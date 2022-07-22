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23 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 липня, відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
23 липня в православній церкві шанується пам'ять діяча Антонія Печерського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 23 липня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Георгій, Данило, Степан та Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день китів і дельфінів.
- 1888 — у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому.
- 1901 — німецький лікар Роберт Кох висунув теорію, що переносником бубонної чуми є пацюки.
- 1918 — Омський уряд проголосив незалежність Сибіру, скасування всіх більшовицьких законів, відновлення поміщицької власності на землю.
- 1936 — створено Інститут історії України АН УСРР.
- 1951 — у Рокенкорті (Французька республіка) відкрита штаб-квартира НАТО.
- 1965 — на екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая Операція "И" та інші пригоди Шурика.
- 1966 — запустили першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу.
- 1974 — повалено диктатуру "чорних полковників" у Греції.
- 1975 — Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних рибальських кораблів.
- 1979 — духовний лідер Ірану аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики у зв'язку з тим, що це розбещує молодь.
- 1980 — запуск космічного корабля Союз-37, у складі екіпажу якого в космос вирушив перший космонавт з Азії, в'єтнамець Фам Туан.
- 1982 — ухвалене рішення про повну заборону вилову китів у комерційних цілях.
- 1990 — Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЛИПНЯ
- 1888 — Реймонд Чандлер, американський письменник.
- 1906 — Владимир Прелог, хорватсько-швейцарський хімік-органік, спільно з Джоном Корнфортом був удостоєний Нобелівської премії з хімії (1975).
- 1915 — Михайло Матусовський, радянський поет, перекладач творів Т. Шевченка та інших українських поетів.
- 1933 — Річард Роджерс, британський архітектор, один з творців стилю хай-тек; лауреат Імператорської та Прітцкерівської (2007) премій.
- 1938 — Вагріч Бахчанян, український і американський художник вірменського походження, поет-концептуаліст.
- 1946 — Олександр Кайдановський, радянський актор, режисер і сценарист українського походження.
- 1961 — Вуді Гаррельсон, американський актор, продюсер і драматург.
- 1969 — Дмитро Христич, український хокеїст.
- 1976 — Ігор Карпенко, український хокеїст.
- 1982 — Пол Веслі, американський актор.
- 1989 — Деніел Редкліфф, британський кіноактор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гучний грім обіцяє зливу, а глухий – невеликий дощ.
- Якщо гроза вирує вночі – скоро буде хороша погода.
- Веселка до обіду обіцяє сильний вітер.
- Якщо метеликів немає, то скоро дощ буде.
- Вода в річці піниться – за день чекай дощу.
- Нічна роса не висихає — буде гроза.
- Що більша роса, то жаркіший день буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не працювати на городі.
- Нині заборонено рубати дерева.
- Не можна планувати відпочинок на природі.
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