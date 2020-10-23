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24 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день інформації про розвиток та День ООН. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 24 жовтня вшановують пам'ять Преподобного Феофана сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 24 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анатолій, Вікторія, Зинаїда, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Моїсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День ООН.
- Всесвітній день інформації про розвиток.
- Всесвітній день боротьби з поліомієлітом.
- 1945 — урочисто відкрито Організацію Об'єднаних Націй.
- 1956 — в Угорщину для придушення революції введено радянські війська.
- 1960 — на стартовому майданчику космодрому Байконур за пів години до першого пуску вибухнула ракета Р-16 конструктора Михайла Янгеля. За різними даними, внаслідок аварії загинули від 74 до 126 осіб, це найбільша катастрофа в історії ракетної техніки.
- 1964 — на території колишньої Північної Родезії проголошена незалежність Замбії.
- 1969 — американський актор Ричард Бартон подарував своїй дружині Елізабет Тейлор діамант вагою майже 69,5 карата і вартістю понад 1 мільйон доларів.
- 1975 — у Великій Британії та США вийшла платівка Джона Леннона "Shaved Fish".
- 1986 — у Лондоні відкритий найбільший у світі магазин грамплатівок.
- 1991 — Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України.
- 1993 — у соборі Святої Софії в Києві здійснено інтронізацію Володимира Романюка, обраного Патріархом Київським і всієї Руси-України.
- 1999 — в Рогатині відкрито пам'ятник землячці Роксолані, коханій дружині османського султана Сулеймана I Пишного.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЖОВТНЯ
- 1843 — Генріх Семирадський, український і польський художник, представник пізнього академізму.
- 1867 — Микола Біляшівський, український етнограф, громадсько-політичний діяч.
- 1927 — Жильбер Беко, французький співак, композитор, піаніст та актор.
- 1936 — Білл Ваймен, бас-гітарист британської групи The Rolling Stones.
- 1944 — Мартін Кемпбелл, новозеландський кінорежисер.
- 1946 — Роббі ван Лівен, лідер нідерландського гурту "Shocking Blue"
- 1947 — Кевін Клайн, американський актор.
- 1955 — Олександр Міхнушев, український художник, ілюстратор.
- 1979 — Костянтин Касянчук, український хокеїст.
- 1985 — Вейн Руні, англійський футболіст.
- 1988 — Юлія Каліна, українська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.
Юлія Каліна
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу. Чим вище вони сідають, тим сильніші будуть холоду.
- Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.
- Ясний місяць – провісник морозу.
- Вітер подув з північного боку – до великих холодів.
- Білки, миші і кроти запасають кормів більше, ніж зазвичай, – до суворої зими.
- Пізній листопад – до суворої і тривалої зими.
- Туман спускається – до відлиги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Категорично не можна залишати бардак вдома, залишати немиту підлогу і посуд. Потрібно навести чистоту, в іншому випадку весь наступний рік будуть переслідувати невдачі у фінансових справах.
- Суворо забороняється балуватися з вогнем. Це може спровокувати небажані наслідки.
- У цей день не можна лінуватися.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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