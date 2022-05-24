На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
25 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 368
Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають День Африки та Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, що не варто робити у цей день на Радіо MAXIMUM!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 25 травня віряни вшановують пам'ять святого Єпифанія, єпископа Кипрського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 25 травня, іменини відзначають власники таких імен: Борислав, Денис, Григорій, Іванна, Лев, Магдалена, Маріус, а також Зиновій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Африки.
- День зниклих безвісти дітей.
- Міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму.
- Всесвітній день щитоподібної залози.
- Всесвітній день пантарки.
- День філолога в Україні.
- День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
- 1926 — вбивство Симона Петлюри.
- 1996 — в Єні чеський легкоатлет Ян Желєзни встановив нині чинний світовий рекорд у метанні списа — 98 м 48 см.
- 1996 — у Кошиці словак Ю. Барбаріч протягнув на собі 327-тонний поїзд на рекордну відстань — 8,2 метра.
- 1996 — у Києві відновлено пам'ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.
- 1997 — шрі-ланкієць А.Джоакім встановив світовий рекорд, простоявши на одній нозі 76 годин 40 хвилин.
- 1999 — боксер-важковаговик Майк Тайсон вийшов на свободу з в'язниці, відсидівши 3 місяці за напад на двох водіїв.
- 2001 — у Сан-Франциско (США) з'явився новий вид палива для автомобілів — фруктовий бензин.
- 2014 — в Україні обрано Президента України Петра Порошенка.
- 2020 — в Міннеаполісі (США) при затриманні було вбито чорношкірого американця Джорджа Флойда, це спричинило масові протести серед населення з жертвами.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ТРАВНЯ
- 1899 — Борис Арцибашев, українсько-американський художник, дизайнер та ілюстратор українського походження. Син письменника Михайла Арцибашева.
- 1913 — Дональд Маклін, британський дипломат, радянський розвідник, організатор радянської шпигунської мережі на Заході.
- 1926 — Майлз Девіс, американський джазовий музикант.
- 1948 — Клаус Майне, німецький музикант.
- 1954 — Володимир Плоскіна, радянський футболіст, рекордсмен з матчів, проведених за одеський «Чорноморець» (473).
- 1963 — Майк Маєрс, канадський актор.
- 1971 — Орбакайте Христина Едмундівна, радянська та російська співачка, акторка литовського походження, заслужена артистка Росії (2013). Дочка російської співачки Алли Пугачової.
- 1976 — Кілліан Мерфі, ірландський актор театру і кіно.
- 1981 — Роланд Алюконіс, литовський хокеїст.
- 1984 — Костас Мартакіс, грецький співак.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вовки в село прийшли – до неврожаю.
- Гуси себе общипують – до негоди.
- Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.
- Горобина пізно розцвіла – до пізньої та довгої осені.
- Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.
- Квіти жимолості багато нектару виділяють і сильно пахнуть – до дощу.
- Похмурий ранок – до дощового і прохолодного літа.
- Увечері сині хмари – до зміни погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день проявляти ревнощі.
- Заборонено скупитися сьогодні.
- Краще 25 травня не залишати на кухні брудний посуд.
Читайте також: Воєнний стан в Україні продовжили до кінця літа: які обмеження діють
-
16:21На скільки поповнився бюджет України завдяки OnlyFans: вражаюча цифра
-
15:53В Україні змінять механізм підготовки та перепідготовки водіїв: коли це станеться
-
15:22Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям
-
14:51Компанія Google отримала "Відзнаку миру": її вручив Михайло Федоров
-
14:22Українці створили мапу пошкоджених міст України
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:52Замість тюрми: суд зобов'язав зловмисника вивчити гімн, Конституцію та українські вірші
-
13:21Яка ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні – пояснення МОЗ
-
12:53Made in Ukraine: українські дизайнерки власноруч розписують патріотичні футболки
-
12:21Жаліслива гуцульська "Гаївка" від Hutsul Planet ілюструє столітню боротьбу українців
-
11:52Місячний календар стрижок на червень 2022: дні, коли стригти волосся
-
11:23Anonymous оприлюднили дані російських хакерів
-
10:52Львівська ОДА креативно закликала переходити на українську – відео
-
10:24Джоан Роулінг виклала у вільний доступ "Гаррі Поттера" українською
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:55У яких областях України за три місяці війни найчастіше звучала тривога – інфографіка
-
09:27ЗСУ – найкращі! Потап присвятив новий трек українським захисникам
-
08:52Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
08:17Як ще можна використовувати автомобільні килимки з користю: 3 незвичайні способи
- 24 травня
-
20:5225 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:24УЄФА показав новий дизайн м'яча фіналу Ліги чемпіонів з закликом до миру
-
19:49Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни
-
19:17Де в інтернеті можна купити нові марки Укрпошти: перелік онлайн-магазинів
-
18:48Куди подавати інформацію про мародерів та колаборантів: нові чат-боти від СБУ
-
18:22Влетів просто в танк: на відео вперше показали атаку дрона-камікадзе Switchblade
-
15:22Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям
-
12:21Жаліслива гуцульська "Гаївка" від Hutsul Planet ілюструє столітню боротьбу українців
-
09:27ЗСУ – найкращі! Потап присвятив новий трек українським захисникам
- 24 травня
-
19:17Де в інтернеті можна купити нові марки Укрпошти: перелік онлайн-магазинів
-
15:49Трирічний хлопчик з Ірпеня підкорив мережу, заспівавши "Stefania": щемливе відео
-
12:52Наскільки в Україні зросла вартість оренди житла – інфографіка
-
09:55Більшість українців "за" легалізацію зброї – результати опитування
- 23 травня
-
20:20"Я повернуся!": дивіться зворушливе відео від Посольства України у Польщі
-
17:22Пишу тобі листа: слухайте пісню від Ivan NAVI про майбутнє
-
13:55Так виглядає "Бандеромобіль": у ЗСУ показали страшний сон окупантів
-
11:19KOZAK SYSTEM випустили пісню "Азов – сталь" про захисників Маріуполя
- 22 травня
-
20:22У Мінцифрі нагадали, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для єВорог
-
17:47В Instagram стає популярним акаунт з фото, на яких можна скрізь роздивитися прапор України
-
14:50"F*ck Putin": Yungblud підтримав Україну посеред концерту – відео 18+
-
10:51Ласкаво просимо у пекло: воїни ЗСУ ефектно знищили ворожу БМП – відео
- 21 травня
-
19:53США виділить Україні 40 мільярдів доларів: на що їх витратять
-
17:52Пісня "Stefania" гурту KALUSH посіла третє місце у Spotify Global Viral
-
15:23Україна – це Європа! Художник Єрмоленко створив потужні плакати до Дня Європи
-
12:20В Україні з'явиться нова "Мрія", а поки аеропортом "Авіаліній Антонова" стане Лейпциг
-
09:23Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня
-
08:5410 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
- 20 травня
-
18:52Це геніально: у мережі порівняли девізи й символи української та російської розвідки
-
15:54Чому воєнний стан продовжать аж на 90 днів – пояснення
-
12:28Коронавірус в Україні: які правила та обмеження діють під час війни
-
09:53"Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео