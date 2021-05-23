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24 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 травня, віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодії, а у світі відзначають День слов'янської писемності та культури. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, що не варто робити у цей день на Радіо MAXIMUM!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 24 травня віряни вшановують пам'ять Кирила та Мефодія, а ще Мокія Амфіпольского. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мефодій день, Мокій мокрий.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 24 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Мефодій, Мокей (Мокій), Никодим, Ростислав, Софрон, Амалія, Дагмара, Давид, Ян, Яна, Людвиг, Марія, Мілена, Ванеса, Вінсент, а також Сусанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День слов'янської писемності та культури
- 1093 – на річці Стугні половці розбили військо київського князя Святополка Ізяславича, чим змусили його одружитися з дочкою хана Тугоркана
- 1571 – війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву
- 1798 – Товариство об'єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки
- 1822 – Еквадор здобув незалежність від Іспанії
- 1844 – з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе
- 1936 – Створений ФК "Шахтар"
- 1940 – на І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки
- 1956 – в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
- 1964 – на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.
- 1980 – Команда Національної хокейної ліги "Нью-Йорк Айлендерс" перемогла "Філадельфію Флайєрс" і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі.
- 1993 – Еритрея здобула незалежність від Ефіопії
- 1999 – унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.
- 2003 – Україна дебютувала на 48-му конкурсі "Євробачення", що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце.
- 2018 – відкрито Новий Бескидський тунель.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ТРАВНЯ
- 827 – Кирило, православний святий, батько слов'янської писемності.
- 1494 – Якопо Понтормо, італійський художник часів Відродження, один з основоположників маньєризму.
- 1686 – Даніель Габріель Фаренгейт, польсько-німецький хімік і фізик.
- 1693 – Георг Доннер, австрійський скульптор.
- 1743 – Жан Поль Марат, французький революціонер, лідер якобінців, ідеолог терору.
- 1772 – Рам Мохан Рай, індійський соціальний та релігійний реформатор, фундатор Бенгальського Просвітництва, письменник, перекладач.
- 1801 – Йосип Левицький, український греко-католицький священик, громадсько-культурний діяч, письменник, автор граматики української мови.
- 1816 – Емануель Лойце, німецький і американський художник.
- 1819 – Вікторія, королева Великої Британії з 1837 по 1901 рік.
- 1881 – Олександр Богомолець, український патофізіолог, президент Академії наук України (1930-46 р.)
- 1882 – Кирило Стеценко, український композитор, хоровий диригент, музичний, громадський діяч.
- 1899 – Анрі Мішо, французький поет і художник.
- 1900 – Едуардо Де Філіппо, італійський драматург, актор, режисер.
- 1905 – Михайло Шолохов, російський письменник українського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1910 – Іван Нехода, український радянський поет, письменник, журналіст.
- 1910 – Семіха Берксой, турецька оперна співачка і акторка театру й кіно.
- 1911 – Юрій Корецький, український поет і перекладач.
- 1912 – Михайло Стельмах, український письменник, драматург, педагог, фольклорист.
- 1924 – Алексіс Парніс, новогрецький поет, прозаїк і драматург.
- 1926 – Микола Данько, український поет, письменник, журналіст, бібліофіл. Перекладач удмуртської літератури.
- 1938 – Михайло Медуниця, український письменник та журналіст.
- 1940 – Костянтин Шишко, український поет, художник.
- 1941 – Боб Ділан, американський співак, поет, композитор.
- 1956 – Ростислав Новоженець, український політик і громадський діяч.
- 1963 – Майкл Шабон, американський письменник і кіносценарист.
- 1964 – Олег Скрипка, український музикант.
- 1969 – Ерленд Лу, норвезький письменник і сценарист.
- 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, громадський діяч, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2004" у Стамбулі.
- 1992 – Станіслав Волощенко, український дослідник кириличних стародруків, історик.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Мокія мокро, то і літо мокре буде
- Якщо туманно і схід багряний, то чекай на грозове літо
- Туман на Мокія - до дощового літа
- Якщо 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими
- Кінь гривою трясе – до дощу
- Спекотна і суха погода – до посушливого літа
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сьогодні ходити в гості;
- Не можна нині погано думати про рідних і близьких;
- Не гоже у цей день надто багато працювати;
- Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати.
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