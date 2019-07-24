25 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 липня, віряни вшановують Прокла Плакальника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

25 липня православні віряни вшановують Прокла Плакальника. Це мученик, який постраждав під час гоніння християн за імператора Траяна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 25 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

326 – римський імператор Константин вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.

1139 – португальський граф Афонсу I розбив мусульман у битві при Оріке.

1261 – візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь.

1536 – Конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Сантьяго де Калі.

1538 – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна заснував місто Ґуаякіль.

1547 – Генріх II Валуа коронований королем Франції.

1567 – Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели.

1587 – японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні.

1687 – Івана Мазепу було обрано гетьманом України.

1814 – британський винахідник Джордж Стівенсон провів перше випробування паротяга.

1909 – француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.

1920 – у Відні створено закордонний уряд ЗУНР.

1947 – У Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.

1952 – Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".

1957 – В Тунісі ліквідовано монархію.

1963 – Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

1978 – У Великій Британії народилася перша дитина, зачата в результаті штучного запліднення.

Іван Мазепа став гетьманом України

ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИПНЯ

1575 – німецький астроном, винахідник пантографа Христоф Шайнер.

1869 – український вчений-метеоролог, брат Лесі Українки Михайло Косач.

1905 – засновник Канівської капели, кобзар Пантелеймон Шемет.

1947 – український вчений та політик Василь Кремень.

1984 – українська поетеса Тетяна Коноваленко.

Народився Михайло Косач, брат Лесі Українки

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Прокла немає роси – вдень буде негода.

Багато роси 25 липня – весь рік буде вдалим.

На Прокла туман – погода буде гарною.

Багато роси – весь рік буде вдалим

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лихословити та погано думати про інших;

У народі вірили, що сьогодні слід не зловживати фізичною працею, щоб був добрий і щедрий урожай;

Сьогодні не слід сваритися та конфліктувати, щоб весь рік був легким і добрим!

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