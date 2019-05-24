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25 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 травня, святкують День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України та Міжнародний день зниклих безвісти дітей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні церква відзначає День Єпіфанія. Вважається, що на Єпіфана цвіте горобина, яка захищає людей від пожеж.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 25 травня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Епіфаній, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день зниклих дітей – ця дата веде свою історію з США, а символом дня є зображення синьої незабудки. Зникла дитина – це надзвичайна ситуація світового масштабу, а для батьків немає нічого жахливішого цього факту. І започаткування цього Дня стало спробою привернути увагу світової громадськості до проблеми зникнення неповнолітніх, до проблеми захищеності дітей від викрадень, важких життєвих ситуацій і протиправної експлуатації.
- Всесвітній день щитовидної залози – цей день допомагає проводити додаткові заходи, спрямовані на підвищення рівня інформованості суспільства про можливі захворювання щитовидної залози і методи їхнього запобігання, а також на пропаганду сучасних методів профілактики і лікування хвороб цього органу.
- День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України – відзначається щорічно в останню суботу травня, відповідно до Указу Президента № 563/99 від 25 травня 1999 року, і є національним професійним святом працівників, які пов'язані з книгодрукуванням.
- День рушника – впродовж цілого дня шанувальники творчості відомого британського письменника Дугласа Адамса носять всюди з собою рушник, не розлучаючись з ним ні на хвилину, таким чином віддаючи данину пам'яті своєму улюбленому письменникові.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 травня
- 1889 — Ігор Сікорський, український і американський авіаконструктор.
- 1905 — Корнійчук Олександр Євдокимович, український радянський драматург.
- 1954 — Плоскіна Володимир Іванович, радянський футболіст, рекордсмен з матчів, проведених за одеський "Чорноморець".
- 1979 — Марія Єфросиніна, українська телеведуча.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дерева інеєм покриті – до дощового червня.
- Справжня весняна погода в цей день – літо буде непогожим.
- Туман піднімається вгору – до дощу. Опускається – до сонячнох погоди.
- Якщо в цей день знайти в ластівчиному гнізді невеликий камінчик – його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. При цьому гніздо треба залишити цілим.
- Не можна злиться і лаятися – весь рік буде нещасним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ходити в гості;
- Не можна дратуватися;
- Не можна займатися гаданням.
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