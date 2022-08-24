25 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 серпня, у світі відзначають День примирливого поцілунку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 25 серпня, православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Аникіти і Фотія (його племінник), які були родом з Нікомидії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 25 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Фотій, Аникит.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День примирливого поцілунку .

. 1912 — у Республіці Китай засновано партію Гоміндан.

1915 — німецькі війська взяли Брест-Литовськ.

1918 — вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети "Звон" (Дзвін).

1919 — під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Фастів.

1929 — дирижабль "Граф Цепеллін", що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско.

1933 — домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн.

1941 — радянські і британські війська окупували Іран.

1964 — радянський дисидент, українець Петро Григоренко був позбавлений звання генерал-майора.

1991 — під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.

1991 — Верховна Рада Білоруської РСР проголосила незалежність країни від СРСР.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 СЕРПНЯ

1905 — Абрам Луфер, український радянський піаніст і педагог, заслужений діяч мистецтв Української РСР.

1918 — Леонард Бернстайн, американський диригент, композитор, піаніст, педагог та просвітитель єврейсько-українського походження.

1924 — Павло Загребельний, український письменник.

1930 — Шон Коннері, шотландський кіноактор і продюсер.

1938 — Борис Михайлов, український артфотограф, що постійно живе в Берліні й Харкові, вважається класиком сучасної фотографії.

1938 — Фредерік Форсайт, англійський письменник.

1940 — Микола Жулинський, український літературознавець і політик, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України.

1949 — Джин Сіммонс (музикант), американський бас-гітарист, вокаліст, актор і підприємець. Найбільш відомий як один із засновників групи Kiss.

1963 — Юрій Вербицький, сейсмолог, кандидат наук, активіст Євромайдану.

1970 — Клаудія Шиффер, німецька топ-модель і акторка.

1971 — Джон Парко, італійський хокеїст.

1987 — Блейк Лайвлі, американська актриса.

1987 — Емі Макдональд, шотландська софт- та фольк-рок співачка, автор-виконавець.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На Фотія з клена опадає перші листя.

Ранній іній – до багатого врожаю озимих наступного року.

Дощ – до короткого "бабиного літа".

Ясна і тепла погода – до хорошого урожаю білих грибів.

Багато роси – до ясної погоди.

Кішка старанно вмивається – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Кріт з нори вийшов – до затяжної негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не дозволяйте нікому в цей день торкатися до вашої подушки, навіть найближчим.

Заборонено передавати дітям їжу через багаття.

Не можна в цей день сваритися, особливо з близькими людьми.

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