24 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день інформації про розвиток та День ООН. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 24 жовтня вшановують пам'ять Преподобного Феофана сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 24 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День ООН .

. Всесвітній день інформації про розвиток.

Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.

1945 — урочисто відкрито Організацію Об'єднаних Націй.

1956 — в Угорщину для придушення революції введено радянські війська.

1960 — на стартовому майданчику космодрому Байконур за пів години до першого пуску вибухнула ракета Р-16 конструктора Михайла Янгеля. За різними даними, внаслідок аварії загинули від 74 до 126 осіб, це найбільша катастрофа в історії ракетної техніки.

1964 — на території колишньої Північної Родезії проголошена незалежність Замбії.

1969 — американський актор Ричард Бартон подарував своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карата і вартістю понад 1 мільйон доларів.

1975 — у Великій Британії та США вийшла платівка Джона Леннона "Shaved Fish".

1986 — у Лондоні відкритий найбільший у світі магазин грамплатівок.

1991 — Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України.

1993 — у соборі Святої Софії в Києві здійснено інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України.

1999 — в Рогатині відкрито пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЖОВТНЯ

1843 — Генріх Семирадський, український і польський художник, представник пізнього академізму.

1867 — Микола Біляшівський, український етнограф, громадсько-політичний діяч.

1927 — Жильбер Беко, французький співак, композитор, піаніст та актор.

1936 — Білл Ваймен, бас-гітарист британської групи The Rolling Stones.

1944 — Мартін Кемпбелл, новозеландський кінорежисер.

1946 — Роббі ван Лівен, лідер нідерландського гурту "Shocking Blue"

1947 — Кевін Клайн, американський актор.

1955 — Олександр Міхнушев, український художник, ілюстратор.

1979 — Костянтин Касянчук, український хокеїст.

1985 — Вейн Руні, англійський футболіст.

1988 — Юлія Каліна, українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

Юлія Каліна

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу. Чим вище вони сідають, тим сильніші будуть холоду.

Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.

Ясний місяць – провісник морозу.

Вітер подув з північного боку – до великих холодів.

Білки, миші і кроти запасають кормів більше, ніж зазвичай, – до суворої зими.

Пізній листопад – до суворої і тривалої зими.

Туман спускається – до відлиги.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Категорично не можна залишати бардак вдома, залишати немиту підлогу і посуд. Потрібно навести чистоту, в іншому випадку весь наступний рік будуть переслідувати невдачі у фінансових справах.

Суворо забороняється балуватися з вогнем. Це може спровокувати небажані наслідки.

У цей день не можна лінуватися.

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