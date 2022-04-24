На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
25 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 243
Сьогодні, 25 квітня, віряни відзначають День пам'яті євангеліста Марка, а у всьому світі – Всесвітній день боротьби проти малярії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 25 квітня віряни відзначають День пам'яті євангеліста Марка.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, а також Марк. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби проти малярії.
- Всесвітній день пінгвінів.
- Міжнародний день делегата.
- Міжнародний день ДНК.
- 1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери.
- 1915 — розпочалась десантна операція британських і союзних військ на Галліполійський півострів. Турецькі війська були заскочені зненацька.
- 1918 — війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму.
- 1920 — з наступу об'єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна.
- 1926 — у Мілані відбулася прем'єра останньої опери Дж. Пучіні "Турандот".
- 1935 — Шерман Гіффорд та Томас Міллер, президент і віцепрезидент "American Telephone Company", сидячи в Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного, здійснили першу навколоземну телефонну розмову — сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон.
- 1940 — жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах.
- 1941 — Гітлер наказав почати операцію "Меркурій" (захоплення Криту).
- 1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд).
- 1973 — сингл "Little Willy" групи The Sweet став "золотим". Це був один з чотирьох хітів групи, що в цей час слухали на всіх континентах.
- 1976 — відбулися перші єдині вибори у В'єтнамі.
- 1980 — Boeing 727 британської авіакомпанії "Dan Air Services" зі 146-ма пасажирами на борту розбився під час заходу на посадку в поганих метеоумовах біля аеропорту Тенерифе (Канарські острови). Всі пасажири і члени екіпажу загинули.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 КВІТНЯ
- 1900 — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач. Онука письменника Михайла Старицького. Дочка гістолога Олександра Черняхівського та письменниці Людмили Старицької-Черняхівської. Розстріляна більшовиками.
- 1907 — Микола Трублаїні, український і радянський письменник.
- 1914 — Клод Моріак, французький письменник, сценарист. Старший син письменника Франсуа Моріака.
- 1917 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.
- 1927 — Корін Тейядо, іспанська астурійська письменниця, авторка любовних романів.
- 1928 — Юрій Яковлєв, радянський актор.
- 1928 — Сай Твомблі, американський художник, абстракціоніст і імпресіоніст.
- 1940 — Аль Пачіно, американський актор, лавреат премії Оскар.
- 1947 — Йоган Кройф, нідерландський тренер та колишній футболіст збірної Нідерландів, Аякса і Барселони.
- 1949 — Домінік Стросс-Кан, голова Міжнародного валютного фонду (2007—2011).
- 1952 — Владислав Третяк, радянський хокеїст (воротар), чемпіон Олімпійських ігор, світу, Європи, СРСР, володар кубка Канади.
- 1961 — Василь Рац, футболіст київського «Динамо», володар Кубка Кубків, віцечемпіон Європи.
- 1969 — Рене Зеллвегер, американська акторка.
- 1981 — Феліпе Масса, бразильський автогонщик, пілот команди "Феррарі" Формули-1.
- 1983 — Олег Гусєв, український футболіст, півзахисник Динамо (Київ) і національної збірної України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним.
- Сонячний день і холодний ранок – літо буде засушливим і неврожайним.
- Якщо ранок видався холодним, а день ясний, то велика ймовірність сухого літа і неврожаю.
- Якщо стоїть парка сонячна погода, то рік буде врожайним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується цього дня брати в борг цукор, сіль, борошно, манку, пісок – словом, те, що може "витекти крізь пальці".
- Не слід сьогодні заводити знайомства.
- Не варто 25 квітня ходити до лісу.
Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
-
13:25"Хотіли посвятити паску в українській церкві": ЗСУ знищили чергову групу окупантів – фото
-
12:54Погода в Україні 26 квітня: синоптик попередила про температурний контраст
-
12:23Ryanair планує відновлення польотів над Україною: коли це відбудеться
-
11:51Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
-
11:22Як знайти мотивацію у важкі моменти в житті: проста і дієва техніка
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:527 мультфільмів про Великдень для дітей українською: як розказати дитині про Пасху (відео)
-
10:25"Українці дуже гостинні": як наші бійці знищують ворожі БМП – вогняне відео
-
09:52"Ти моє серденько, я не можу жити без серденька": з якого фільму ця фраза
-
09:21Картинки з Днем дочки 2022: вітальні листівки і відкритки
-
08:53Симптом фантомної сирени: що з цим робити
-
08:26Поливаний понеділок 2022: традиції і обряди, що не можна робити
- 24 квітня
-
20:54Зінченко зробив результативну передачу в чемпіонаті Англії: відео пасу
-
20:2025 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:39Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото
-
18:56ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
-
18:18Як працюватиме метро Києва під час повітряних тривог
-
17:51У Мінцифрі розповіли, як оформити статус ВПО та отримати фінансову допомогу
-
17:23Полк Азов опублікував свіжі фото блокадного Маріуполя
-
16:50Поїзд українського виробництва вирушив у перший рейс: як виглядають вагони
-
16:22В Укрпошті не виключають випуск марки з Путіним: названі умови
-
15:51Погода на Поливаний понеділок в Україні: прогноз на 25 квітня
-
15:19Як не стати жертвами квартирних крадіїв на Великдень: рекомендації від поліції
-
14:51"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
-
11:51Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
-
08:26Поливаний понеділок 2022: традиції і обряди, що не можна робити
- 24 квітня
-
19:39Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото
-
15:19Як не стати жертвами квартирних крадіїв на Великдень: рекомендації від поліції
-
10:22Просимо в Бога, щоб здійснилась наша мрія: Зеленський привітав українців з Великоднем
-
09:25Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2022 своїми словами
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 23 квітня
-
20:19У Мінцифри відповіли на поширені питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб
-
18:21Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування
-
15:23Менше сліз, більше дій: українки зняли потужне відео на пісню KAZKA "Плакала"
-
12:51Борщ. Секретний інгредієнт: дивіться фільм про унікальну Україну від Євгена Клопотенка
-
09:17Соняхи, ЗСУ, трактор: понад 30 патріотичних писанок, які підкорили мережу
- 22 квітня
-
19:50Разом до перемоги: українські зірки й талановиті діти заспівали пісню про Україну
-
17:22Інтерактивна мапа перейменованих вулиць: в Україні створили дерусифіковану карту
-
14:26Польський пекар випікає в Бучі хліб і паски для українців – фото
-
10:52Kalush Orchestra виступив в Ірпені просто неба – відео
- 21 квітня
-
20:51ЗСУ – четверта армія НАТО, як заявив член Атлантичної ради Юрій Романюк
-
17:52Чоловік з залізними яйцями: Шон Леннон і Gogol Bordello записали пісню про Зеленського
-
16:51Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською
-
13:54Британці Florence and the Machine присвятили Україні кліп, який знято у Києві
-
09:53Пластична спецоперація: зірка "Скаженого весілля" висміяла Марченко у новому відео
- 20 квітня
-
20:50У ПЦУ розповіли, як освячувати паски на Великдень в умовах війни
-
18:21Біженців з України в Ірландії поселили в замку XV століття: зворушливі фото
-
15:19Інтернетом Starlink від Ілона Маска дозволили користуватися всім охочим в Україні
-
12:48Як легко зробити патріотичні крашанки в домашніх умовах: відеоінструкція