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23 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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23 липня – субота

Сьогодні, 23 липня, відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

23 липня в православній церкві шанується пам'ять діяча Антонія Печерського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 23 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан та Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день китів і дельфінів.
  • 1888 — у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.
  • 1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
  • 1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.
  • 1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.
  • 1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
  • 1965 — на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая Операція "И" та інші пригоди Шурика.
  • 1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
  • 1974 — повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції.
  • 1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
  • 1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.
  • 1980 — запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії, в'єтнамець Фам Туан.
  • 1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
  • 1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.
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ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИПНЯ

  • 1888 — Реймонд Чандлер, американський письменник.
  • 1906 — Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був удостоєний Нобелівської премії з хімії (1975).
  • 1915 — Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Т. Шевченка та інших українських поетів.
  • 1933 — Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської та Прітцкерівської (2007) премій.
  • 1938 — Вагріч Бахчанян, український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст.
  • 1946 — Олександр Кайдановський, радянський актор, режисер і сценарист українського походження.
  • 1961 — Вуді Гаррельсон, американський актор, продюсер і драматург.
  • 1969 — Дмитро Христич, український хокеїст.
  • 1976 — Ігор Карпенко, український хокеїст.
  • 1982 — Пол Веслі, американський актор.
  • 1989 — Деніел Редкліфф, британський кіноактор.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Гучний грім обіцяє зливу, а глухий – невеликий дощ.
  • Якщо гроза вирує вночі – скоро буде хороша погода.
  • Веселка до обіду обіцяє сильний вітер.
  • Якщо метеликів немає, то скоро дощ буде.
  • Вода в річці піниться – за день чекай дощу.
  • Нічна роса не висихає — буде гроза.
  • Що більша роса, то жаркіший день буде.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день краще не працювати на городі.
  • Нині заборонено рубати дерева.
  • Не можна планувати відпочинок на природі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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