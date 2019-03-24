25 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 березня, у світі відзначають День служби безпеки України, а також іменини Юрія. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 25 березня – католицьке Благовіщення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Семен, Сергій, Олександр, Дмитро, Григорій, Володимир, Костянтин, Іван.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День служби безпеки України

1668 — прошли перші в Америці кінські перегони

1807 — британський парламент прийняв Акт про заборону работоргівлі.

1848 — Весна народів: у Відні опубліковано проект Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа

1983 — Вперше на шоу Майкл Джексон показав елемент танцю під назвою "Місячна Хода".

1992 — Верховна Рада України погодила Закон "Про Службу безпеки України", який визначав основні завдання для української спецслужби.

День служби безпеки України

Хто народився 25 березня

1942 — Білий Іван Омелянович, український поет

1942 — Брилинський Юрій Богданович, український актор. Заслужений артист України (1992)

1950 — Бурда Борис Оскарович, популярний український гравець в інтелектуальних телешоу ("Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг"), виконавець власних пісень, телеведучий.

1965 — Сара Джесіка Паркер, американська актриса.

1971 — Починок Ігор Петрович, український видавець, журналіст. Засновник, головний редактор, а згодом і генеральний директор газети "Експрес".

1973 — Андерс Фріден, вокаліст і автор пісень шведських гуртів In Flames і Passenger

1976 — Кличко Володимир Володимирович, український боксер у суперважкій ваговій категорії

1984 — Кетрін МакФі, американська співачка, композитор, модель і акторка.

День народження Володимира Кличка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

25 березня у народі пригощають птахів насінням, що пришвидшити прихід весни. Також у цей день продовжують готуватись закликати теплу погоду. До того ж, 25 березня проводять чимало обрядів, які мають захистити від хвороб.

Відповідно до прикмет, 25 березня, вранці буде туман, то буде гарний врожай. Якщо коні фиркають голосно, то будуть дощі. Якщо погода буде дуже теплою, а на деревах виднітиметься іній, то літо дощовим.

Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

25 березня не можна надто копатись у своїх думках, шукаючи негатив.

Краще не братись за надто складні завдання, адже вони можуть не вдатися.

Уникайте конфліктних ситуацій та нецензурних висловлювань.

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