23 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 липня, відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 липня в православній церкві шанується пам'ять діяча Антонія Печерського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 23 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан та Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день китів і дельфінів.

1888 — у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.

1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.

1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.

1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.

1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.

1965 — на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая Операція "И" та інші пригоди Шурика.

1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

1974 — повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції.

1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.

1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.

1980 — запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії, в'єтнамець Фам Туан.

1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.

1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИПНЯ

1888 — Реймонд Чандлер, американський письменник.

1906 — Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був удостоєний Нобелівської премії з хімії (1975).

1915 — Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Т. Шевченка та інших українських поетів.

1933 — Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської та Прітцкерівської (2007) премій.

1938 — Вагріч Бахчанян, український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст.

1946 — Олександр Кайдановський, радянський актор, режисер і сценарист українського походження.

1961 — Вуді Гаррельсон, американський актор, продюсер і драматург.

1969 — Дмитро Христич, український хокеїст.

1976 — Ігор Карпенко, український хокеїст.

1982 — Пол Веслі, американський актор.

1989 — Деніел Редкліфф, британський кіноактор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гучний грім обіцяє зливу, а глухий – невеликий дощ.

Якщо гроза вирує вночі – скоро буде хороша погода.

Веселка до обіду обіцяє сильний вітер.

Якщо метеликів немає, то скоро дощ буде.

Вода в річці піниться – за день чекай дощу.

Нічна роса не висихає — буде гроза.

Що більша роса, то жаркіший день буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не працювати на городі.

Нині заборонено рубати дерева.

Не можна планувати відпочинок на природі.

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