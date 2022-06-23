24 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 червня, у світі відзначають День басейну, а віряни вшановують пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 24 червня віряни вшановують пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 червня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Кіндій, Єфрем, Іван, Варфоломій, Варнава, а також Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День басейну

1099 – засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.

1128 – військо португальського графа Афонсу розбила опозицію в битві при Сан-Мамеде.

1497 – перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки: дослідник Джон Кабо (італієць за походженням Джованні Кабото) висадився на території, відомій сьогодні як Ньюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII

1509 – коронація короля Англії Генріха VIII.

1717 – представники британських масонських лож зібралися в пивній "Гусак і рожен" і заснували Велику ложу Англії – об'єднання всіх лож. Масонство оформився як організований рух. А починалося все з будівництва собору Святого Петра в Лондоні під керівництвом знаменитого архітектора Крістофера Рена

1793 – Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу

1812 – армія Наполеона, найбільша військова сила Європи, що налічувала до 600 тисяч вояків, перетнула річку Німан і ступила на територію Російської імперії

1894 – на конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор

1901 – у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо. 75 картин 19-річного іспанського художника, маловідомого за межами Барселони, нічим не виказували талант генія, котрий залишить по собі спадщину в 50 тисяч робіт і буде визнаний як домінантна фігура в мистецтві 20-го століття

1917 – у Києві на вщент заповненій Софіївський площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні

1917 – у Микольську-Уссурiйському відбувається Перший загальний всеукраїнський з'їзд діячів і громадянства Далекого Сходу.

1941 – у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 людини "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента"

1941 – розпочалися підготовлені членами ОУН(б) виступи місцевого населення у Львові, Луцьку, Перемишлі, Мостиському, Городоцькому, Рудківському, Бібрському, Жовківському та Яворівському районах Львівської області та Самбірському Дрогобицької області. До вечора того ж дня повстанці захопили містечко Вербу – райцентр Ровенської області й "вистріляли 50 енкаведистів та міліціонерів".

1947 – вперше офіційно повідомили про НЛО

1948 – за наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в якому проживало понад 2,5 мільйона людей

1973 – з посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії

1982 – Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом: він полетів у космос на радянському "Союзі-Т6".

2011 – у Печерському районному суді Києва почався суд над Юлією Тимошенко у справі про укладення газового контракту з Росією 2009 року

ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЧЕРВНЯ

1616 – Фердинанд Боль, голландський живописець, рисувальник і гравер.

1838 – Ян Матейко, польський художник

1860 – Феофіл Яновський, український терапевт і філантроп

1897 – Іван Лютий-Лютенко (Ґонта), український військовий та громадський діяч, меценат, старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру (1919—1922)

1908 – Тулліо Пінеллі, італійський драматург і кіносценарист

1911 – Ернесто Сабато, аргентинський письменник, фізик, художник і правозахисник

1914 – Мирослав Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української Греко-Католицької Церкви (1984 – 2000 роках)

1930 – Клод Шаброль, французький кінорежисер

1932 – Девід Мактаггарт, засновник організації "Грінпіс"

1974 – Микитенко Ольга Леонтіївна, українська співачка (сопрано); Заслужена артистка України (07.1999)

1981 – Руслан Мезенцев, український гімнаст, віцечемпіон Олімпійських ігор (2000)

1987 – Ліонель Мессі, гравець збірної Аргентини з футболу, найкращий футболіст світу 2009—2012, 2015, 2019 рр.

1988 – Павло Чайка, військовослужбовець Збройних сил України, лейтенант, повний кавалер ордена "За мужність".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці туман над водою, то буде сонячна погода

Якщо на світанку дуже спекотно, то до кінця дня погода зіпсується

Якщо дуже пахне травою, а у водоймах чиста вода – до сильних дощів

Якщо ніч на 24 червня буде доволі теплою, то можна розраховувати на гарний врожай

Тривалий туман – до великої кількості грибів

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна цього дня відверто байдикувати;

Не слід відмовлятись від допомоги;

Не варто ухвалювати серйозні рішення;

Не гоже погано думати про рідних і близьких;

​Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати.

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