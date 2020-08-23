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24 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 серпня в Україні святкують День Незалежності. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 24 серпня вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив в третьому столітті і служив в місті Катані (Сицилія) архідияконом. Прославився тим, що носив з собою Євангеліє і при кожному зручному випадку намагався виступити з проповіддю. В Україні 24 серпня відзначають День Незалежності – річницю проголошення незалежності України Верховною Радою.
16 липня 1990 року, трохи більше ніж через місяць після прийняття Декларації про незалежність Української РСР, під тиском громадськості Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. В цей же день український парламент прийняв постанову Про день проголошення незалежності України.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 24 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Максим, Олександр, Сусанна, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Незалежності України.
- 410 – король Аларіх (вождь і перший король вестготів) штурмом бере Рим.
- 1109 – "битва на собачому полі": битва між військами Священної Римської імперії і польським військом, за словами польського історика "собаки, пожираючи безліч трупів (полеглих), впали в божевільну лють, так, що ніхто не смів поховати там загиблих".
- 1572 – початок "найжахливішої релігійної різанини століття" (Варфоломіївська ніч) в Парижі.
- 1876 – корінні жителі Центральної Канади індіанці дали згоду оселитися в резерваціях.
- 1954 – діяльність компартії заборонена в США.
- 1981 – вбивця Джона Леннона Марк Девід Чепмен отримав довічне ув'язнення з правом подачі прохання про помилування через 20 років (подавав прохання 6 разів і всі вони були відхилені).
- 1995 – вийшла графічна багатозадачна операційна система Windows95 (програмна підтримка Microsoft Windows 95 припинена 31 грудня 2002 года).
- 2006 – астрономи перестали вважати Плутон планетою Сонячної системи і віднесли його до розряду карликових планет.
- 2008 – помпезне закриття Літніх Олімпійських ігор в Пекіні (телеаудиторія ігор налічувала до 4,7 млрд глядачів).
ХТО НАРОДИВСЯ 24 СЕРПНЯ
- 1845 – князь, творець шампанського, основоположник виноробства в Криму Лев Голіцин.
- 1899 – один з лідерів боротьби за незалежність Алжиру Ферхат Аббас (дотримувався помірно націоналістичних поглядів).
- 1948 – французький музикант Жан-Мішель Жарр.
- 1899 – аргентинський письменник і поет Хорхе Луїс Борхес.
- 1902 – відомий французький історик Фернар Бродель (першим запропонував враховувати економічні та географічні фактори при аналізі історичного процесу).
- 1928 – український політик і громадський діяч Лук'яненко Левко Григорович (за часів радянської влади за свої політичні погляди практично не покидав в'язниці і табори).
- 1934 – радянський і російський учений-економіст Станіслав Шаталін.
- 1957 – відомий британський письменник, актор і режисер Стівен Фрай.
- 1976 – австралійський актор театру і кіно Алекс О'Лафлін.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ під час сходу сонця – прикмета, що негода триватиме протягом кількох днів.
- Якщо стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.
- Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – прикмета того, що буде кілька погожих днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні варто утриматися від прогулянок на самоті
- Строго не можна сьогодні переїдати
- Не можна на Евпла нити і скаржитися на життя і долю
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