одеський «Чорноморець» (473).

1963 — Майк Маєрс, канадський актор.

1971 — Орбакайте Христина Едмундівна, радянська та російська співачка, акторка литовського походження, заслужена артистка Росії (2013). Дочка російської співачки Алли Пугачової.

1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.

1981 — Роланд Алюконіс, литовський хокеїст.

1984 — Костас Мартакіс, грецький співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вовки в село прийшли – до неврожаю.

Гуси себе общипують – до негоди.

Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.

Горобина пізно розцвіла – до пізньої та довгої осені.

Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.

Квіти жимолості багато нектару виділяють і сильно пахнуть – до дощу.

Похмурий ранок – до дощового і прохолодного літа.

Увечері сині хмари – до зміни погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день проявляти ревнощі.

Заборонено скупитися сьогодні.

Краще 25 травня не залишати на кухні брудний посуд.

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