23 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 грудня, у світі відзначають Всесвітній день сноуборду, а віряни вшановують пам'ять Міни Красномовного. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 грудня віряни вшановують пам'ять Міни Красномовного.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 23 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Євген, Івана, Іоанна, Стефана, Іванни та Андрія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день сноуборду

День Перемоги в Єгипті

День народження королеви Сільвії та День прапора в Швеції

Ніч редисок в місті Оахака, Мексика

Національний день випічки і День перцевих горішків в США

1583 — Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність.

1846 — Брати Джордж і Майкл Боїнґи створили компанію з випуску велосипедів, яка сьогодні спеціалізується на авіабудуванні та авіаперевезенні.

1873 — Створено Наукове товариство імені Шевченка.

1913 — Пройшов перший політ літака Сікорського "Ілля Муромець".

1947 — 1 січня в СРСР назвали вихідним днем.

1947 — У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі показали свій винахід — транзистор, за який згодом отримали Нобелівську премію.

1954 — Перша успішна пересадка нирки у світі відбулась у Бостоні, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду.

1968 — Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 — Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнував землетрус потужністю 6,5 бала, через що загинули 10 тисяч людей.

1972 — Через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах було врятовано 16 жертв тієї аварії. На основі цих подій у 1993 році режисер Френк Маршалл зняв фільм "Живі".

1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, яка зайняла пост генерал-губернатором Канади.

1986 — У Москву після 7-річного заслання в Горькому повернувся академік-дисидент Андрій Сахаров.

1990 — На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1991 — Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика.

1995 — В Індії під час новорічних святкувань через пожежу в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 грудня

1573 — Джованні Баттіста Креспі, італійській художник доби раннього бароко, скульптор і архітектор.

1743 — Іполит Богданович, поет, видавець, перекладач.

1790 — Жан-Франсуа Шампольйон, французький історик-орієнталіст, якого називають засновником єгиптології, адже він зумів розшифрувати ієрогліфи.

1799 — Карл Брюллов, російський живописець (Останній день Помпеї, Вершниця).

1878 — Степан Тимошенко, український, американський та німецький вчений. Батько теоретичної механіки та основоположник теорії міцності матеріалів, теорії пружності та коливань.

1882 — Адам Коцко, громадський діяч, борець за український університет у Львові.

1925 — П'єр Береговуа, французький прем'єр-міністр українського походження.

1934 — Наталія Фатєєва, актриса театру і кіно (Джентльменах удачі, Місце зустрічі змінити не можна).

1950 — Вісенте Дель Боске, іспанський футболіст (півзахисник) і тренер.

1968 — Карла Бруні, італо-французька модель, поп-співачка, дружина президента Франції Ніколя Саркозі

1968 — Мануель Рівера-Ортіс, американський фотограф.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;

Якщо на березі досі є листя, то кінець грудня буде теплим;

Якщо дуже сніжна погода, то урожай буде невдалим;

Якщо ввечері чи вранці дуже добре видно зорі, то до похолодання;

Якщо сьогодні ясна погода, то до заморозків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись важкою роботою;

Не можна вживати алкоголь та шкідливу їжу;

Не можна позичати гроші та речі;

Не можна плавати у водоймах та виходити на кригу;

Не можна вишивати та тримати у руках гострі предмети.

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