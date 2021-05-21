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22 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 травня – субота

Сьогодні, 22 травня, у світі відзначають Міжнародний день біологічного різноманіття та Всесвітній день готів, а віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 22 травня віряни відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 22 травня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Микола, Димитрій, Василь, Симеон, Еміль, Олена, Юлія, Роман, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день біологічного різноманіття.
  • Всесвітній день готів.
  • 1861 — Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.
  • 1892 — доктор Вашингтон Шеффілд винайшов тюбик для зубної пасти.
  • 1846 — у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція "Associated Press".
  • 1906 — американські авіаконструктори брати Райт отримали патент на винайдений ними літак (випробований 1903 року).
  • 1919 — У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день "неофіційно" став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.
  • 1931 — розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.
  • 1936 — почався перший чемпіонат СРСР з футболу.
  • 1939 — Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий "Сталевий пакт").
  • 1960 — стався найсильніший у XX столітті землетрус силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера — в Чилі.
  • 1971 — відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві й арешт промовця.
  • 1972 — Нова конституція змінила назву Цейлону на Республіку Шрі-Ланка.
  • 1979 — похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.
  • 1990 — Фірма "Microsoft" анонсувала вихід операційної системи Windows 3.0.
  • 1995 — У Львові було створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка.
  • 1998 — у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.
  • 2002 — у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.
  • 2009 — СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932—1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України — "Геноцид").
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ХТО НАРОДИВСЯ 22 травня

  • 1907 — Лоуренс Олів'є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер, один з найвидатніших акторів XX століття.
  • 1909 — Денис Квітковський, український історик, адвокат, публіцист, педагог, видавець, політичний та громадський діяч.
  • 1919 — Микола Тарновський, український письменник.
  • 1920 — Микола Гринько, український кіноактор.
  • 1924 — Шарль Азнавур, французький співак-шансоньє та актор.
  • 1925 — Жан Тенглі, швейцарський скульптор, один з лідерів кінетичного мистецтва, натхненного дадаїзмом.
  • 1941 — Микола Олялін, український кіноактор.
  • 1945 — Юрій Рибчинський, український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв України.
  • 1946 — Джордж Бест, північноірландський футболіст, володар "Золотого м'яча" 1968.
  • 1948 — Євген Мартинов, композитор і співак.
  • 1951 — Сергій Іванов, український кіноактор.
  • 1970 — Наомі Кемпбелл, американська топмодель і акторка.
  • 1982 — Кшиштоф Зборовський, польський хокеїст.
  • 1986 — Сергій Колосов, білоруський хокеїст.
  • 1987 — Новак Джокович, сербський тенісист, перша ракетка світу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ на Миколу – до хорошого урожаю.
  • На наступний день після Миколи йде дощ – літо буде дощовим і холодним.
  • Туманний і мокрий ранок 22 травня – значить, треба вмитися першої росою, щоб протягом року бути здоровим.
  • Жаби почали квакати – прикмета, що буде багатий урожай вівса.
  • Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.
22 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 460479

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна в цей день сумувати, згадувати про погані події, лінуватися. Також не варто сьогодні братися за шиття і в'язання.
  • Не потрібно брати в руки гострі предмети, інакше можна накликати біду.
  • Не можна відмовляти в допомозі тим, хто щиро просить.

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