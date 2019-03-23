24 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 березня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом, а також іменини Юрія. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 24 березня – друга неділя Великого посту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Юхим, Іван, Георгій, Софрон, Єгор, Юрій, Олексій.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

У 1882 році Роберт Кох повідомив про відкриття збудника туберкульозу.

У цей день у 1898 році продали перший автомобіль у США.

Центральна Рада проголосила українську мову державною у 1918 році.

У 1972 році відбулася прем'єра культового фільму "Хрещений батько".

У 2001 році Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона у Мюнхені.

День сну

Хто народився 24 березня

1911 — Джозеф Барбера, американський аніматор.

1963 – народився Вадим Тищенко, український футболіст, півзахисник збірної СРСР та клубів "Дніпро".

1979 — Гайтана Ессамі, українська естрадна співачка й композиторка, представниця України на Євробаченні-2012.

Гайтана

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

У народі 24 березня називається "пташиним". Саме в цей день пернаті готуються до заведення потомства, в'ють гнізда.

У цей день заведено було дивитися на гнізда птахів. Якщо гнізда розташовані на сонячному боці, значить, літо буде холодним, якщо в тіні – воно буде спекотним.

Також прислухалися до співу птахів. Коли люди чули зозулю – вони струшували гроші, що були в кишені. Це робилося для того, щоб вони примножувалися. Можна ще злегка струсонути гаманець з монетами – так можна привернути удачу і багатство.

Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна гнати птахів зі свого подвір'я. Не забувайте, що 24 березня вони починають вити свої гнізда.

Також у цю неділю не можна розкидатися дріб'язком, адже існує повір'я, що таким чином ви позбавляєте себе майбутнього багатства.

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