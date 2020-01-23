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24 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 січня - п'ятниця

Сьогодні, 24 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Феодосія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Феодосія Великого. Преподобний Феодосій жив у V-VI ст. і був основоположником спільножитних монастирів. Він народився в Каппадокії від благочестивих батьків. Володіючи прекрасним голосом, він старанно працював в церковному читанні і співі. Преподобний Феодосій гаряче молився, щоб Господь наставив його на шлях порятунку.

Преподобний Феодосій був надзвичайно милостивий. Одного разу, коли в Палестині був голод і до монастиря зібралося безліч людей, преподобний наказав всіх пустити в огорожу.

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Феодосій Великий

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1722 – затверджено табель про ранги всіх чинів військових, статських і придворних
  • 1918 – в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України
  • 1935 – в американському місті Річмонд надійшла в продаж перша партія баночного пива під назвою Вершковий ель Крюгера
  • 1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh
  • 2006 – з Космічного центру Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущений супутник ДЗЗ ALOS
  • 2009 – День студента (перший раз відзначався в цей день через збори архієрейського собору)
  • 2010 – фантастичний бойовик Аватар Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії
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Macintosh

ХТО НАРОДИВСЯ 24 січня

  • 76 – Адріан (Римський імператор)
  • 1732 – Бомарше, французький комедіограф
  • 1733 – Бенджамін Лінкольн, американський генерал, військовий міністр США (1781-1783)
  • 1944 – Девід Герролд, американський письменник-фантаст, сценарист
  • 1953 – Юрій Башмет, альтист і диригент
  • 1968 – Міхаель Кіске, музикант, ексвокаліст групи Helloween
  • 1969 – Дидюля Валерій, сучасний композитор і гітарист
  • 1973 – Андрій Новак, український економіст
  • 1983 – Скотт Спід, американський автогонщик, пілот Формули-1
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Скотт Спід

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю
  • Якщо зіграти весілля 24 січня – шлюб буде щасливим
  • Вважалося, яка погода сьогодні, таким і буде весь листопад
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Весілля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Нікому не можна брехати
  • Не можна підглядати і підслуховувати
  • Не кричіть

Читайте також: Місячний календар на 2020 рік: коли будуть найбільш сприятливі дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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