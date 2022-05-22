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23 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти та День Героїв — свято пам'яті борців за волю України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
23 травня православна церква відзначає День пам'яті преподобного Симеона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 23 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Семен, Таїсія, Ян, Юліан, Михайло, Симеон, Емілія, а також Єфросинія Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День морської піхоти України.
- День Героїв або Свято Героїв — свято пам'яті борців за волю України.
- Всесвітній день черепахи.
- День щасливої монетки.
- 1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.
- 1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.
- 1927 — у містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій були Бонні Паркер та Клайд Берроу.
- 1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.
- 1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.
- 1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.
- 1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.
- 1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.
- 2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.
- 2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — "Червоний хутір".
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ТРАВНЯ
- 1908 — Джон Бардін, американський фізик, винахідник транзистора. Єдиний у світі науковець, двічі удостоєний Нобелівської премії з фізики: у 1956 році та у 1972 році.
- 1917 — Едвард Лоренц, американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу.
- 1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер, сценарист.
- 1923 — Алісія де Ларроча, іспанська піаністка.
- 1951 — Антоніс Самарас, грецький політик.
- 1960 — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук.
- 1966 — Еліна Абакарова — архітекторка, художниця.
- 1972 — Рубенс Барікелло, бразильський автогонщик, пілот "Формули-1".
- 1982 — Андрій Башко, білоруський хокеїст.
Василь Шуляр
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ іде – літо буде непогожим.
- Лопаються березові "сережки" – пора хліб сіяти.
- Вранці бджоли дуже швидко літають – прикмета до того, що буде сонячний день.
- Дме вітер під час дощу – очікуй гарної погоди.
- До вечора не зникають купчасті хмари – чекай поліпшення погоди.
- Кріт навколо нори землю розкидає – прикмета того, що дощ піде.
- До світанку чутні пташині пісні – буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Суворо заборонено в цей день робити щось на городі чи в саду.
- Не рекомендується сьогодні міняти свій імідж.
- Не варто пускати 23 травня в дім незнайомців.
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