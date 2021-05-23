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24 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 травня – понеділок - фото 1
24 травня – понеділок

Сьогодні, 24 травня, віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а у світі відзначають День слов'янської писемності та культури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, що не варто робити у цей день на Радіо MAXIMUM!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 травня віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодія, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 24 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Мефодій, Мокей (Мокій), Никодим, Ростислав, Софрон, Амалія, Дагмара, Давид, Ян, Яна, Людвиг, Марія, Мілена, Ванеса, Вінсент, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

24 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День слов'янської писемності та культури
  • 1093 – на річці Стугні половці розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, чим змусили його одружитися з дочкою хана Тугоркана
  • 1571 – війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву
  • 1798 – Товариство об'єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки
  • 1822 – Еквадор здобув незалежність від Іспанії
  • 1844 – з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе
  • 1936 – Створений ФК "Шахтар"
  • 1940 – на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки
  • 1956 – в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
  • 1964 – на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.
  • 1980 – Команда Національної хокейної ліги "Нью-Йорк Айлендерс" перемогла "Філадельфію Флайєрс" і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі.
  • 1993 – Еритрея здобула незалежність від Ефіопії
  • 1999 – унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.
  • 2003 – Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце.
  • 2018 – відкрито Новий Бескидський тунель.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ТРАВНЯ

  • 827 – Кирило, православний святий, батько слов'янської писемності.
  • 1494 – Якопо Понтормо, італійський художник часів Відродження, один з основоположників маньєризму.
  • 1686 – Даніель Габріель Фаренгейт, польсько-німецький хімік і фізик.
  • 1693 – Георг Доннер, австрійський скульптор.
  • 1743 – Жан Поль Марат, французький революціонер, лідер якобінців, ідеолог терору.
  • 1772 – Рам Мохан Рай, індійський соціальний та релігійний реформатор, фундатор Бенгальського Просвітництва, письменник, перекладач.
  • 1801 – Йосип Левицький, український греко-католицький священик, громадсько-культурний діяч, письменник, автор граматики української мови.
  • 1816 – Емануель Лойце, німецький і американський художник.
  • 1819 – Вікторія, королева Великої Британії з 1837 по 1901 рік.
  • 1881 – Олександр Богомолець, український патофізіолог, президент Академії наук України (1930-46 р.)
  • 1882 – Кирило Стеценко, український композитор, хоровий диригент, музичний, громадський діяч.
  • 1899 – Анрі Мішо, французький поет і художник.
  • 1900 – Едуардо Де Філіппо, італійський драматург, актор, режисер.
  • 1905 – Михайло Шолохов, російський письменник українського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури.
  • 1910 – Іван Нехода, український радянський поет, письменник, журналіст.
  • 1910 – Семіха Берксой, турецька оперна співачка і акторка театру й кіно.
  • 1911 – Юрій Корецький, український поет і перекладач.
  • 1912 – Михайло Стельмах, український письменник, драматург, педагог, фольклорист.
  • 1924 – Алексіс Парніс, новогрецький поет, прозаїк і драматург.
  • 1926 – Микола Данько, український поет, письменник, журналіст, бібліофіл. Перекладач удмуртської літератури.
  • 1938 – Михайло Медуниця, український письменник та журналіст.
  • 1940 – Костянтин Шишко, український поет, художник.
  • 1941 – Боб Ділан, американський співак, поет, композитор.
  • 1956 – Ростислав Новоженець, український політик і громадський діяч.
  • 1963 – Майкл Шабон, американський письменник і кіносценарист.
  • 1964 – Олег Скрипка, український музикант.
  • 1969 – Ерленд Лу, норвезький письменник і сценарист.
  • 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" у Стамбулі.
  • 1992 – Станіслав Волощенко, український дослідник кириличних стародруків, історик.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде
  • Якщо туманно і схід багряний, то чекай на грозове літо
  • Туман на Мокія - до дощового літа
  • Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими
  • Кінь гривою трясе – до дощу
  • Спекотна і суха погода – до посушливого літа
24 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 460540

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто сьогодні ходити в гості;
  • Не можна нині погано думати про рідних і близьких;
  • Не гоже у цей день надто багато працювати;
  • ​Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати.

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