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25 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 липня – четвер - фото 1
25 липня – четвер

Сьогодні, 25 липня, віряни вшановують Прокла Плакальника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

25 липня православні віряни вшановують Прокла Плакальника. Це мученик, який постраждав під час гоніння християн за імператора Траяна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 25 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

25 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 326 – римський імператор Константин вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.
  • 1139 – португальський граф Афонсу I розбив мусульман у битві при Оріке.
  • 1261 – візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь.
  • 1536 – Конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Сантьяго де Калі.
  • 1538 – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна заснував місто Ґуаякіль.
  • 1547 – Генріх II Валуа коронований королем Франції.
  • 1567 – Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели.
  • 1587 – японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні.
  • 1687 – Івана Мазепу було обрано гетьманом України.
  • 1814 – британський винахідник Джордж Стівенсон провів перше випробування паротяга.
  • 1909 – француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.
  • 1920 – у Відні створено закордонний уряд ЗУНР.
  • 1947 – У Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.
  • 1952 – Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".
  • 1957 – В Тунісі ліквідовано монархію.
  • 1963 – Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.
  • 1978 – У Великій Британії народилася перша дитина, зачата в результаті штучного запліднення.
Іван Мазепа став гетьманом України - фото 343238
Іван Мазепа став гетьманом України

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИПНЯ

  • 1575 – німецький астроном, винахідник пантографа Христоф Шайнер.
  • 1869 – український вчений-метеоролог, брат Лесі Українки Михайло Косач.
  • 1905 – засновник Канівської капели, кобзар Пантелеймон Шемет.
  • 1947 – український вчений та політик Василь Кремень.
  • 1984 – українська поетеса Тетяна Коноваленко.
Народився Михайло Косач, брат Лесі Українки - фото 343239
Народився Михайло Косач, брат Лесі Українки

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На Прокла немає роси – вдень буде негода.
  • Багато роси 25 липня – весь рік буде вдалим.
  • На Прокла туман – погода буде гарною.
Багато роси – весь рік буде вдалим - фото 343241
Багато роси – весь рік буде вдалим

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна лихословити та погано думати про інших;
  • У народі вірили, що сьогодні слід не зловживати фізичною працею, щоб був добрий і щедрий урожай;
  • Сьогодні не слід сваритися та конфліктувати, щоб весь рік був легким і добрим!

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