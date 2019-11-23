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24 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 листопада, віряни вшановують пам'ять преподобного Федора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять преподобного Федора Студита. Він народився в 758 році в Константинополі. Коли Федору виповнилося 32 роки, він з дружиною Ганною вирішив присвятити себе чернечого життя. Незабаром Федір став ігуменом. Він вів аскетичний спосіб життя, активно вивчав Святе Письмо. За викриття пороків царя Костянтина святий був ув'язнений.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 24 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1638 – в урочищі Маслів Став ухвалена "Ординація Війська Запорозького Реєстрового".
- 1859 – Чарльз Дарвін опублікував свою працю "Походження видів", що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.
- 1910 – у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.
- 1918 – ескадра Антанти окупувала Севастополь.
- 1969 – Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроєкт, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).
- 1994 – в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.
- 2004 – Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ "не відповідає волевиявленню українського народу". Не підписали протокол троє членів ЦВК – Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.
- 2015 – солдати Вільної сирійської армії підбили у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛИСТОПАДА
- 1592 – Пітер Снаєрс, відомий фламандський художник-баталіст епохи бароко.
- 1632 – Бенедикт Спіноза, нідерландський філософ, один з найвідоміших пантеїстів.
- 1655 – Карл XI, король Шведської імперії.
- 1826 – Лоренціні Карло, італійський журналіст і письменник, відомий під псевдонім Карло Колоді, автор казки "Піноккіо".
- 1849 – Френсіс Годґсон Бернет, американська письменниця. Класик англійської дитячої літератури.
- 1864 – Анрі Тулуз-Лотрек, французький маляр, постімпрессіоніст.
- 1888 – Дейл Карнегі, американський психолог, педагог, письменник.
- 1914 – Чедвік Лінн Расселл, англійський скульптор-абстракціоніст.
- 1934 – Шнітке Альфред Гаррійович, радянський композитор німецького походження, теоретик музики. Останні роки жив у Німеччині.
- 1954 – Емір Кустуриця, сербський кінорежисер, володар двох "Золотих пальмових гілок" Каннського кінофестивалю.
- 1972 – Юрко Юрченко, соліст гурту "Юркеш".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на вулиці дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.
- Погода тепла на Федора – значить, і зима теплою буде.
- Світить сонце – до похолодання.
- Якщо вночі на небі багато зірок, то наступний рік буде врожайним на гриби.
- Щоб багато ягід вродило, заварювали чай з сушеними ягідками.
- Якщо гуси на лід вийшли, то на Різдво потеплішає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Наші пращури на Федота варили щі. Вірили, що якщо блюдо з'їсти гарячим, то зима буде теплою. Тож не ігноруйте цю традицію.
- Щоб не відчувати потреби в майбутньому, переберіть у будинку посуд і викиньте той, на якому є тріщини або відколи.
- Позичати гроші сьогодні – погана прикмета. Ви їх не отримаєте назад і ще інші матеріальні цінності можете втратити.
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