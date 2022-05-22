23 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти та День Героїв — свято пам'яті борців за волю України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 травня православна церква відзначає День пам'яті преподобного Симеона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 23 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Семен, Таїсія, Ян, Юліан, Михайло, Симеон, Емілія, а також Єфросинія Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День морської піхоти України .

. День Героїв або Свято Героїв — свято пам'яті борців за волю України.

Всесвітній день черепахи.

День щасливої монетки.

1910 — в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.

1911 — в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.

1927 — у містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій були Бонні Паркер та Клайд Берроу.

1938 — убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1953 — впродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили в колгоспи.

1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.

1988 — прощання Мішеля Платіні з великим футболом.

2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.

2008 — відкрита 46 станція Київського метрополітену — "Червоний хутір".

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ТРАВНЯ

1908 — Джон Бардін, американський фізик, винахідник транзистора. Єдиний у світі науковець, двічі удостоєний Нобелівської премії з фізики: у 1956 році та у 1972 році.

1917 — Едвард Лоренц, американський математик і метеоролог, один із творців теорії хаосу.

1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер, сценарист.

1923 — Алісія де Ларроча, іспанська піаністка.

1951 — Антоніс Самарас, грецький політик.

1960 — Василь Шуляр, український учений, доктор педагогічних наук.

1966 — Еліна Абакарова — архітекторка, художниця.

1972 — Рубенс Барікелло, бразильський автогонщик, пілот "Формули-1".

1982 — Андрій Башко, білоруський хокеїст.

Василь Шуляр

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ іде – літо буде непогожим.

Лопаються березові "сережки" – пора хліб сіяти.

Вранці бджоли дуже швидко літають – прикмета до того, що буде сонячний день.

Дме вітер під час дощу – очікуй гарної погоди.

До вечора не зникають купчасті хмари – чекай поліпшення погоди.

Кріт навколо нори землю розкидає – прикмета того, що дощ піде.

До світанку чутні пташині пісні – буде дощ.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Суворо заборонено в цей день робити щось на городі чи в саду.

Не рекомендується сьогодні міняти свій імідж.

Не варто пускати 23 травня в дім незнайомців.

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