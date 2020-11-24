На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
25 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 2
Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з насильством над жінками, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Милостивого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святителя Іоанна Милостивого, а також Ніла Мироточивого
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 25 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Нил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби з насильством над жінками
- День вчителя в Індонезії
- Національний день Боснії і Герцеговини
- Національний день "Їж з другом" в США
- 1905 — у Лубнах вийшов друком перший випуск газети "Хлібороб". Саме вона вважається першою легальною україномовною газетою.
- 1981 — Генасамблея ООН обрала цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.
- 1992 — Кабінет Міністрів України видав постанову "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів"
- 2003 — Уряд Януковича прийняв закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 до 205 гривень.
- 2004 — Під час засідання Вченої ради Національного університету Києво-Могилянська академія вирішено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора, бо це "дискредитацією іміджу академії".
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИСТОПАДА
- 1562 — Лопе де Вега, іспанський драматург.
- 1712 — Шарль-Мішель Епе, французький ксьондз, якого вважають одним із основоположників сурдопедагогіки.
- 1810 — Пирогов Микола Іванович, український і російський хірург, анатом і педагог, який заснував військово-польової хірургії.
- 1838 — Іван Нечуй-Левицький, знаменитий український письменник, етнограф, фольклорист, педагог.
- 1844 — Карл Фрідріх Бенц, німецький інженер, співконструктор першої у світі машини з бензиновим двигуном.
- 1855 — Дмитро Яворницький, дослідник козацької старовини, етнограф і археолог.
- 1881 — Маневич Абрам Аншелович, український та американський художник-модерніст, а також один із засновників Української академії мистецтв.
- 1891 — Поліщук Клим, український письменник, публіцист, автор романів «Гуляйпільський батько», «Отаман Зелений» та ін. Розстріляний НКВС 1937.
- 1924 — Пол Дезмонд, американський джазовий альт-саксофоніст і композитор.
- 1926 — Пол Андерсон, американський письменник, визнаний класик фантастики (Патруль часу)
- 1931 — Нет Еддерлі, американський джазовий корнетист.
- 1951 — Артуро Перес-Реверте, іспанський письменник і публіцист.
- 1969 — Віта Кін, українська дизайнерка, відома у всьому світі
- 1971 — Крістіна Епплгейт, американська акторка (Дуже погані матусі)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні падає дощ, то ще тиждень буде відлига;
- Якщо 25 листопада тепла погода, то весна буде ранньою;
- Якщо вранці мряка, то вечір буде морозним;
- Якщо сьогодні випав сніг, то зима буде суворою;
- Яка погода на Івана, така буде і на початку грудня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
- Не можна виходити з дому без потреби;
- Не можна дивитись у люстерко до світанку;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;
- Не можна давати у борг.
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
21:0725 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Паштет з курячої печінки: як приготувати смачнющу закуску
-
20:44YouTube об'єднав тисячі каверів на пісню Bad Guy Біллі Айліш у безкінечний трек
-
20:33Електрокар Tesla Model X ентузіастам вдалося "зламати" за кілька хвилин: відео
-
20:22YouTube додасть рекламу у всіх роликах без винятків
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:15ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках
-
19:54Що буде, якщо пити багато чаю щодня
-
19:42Скільки українців вірять у знижки на Чорну п'ятницю: цікаве дослідження
-
19:23Меланія Трамп почала готуватися до Різдва в Білому домі: фото
-
19:11Aston Martin продає колекцію унікальних гоночних суперкарів
-
18:54Сексуальна фітнес-модель Ана Чері продемонструвала ідеальне тіло
-
18:43Хід королеви – найпопулярніший мінісеріал Netflix: скільки разів його вже подивилися
-
18:32Блогер порівняв нові MacBook Pro з 8 та 16 ГБ оперативної пам'яті: різниця вражає
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:26Усе не дарма: чого нас вчать невдалі стосунки
-
18:17Гороскоп на 25 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Топ-5 найкращих овочів для тих, хто хоче розігнати обмін речовин
-
17:41Ідеальний подарунок до Різдва: Єлизавета II випустила джин
-
17:20Подружня пара знайшла 100-річний лист, надісланий голубиною поштою
-
17:13Netflix претендує на звання рекордсмена за номінаціями Оскара за кращий фільм
-
16:51Balenciaga випустили кросівки, які не можна носити
-
16:41Дивіться, як електричний позашляховик Mercedes-Benz випробовують на воді
-
16:21Три знаки Зодіаку, від яких майже неможливо щось приховати
-
16:12Ілон Маск посунув Білла Гейтса у рейтингу мільярдерів Bloomberg
-
20:15ТОП-9 найпоширеніших помилок у стосунках
-
18:17Гороскоп на 25 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:15Сивина прикрашає жінок: неймовірні перевтілення від талановитого перукаря (фото)
-
12:17День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада
-
07:45Новий Nissan Note розкрили до прем'єри: як виглядає топове авто
- 23 листопада
-
20:20Чи має значення розмір пеніса: відповідь ескортниці (18+)
-
17:19Простий тест: виберіть тварину і дізнайтесь про свою сильну сторону
-
14:12Найжахливіший день у житті водія: епічні фото, від яких сумно і смішно
-
12:16Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у тринадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода 23 листопада: у яких областях пройдуть дощі з мокрим снігом
- 22 листопада
-
21:51Дівчина тижня: розкута екзотична модель Жизель Олівейра, яка підкорює серця гарячими фото
-
18:50На відео показали лайфхак, як витягти авто з бруду чи снігу за допомогою підручних засобів
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:50Нові пісні тижня: плейлист найкращої музики листопада
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 листопада
-
08:16Погода в Україні 22 листопада: прогноз на неділю
- 21 листопада
-
21:57Надто сексуально: гарячі фото Тіни Кароль розбурхали користувачів мережі
-
20:21Як вчити англійську мову так, щоб ніколи її не вивчити: 10 порад
-
18:24Рейтинг найнадійніших автомобільних брендів: лідер несподівано змінився
-
13:50Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
11:21День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:26Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 листопада