24 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Феодосія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Феодосія Великого. Преподобний Феодосій жив у V-VI ст. і був основоположником спільножитних монастирів. Він народився в Каппадокії від благочестивих батьків. Володіючи прекрасним голосом, він старанно працював в церковному читанні і співі. Преподобний Феодосій гаряче молився, щоб Господь наставив його на шлях порятунку.

Преподобний Феодосій був надзвичайно милостивий. Одного разу, коли в Палестині був голод і до монастиря зібралося безліч людей, преподобний наказав всіх пустити в огорожу.

Феодосій Великий

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 січня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Володимир, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1722 – затверджено табель про ранги всіх чинів військових, статських і придворних

1918 – в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11-12 січня) було проголошено незалежність України

1935 – в американському місті Річмонд надійшла в продаж перша партія баночного пива під назвою Вершковий ель Крюгера

1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh

2006 – з Космічного центру Танегасіма за допомогою ракети-носія H-IIA запущений супутник ДЗЗ ALOS

2009 – День студента (перший раз відзначався в цей день через збори архієрейського собору)

2010 – фантастичний бойовик Аватар Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії

Macintosh

ХТО НАРОДИВСЯ 24 січня

76 – Адріан (Римський імператор)

1732 – Бомарше, французький комедіограф

1733 – Бенджамін Лінкольн, американський генерал, військовий міністр США (1781-1783)

1944 – Девід Герролд, американський письменник-фантаст, сценарист

1953 – Юрій Башмет, альтист і диригент

1968 – Міхаель Кіске, музикант, ексвокаліст групи Helloween

1969 – Дидюля Валерій, сучасний композитор і гітарист

1973 – Андрій Новак, український економіст

1983 – Скотт Спід, американський автогонщик, пілот Формули-1

Скотт Спід

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода безвітряна – чекайте хорошого врожаю

Якщо зіграти весілля 24 січня – шлюб буде щасливим

Вважалося, яка погода сьогодні, таким і буде весь листопад

Весілля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Нікому не можна брехати

Не можна підглядати і підслуховувати

Не кричіть

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