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23 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 серпня, у світі відзначають Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації, а віряни вшановують святого Лаврентія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 серпня, віряни вшановують пам’ять святого Лаврентія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Роман, В’ячеслав, Лавр, Панас, Сава, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пам'яті про работоргівлю та її ліквідації.
- Європейський день пам'яті жертв сталінізму та нацизму.
- День Державного Прапора України.
- 1939 — у Москві підписано Пакт Молотова — Ріббентропа і таємний протокол до нього, за яким Європу поділили за сферами впливу Третій Рейх і СРСР.
- 1942 — початок Сталінградської битви.
- 1943 — визволення Харкова від німецьких окупантів.
- 1975 — відкриття Харківського метрополітену.
- 1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція "Балтійський шлях", коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).
- 1990 — у Бердянську на місцевому стадіоні "Торпедо" вперше в СРСР стартувала міжнародна музично-екологічна акція "САМ". Вперше на великому міжнародному форумі над стадіоном було піднято синьо-жовтий прапор. Цей день згодом стане День Державного Прапора України.
- 1994 — позачергова сесія севастопольської міськради прийняла незаконне рішення про визнання російського правового статусу міста Севастополя.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 СЕРПНЯ
- 1867 — Осип Маковей, український поет, прозаїк та громадсько-політичний діяч.
- 1870 — Володимир Сікевич, військовий і політичний діяч.
- 1932 — Давид Черкаський, український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист.
- 1935 — Анатоль Перепадя, український перекладач.
- 1941 — Ед Робертс, американський інженер і підприємець, який розробив перший комерційно успішний персональний комп'ютер Altair 8800 в 1975.
- 1950 — Григорій Гусейнов, український письменник, редактор, видавець
- 1974 — Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський активіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Теплий і дощовий день обіцяє хороший улов риби.
- Багато жолудів впало – рік буде врожайним.
- Якщо птахи не співають, то скоро почнеться дощ.
- Листя липи знизу жовтіти почали – до багатого врожаю озимих.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні категорично заборонено купатися у водоймах.
- Не можна прибирати вдома та готувати.
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