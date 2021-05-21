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22 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 травня, у світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів, а віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 22 травня віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 22 травня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Микола, Димитрій, Василь, Симеон, Еміль, Олена, Юлія, Роман, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день біологічного різноманіття.
- Всесвітній день готів.
- 1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.
- 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.
- 1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція "Associated Press".
- 1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак (випробований 1903 року).
- 1919 — У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день "неофіційно" став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.
- 1931 — розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.
- 1936 — почався перший чемпіонат СРСР з футболу.
- 1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий "Сталевий пакт").
- 1960 — стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера — в Чилі.
- 1971 — відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві й арешт промовця.
- 1972 — Нова конституція змінила назву Цейлону на Республіку Шрі-Ланка.
- 1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.
- 1990 — Фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.
- 1995 — У Львові було створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка.
- 1998 — у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.
- 2002 — у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.
- 2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України — "Геноцид").
ХТО НАРОДИВСЯ 22 травня
- 1907 — Лоуренс Олів'є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер, один з найвидатніших акторів XX століття.
- 1909 — Денис Квітковський, український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч.
- 1919 — Микола Тарновський, український письменник.
- 1920 — Микола Гринько, український кіноактор.
- 1924 — Шарль Азнавур, французький співак-шансоньє та актор.
- 1925 — Жан Тенглі, швейцарський скульптор, один з лідерів кінетичного мистецтва, натхненного дадаїзмом.
- 1941 — Микола Олялін, український кіноактор.
- 1945 — Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.
- 1946 — Джордж Бест, північноірландський футболіст, володар "Золотого м'яча" 1968.
- 1948 — Євген Мартинов, композитор і співак.
- 1951 — Сергій Іванов, український кіноактор.
- 1970 — Наомі Кемпбелл, американська топмодель і акторка.
- 1982 — Кшиштоф Зборовський, польський хокеїст.
- 1986 — Сергій Колосов, білоруський хокеїст.
- 1987 — Новак Джокович, сербський тенісист, перша ракетка світу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ на Миколу – до хорошого урожаю.
- На наступний день після Миколи йде дощ – літо буде дощовим і холодним.
- Туманний і мокрий ранок 22 травня – значить, треба вмитися першої росою, щоб протягом року бути здоровим.
- Жаби почали квакати – прикмета, що буде багатий урожай вівса.
- Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в цей день сумувати, згадувати про погані події, лінуватися. Також не варто сьогодні братися за шиття і в'язання.
- Не потрібно брати в руки гострі предмети, інакше можна накликати біду.
- Не можна відмовляти в допомозі тим, хто щиро просить.
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