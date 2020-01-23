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24 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Феодосія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 24 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Феодосія Великого. Преподобний Феодосій жив у V-VI ст. і був основоположником спільножитних монастирів. Він народився в Каппадокії від благочестивих батьків. Володіючи прекрасним голосом, він старанно працював в церковному читанні і співі. Преподобний Феодосій гаряче молився, щоб Господь наставив його на шлях порятунку.
Преподобний Феодосій був надзвичайно милостивий. Одного разу, коли в Палестині був голод і до монастиря зібралося безліч людей, преподобний наказав всіх пустити в огорожу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1722 – затверджено табель про ранги всіх чинів військових, статських і придворних
- 1918 – в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України
- 1935 – в американському місті Річмонд надійшла в продаж перша партія баночного пива під назвою Вершковий ель Крюгера
- 1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh
- 2006 – з Космічного центру Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущений супутник ДЗЗ ALOS
- 2009 – День студента (перший раз відзначався в цей день через збори архієрейського собору)
- 2010 – фантастичний бойовик Аватар Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії
ХТО НАРОДИВСЯ 24 січня
- 76 – Адріан (Римський імператор)
- 1732 – Бомарше, французький комедіограф
- 1733 – Бенджамін Лінкольн, американський генерал, військовий міністр США (1781-1783)
- 1944 – Девід Герролд, американський письменник-фантаст, сценарист
- 1953 – Юрій Башмет, альтист і диригент
- 1968 – Міхаель Кіске, музикант, ексвокаліст групи Helloween
- 1969 – Дидюля Валерій, сучасний композитор і гітарист
- 1973 – Андрій Новак, український економіст
- 1983 – Скотт Спід, американський автогонщик, пілот Формули-1
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю
- Якщо зіграти весілля 24 січня – шлюб буде щасливим
- Вважалося, яка погода сьогодні, таким і буде весь листопад
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Нікому не можна брехати
- Не можна підглядати і підслуховувати
- Не кричіть
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