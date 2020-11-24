25 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з насильством над жінками, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Милостивого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святителя Іоанна Милостивого, а також Ніла Мироточивого

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 25 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Лев, Сава, Омелян, Микола, Леонтій та Нил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби з насильством над жінками

День вчителя в Індонезії

Національний день Боснії і Герцеговини

Національний день "Їж з другом" в США

1905 — у Лубнах вийшов друком перший випуск газети "Хлібороб". Саме вона вважається першою легальною україномовною газетою.

1981 — Генасамблея ООН обрала цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

1992 — Кабінет Міністрів України видав постанову "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів"

2003 — Уряд Януковича прийняв закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 до 205 гривень.

2004 — Під час засідання Вченої ради Національного університету Києво-Могилянська академія вирішено позбавити Леоніда Кравчука звання почесного доктора, бо це "дискредитацією іміджу академії".

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИСТОПАДА

1562 — Лопе де Вега, іспанський драматург.

1712 — Шарль-Мішель Епе, французький ксьондз, якого вважають одним із основоположників сурдопедагогіки.

1810 — Пирогов Микола Іванович, український і російський хірург, анатом і педагог, який заснував військово-польової хірургії.

1838 — Іван Нечуй-Левицький, знаменитий український письменник, етнограф, фольклорист, педагог.

1844 — Карл Фрідріх Бенц, німецький інженер, співконструктор першої у світі машини з бензиновим двигуном.

1855 — Дмитро Яворницький, дослідник козацької старовини, етнограф і археолог.

1881 — Маневич Абрам Аншелович, український та американський художник-модерніст, а також один із засновників Української академії мистецтв.

1891 — Поліщук Клим, український письменник, публіцист, автор романів «Гуляйпільський батько», «Отаман Зелений» та ін. Розстріляний НКВС 1937.

1924 — Пол Дезмонд, американський джазовий альт-саксофоніст і композитор.

1926 — Пол Андерсон, американський письменник, визнаний класик фантастики (Патруль часу)

1931 — Нет Еддерлі, американський джазовий корнетист.

1951 — Артуро Перес-Реверте, іспанський письменник і публіцист.

1969 — Віта Кін, українська дизайнерка, відома у всьому світі

1971 — Крістіна Епплгейт, американська акторка (Дуже погані матусі)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні падає дощ, то ще тиждень буде відлига;

Якщо 25 листопада тепла погода, то весна буде ранньою;

Якщо вранці мряка, то вечір буде морозним;

Якщо сьогодні випав сніг, то зима буде суворою;

Яка погода на Івана, така буде і на початку грудня.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна дивитись у люстерко до світанку;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна давати у борг.

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