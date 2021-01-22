23 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 січня, віряни вшановують пам'ять святителя Григорія, єпископа Нісського, а у світі святкують День письма від руки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 січня віряни вшановують пам'ять святителя Григорія, єпископа Нісського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 23 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День письма від руки.

1912 — у Гаазі підписана Міжнародна опіумна конвенція — перша міжнародна домовленість про контроль наркотичних речовин.

1950 — ізраїльський кнесет (парламент) всупереч рішенню ООН про виділення Єрусалима в самостійну адміністративну одиницю, проголосив його західну частину столицею держави.

1960 — швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" спустились на дно Маріанської западини, досягши рекордної глибини занурення — 10 915 метрів.

1964 — у Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не прийшовши до тями.

1973 — виверження вулкану Ельдфетль на острові Геймаей, Ісландія.

1992 — у Києві пройшов І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом.

2002 — 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ.

2005 — інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 СІЧНЯ

1891 — Павло Тичина, український поет, перекладач, публіцист, громадський та державний діяч доби УНР та УРСР.

1938 — Георг Базеліц, відомий німецький живописець, графік і скульптор, належить до числа найдорожчих сучасних художників. Неоекспресіоніст, один з основоположників стилю "Нові дикі".

1949 — Грицько Чубай, український поет, перекладач.

1958 — Юліян Китастий, композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар, син бандуриста Петра Китастого.

1968 — Петр Корда, чеський тенісист, переможець 11 професійних турнірів в одиночному і 10 — в парному розряді; друга ракетка світу (лютий 1998-го).

1974 — Тіффані-Амбер Тіссен, американська кіноакторка, відома насамперед за телесеріалами ("Беверлі-Гіллз, 90210").

1990 — Назар Гук, український співак, учасник гурту "DZIDZIO", (клавіші, бек-вокал).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Іній на стовпах – до поганої риболовлі і неврожаю.

Дерева в інеї – небо синім буде.

Безхмарне і ясне небо – до ранньої весни.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Григорія з дому не можна виносити сміття. Можна щастя своє винести.

Не варто хвалитися, особливо грошима і матеріальними благами. Так можна і без них залишитися.

А ще не потрібно мити посуд в чужій хаті.

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