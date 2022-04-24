25 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 квітня, віряни відзначають День пам'яті євангеліста Марка, а у всьому світі – Всесвітній день боротьби проти малярії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 25 квітня віряни відзначають День пам'яті євангеліста Марка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 25 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Ярослав, а також Марк.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти малярії.

Всесвітній день пінгвінів.

Міжнародний день делегата.

Міжнародний день ДНК.

1901 — в штаті Нью-Йорк вперше у світі введені автомобільні номери.

1915 — розпочалась десантна операція британських і союзних військ на Галліполійський півострів. Турецькі війська були заскочені зненацька.

1918 — війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму.

1920 — з наступу об'єднаних польсько-українських військ на Київ почалась польсько-радянська війна.

1926 — у Мілані відбулася прем'єра останньої опери Дж. Пучіні "Турандот".

1935 — Шерман Гіффорд та Томас Міллер, президент і віцепрезидент "American Telephone Company", сидячи в Нью-Йорку на відстані 15 метрів один від одного, здійснили першу навколоземну телефонну розмову — сигнал пройшов відстань у 23 тисячі миль через Сан-Франциско, острів Яву, Амстердам і Лондон.

1940 — жінки провінції Квебек отримали право голосу на виборах.

1941 — Гітлер наказав почати операцію "Меркурій" (захоплення Криту).

1964 — в білоруському колгоспі корова народила сім телят (світовий рекорд).

1973 — сингл "Little Willy" групи The Sweet став "золотим". Це був один з чотирьох хітів групи, що в цей час слухали на всіх континентах.

1976 — відбулися перші єдині вибори у В'єтнамі.

1980 — Boeing 727 британської авіакомпанії "Dan Air Services" зі 146-ма пасажирами на борту розбився під час заходу на посадку в поганих метеоумовах біля аеропорту Тенерифе (Канарські острови). Всі пасажири і члени екіпажу загинули.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 КВІТНЯ

1900 — Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач. Онука письменника Михайла Старицького. Дочка гістолога Олександра Черняхівського та письменниці Людмили Старицької-Черняхівської. Розстріляна більшовиками.

1907 — Микола Трублаїні, український і радянський письменник.

1914 — Клод Моріак, французький письменник, сценарист. Старший син письменника Франсуа Моріака.

1917 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.

1927 — Корін Тейядо, іспанська астурійська письменниця, авторка любовних романів.

1928 — Юрій Яковлєв, радянський актор.

1928 — Сай Твомблі, американський художник, абстракціоніст і імпресіоніст.

1940 — Аль Пачіно, американський актор, лавреат премії Оскар.

1947 — Йоган Кройф, нідерландський тренер та колишній футболіст збірної Нідерландів, Аякса і Барселони.

1949 — Домінік Стросс-Кан, голова Міжнародного валютного фонду (2007—2011).

1952 — Владислав Третяк, радянський хокеїст (воротар), чемпіон Олімпійських ігор, світу, Європи, СРСР, володар кубка Канади.

1961 — Василь Рац, футболіст київського «Динамо», володар Кубка Кубків, віцечемпіон Європи.

1969 — Рене Зеллвегер, американська акторка.

1981 — Феліпе Масса, бразильський автогонщик, пілот команди "Феррарі" Формули-1.

1983 — Олег Гусєв, український футболіст, півзахисник Динамо (Київ) і національної збірної України.

Олег Гусєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним.

Сонячний день і холодний ранок – літо буде засушливим і неврожайним.

Якщо ранок видався холодним, а день ясний, то велика ймовірність сухого літа і неврожаю.

Якщо стоїть парка сонячна погода, то рік буде врожайним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується цього дня брати в борг цукор, сіль, борошно, манку, пісок – словом, те, що може "витекти крізь пальці".

Не слід сьогодні заводити знайомства.

Не варто 25 квітня ходити до лісу.

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