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23 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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23 травня – понеділок

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти та День Героїв — свято пам'яті борців за волю України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 травня православна церква відзначає День пам'яті преподобного Симеона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 23 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Семен, Таїсія, Ян, Юліан, Михайло, Симеон, Емілія, а також Єфросинія Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День морської піхоти України.
  • День Героїв або Свято Героїв — свято пам'яті борців за волю України.
  • Всесвітній день черепахи.
  • День щасливої монетки.
  • 1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.
  • 1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.
  • 1927 — у містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій були Бонні Паркер та Клайд Берроу.
  • 1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.
  • 1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.
  • 1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.
  • 1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.
  • 1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.
  • 2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.
  • 2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — "Червоний хутір".
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ХТО НАРОДИВСЯ 23 ТРАВНЯ

  • 1908 — Джон Бардін, американський фізик, винахідник транзистора. Єдиний у світі науковець, двічі удостоєний Нобелівської премії з фізики: у 1956 році та у 1972 році.
  • 1917 — Едвард Лоренц, американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу.
  • 1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер, сценарист.
  • 1923 — Алісія де Ларроча, іспанська піаністка.
  • 1951 — Антоніс Самарас, грецький політик.
  • 1960 — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук.
  • 1966 — Еліна Абакарова — архітекторка, художниця.
  • 1972 — Рубенс Барікелло, бразильський автогонщик, пілот "Формули-1".
  • 1982 — Андрій Башко, білоруський хокеїст.
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Василь Шуляр

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ іде – літо буде непогожим.
  • Лопаються березові "сережки" – пора хліб сіяти.
  • Вранці бджоли дуже швидко літають – прикмета до того, що буде сонячний день.
  • Дме вітер під час дощу – очікуй гарної погоди.
  • До вечора не зникають купчасті хмари – чекай поліпшення погоди.
  • Кріт навколо нори землю розкидає – прикмета того, що дощ піде.
  • До світанку чутні пташині пісні – буде дощ.

23 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 505827

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Суворо заборонено в цей день робити щось на городі чи в саду.
  • Не рекомендується сьогодні міняти свій імідж.
  • Не варто пускати 23 травня в дім незнайомців.

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