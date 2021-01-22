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23 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 січня, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія, єпископа Нісського, а у світі святкують День письма від руки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 23 січня віряни вшановують пам'ять святителя Григорія, єпископа Нісського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 23 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День письма від руки.
- 1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.
- 1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.
- 1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів.
- 1964 — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.
- 1973 — виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.
- 1992 — у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.
- 2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.
- 2005 — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 СІЧНЯ
- 1891 — Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР.
- 1938 — Георг Базеліц, відомий німецький живописець, графік і скульптор, належить до числа найдорожчих сучасних художників. Неоекспресіоніст, один з основоположників стилю "Нові дикі".
- 1949 — Грицько Чубай, український поет, перекладач.
- 1958 — Юліян Китастий, композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар, син бандуриста Петра Китастого.
- 1968 — Петр Корда, чеський тенісист, переможець 11 професійних турнірів в одиночному і 10 — в парному розряді; друга ракетка світу (лютий 1998-го).
- 1974 — Тіффані-Амбер Тіссен, американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалами ("Беверлі-Гіллз, 90210").
- 1990 — Назар Гук, український співак, учасник гурту "DZIDZIO", (клавіші, бек-вокал).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Іній на стовпах – до поганої риболовлі і неврожаю.
- Дерева в інеї – небо синім буде.
- Безхмарне і ясне небо – до ранньої весни.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Григорія з дому не можна виносити сміття. Можна щастя своє винести.
- Не варто хвалитися, особливо грошима і матеріальними благами. Так можна і без них залишитися.
- А ще не потрібно мити посуд в чужій хаті.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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