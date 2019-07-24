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25 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 липня, віряни вшановують Прокла Плакальника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
25 липня православні віряни вшановують Прокла Плакальника. Це мученик, який постраждав під час гоніння християн за імператора Траяна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 25 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 326 – римський імператор Константин вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів.
- 1139 – португальський граф Афонсу I розбив мусульман у битві при Оріке.
- 1261 – візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь.
- 1536 – Конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Сантьяго де Калі.
- 1538 – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна заснував місто Ґуаякіль.
- 1547 – Генріх II Валуа коронований королем Франції.
- 1567 – Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели.
- 1587 – японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні.
- 1687 – Івана Мазепу було обрано гетьманом України.
- 1814 – британський винахідник Джордж Стівенсон провів перше випробування паротяга.
- 1909 – француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції.
- 1920 – у Відні створено закордонний уряд ЗУНР.
- 1947 – У Празі відкрився I Всесвітній фестиваль молоді.
- 1952 – Конгрес США оголосив Пуерто-Рико "державою, що добровільно приєдналась".
- 1957 – В Тунісі ліквідовано монархію.
- 1963 – Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випробувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.
- 1978 – У Великій Британії народилася перша дитина, зачата в результаті штучного запліднення.
Іван Мазепа став гетьманом України
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИПНЯ
- 1575 – німецький астроном, винахідник пантографа Христоф Шайнер.
- 1869 – український вчений-метеоролог, брат Лесі Українки Михайло Косач.
- 1905 – засновник Канівської капели, кобзар Пантелеймон Шемет.
- 1947 – український вчений та політик Василь Кремень.
- 1984 – українська поетеса Тетяна Коноваленко.
Народився Михайло Косач, брат Лесі Українки
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На Прокла немає роси – вдень буде негода.
- Багато роси 25 липня – весь рік буде вдалим.
- На Прокла туман – погода буде гарною.
Багато роси – весь рік буде вдалим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна лихословити та погано думати про інших;
- У народі вірили, що сьогодні слід не зловживати фізичною працею, щоб був добрий і щедрий урожай;
- Сьогодні не слід сваритися та конфліктувати, щоб весь рік був легким і добрим!
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 липня 2019 для знаків Зодіаку
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