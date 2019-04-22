23 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 квітня, святкують день книги та авторського права. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні у світі відзначають день книги та авторського права, міжнародний день англійської та іспанської мов. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 23 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що у цей день вшановують мученика Терентія та його дружину. Вони зазнавали утисків за часів правління імператора Декія у 249-251 роках. Їх страти за християнську нескорену віру. Також цей день називають Терентієм Маревним. За народними повір'ями саме на Терентія можна було визначити, яким буде врожай.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 23 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Зенон, Максим, Терентій, Федір, Яків, а також Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

215 до н. е. – у Римі відкрили храм Венери, який невдовзі став місцем поклоніння куртизанок (через що 23 квітня римляни почали вважати днем повій).

1348 – англійський король Едуард III засновує орден Підв'язки.

1533 – Англіканська церква розриває шлюб між Катериною Арагонською та англійським королем Генріхом VIII.

1635 – в Бостоні заснована перша в США публічна школа.

1662 – Коннектикут проголошено Британською колонією.

1867 – британська королева Вікторія і французький імператор Наполеон III відхилили план будівництва тунелю під Ла-Маншем.

1896 – у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс.

1907 – Джек Лондон відправився в навколосвітню подорож на двощогловому судні.

1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками.

1928 – Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є "персонами" (фізичними особами).

1948 – ізраїльські війська в ході арабо-ізраїльської війни відбили у палестинців морський порт Хайфу.

1954 – в НБА введено правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м'ячем, має виконати кидок по кільцю.

1956 – відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада.

1959 – створено Спілку журналістів України.

1962 – у США запущено космічну станцію "Ranger-4", яка 26 квітня 1962 року досягла поверхні Місяця.

1969 – Сірхана Сірхана, убивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата покійного президента США Джона Кеннеді), засуджено до страти. Пізніше смертний вирок було замінено на довічне ув'язнення.

1992 – у Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі "МакДональдз" (на 700 місць).

2001 – компанія "Intel" представила свій новий процесор "Pentium 4".

23 квітня у Пекіні відкрили найбільший "МакДональдз"

ХТО НАРОДИВСЯ 23 квітня

1564 – Вільям Шекспір, англійський поет епохи Відродження.

1775 – Вільям Тернер, відомий англійський художник, аквареліст та графік. Британський майстер романтичного живопису.

1804 – Марія Тальйоні, балерина, якій мистецтво балету завдячує танцями на пуантах.

1858 – Макс Планк, німецький фізик, основоположник квантової теорії.

1875 – Уемура Шьоен, японська художниця.

1891 – Прокоф'єв Сергій Сергійович, композитор, автор 8 опер, 7 балетів, 7 симфоній.

1918 – Дрюон Моріс, французький письменник.

1918 – Георгій Віцин, кіноактор.

1920 – Тютюнник Григорій Михайлович, український письменник-прозаїк і поет, старший брат письменника-прозаїка Григора Тютюнника.

1979 – Лаурі Юльонен, вокаліст, лідер і автор більшості пісень фінського рок-гурту The Rasmus, а також сольний виконавець.

23 квітня народився Вільям Шекспір

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У цей день заведено каятися грішним дружинам.

Також є традиція ворожити на найближчі 3 місяці. Потрібно зранку визирнути у вікно й, що перше побачиш, те і віщує доля: молода людина – до спокійного і заможного життя; сім'я – до примирення і добрих відносин з родичами; літня жінка – до хвороб і невдач; інвалід – поганий знак; кішка – до прибутку; собака – до печалі; птиці – до нового цікавого знайомства й отримання важливих звісток.

Якщо червоне сонце в туманному серпанку або в блакитних і рожевих маревах, то буде хороший врожай хліба.

Якщо сонце викотилося з-за гори й лягло на землю, то доведеться землю переорювати та сіяти заново.

Якщо сонце яскраво світить, то варто переорювати озиме поле і досівати ярі.

Якщо вранці туман, то буде дощ.

Якщо з'явилися сережки на ліщині, то морозів більше не буде.

Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У 2019 році на 23 квітня випадає Великий вівторок Страсного тижня.

Не пропустіть похід до храму. У церкві сьогодні правлять Літургію Передосвячених дарів.

Не варто сваритися у такий святий час – побудьте у тиші Страсного тижня.

Не порушуйте піст – їжте гарячі страви без олії.

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