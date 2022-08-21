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22 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 серпня – понеділок

Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, День екологічного боргу, в Україні – День пам'яті загиблих правоохоронців, а віряни вшановують Апостола Матвія.. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 серпня, відзначають Апостола Матвія, а також Собор Соловецьких святих, до якого входить день пам'яті Адріана Соловецького та інших.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 22 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Матвій, Андріан, Антон, Леонтій, Олексій та Дмитро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день мозку
  • День екологічного боргу
  • Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їх релігії або переконань
  • День пам'яті загиблих правоохоронців в Україні
  • День пожежника в Мексиці
  • Міжнародний день фольклору
  • Національний день кави в Перу
  • 1485 — відбулася битва при Босворті (Англія) під час вирішальної війни Червоної та Білої троянд
  • 1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції побував на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом, а також проголосив його володінням британської корони
  • 1795 — у Французькій республіці прийнято Конституцію ІІІ року, якою було ліквідовано загальне виборче право
  • 1864 — погоджено першу Женевську конвенцію та утворено товариство Червоного хреста
  • 1868 — Христіан Генріх Фрідрих Петерс відкрив астероїд 102 Міріам
  • 1910 — укладено Договір про приєднання Кореї до Японії
  • 1918 — відбувся обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою
  • 1919 — під час наступу на Київ війська УНР зайняли Житомир та станцію Попільня
  • 1919 — Директорія та уряд УНР прийняли рішення про переговори з армією Денікіна щодо встановлення демаркаційної лінії між двома арміями
  • 1992 — президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, відповідно до якої незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки
  • 2006 — авіакатастрофа російського літака Ту-154 в Донецькій області. На борту авіалайнера, що виконував рейс Анапа — Санкт-Петербург, перебувало 160 пасажирів та 10 членів екіпажу, всі загинули
Bret Kavanaugh on Unsplash - фото 511813
Bret Kavanaugh on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 22 СЕРПНЯ

  • 1741 — Жан-Франсуа Лаперуз, французький мореплавець та дослідник Тихого океан
  • 1834 — Семюел Пірпонт Ленглі, американський астроном, фізик та піонер авіації
  • 1862 — Клод Дебюссі, відомий французький композитор
  • 1904 — Ден Сяопін, фактичний керівник КНР з 1976 до середини 1990-х
  • 1908 — Анрі Картьє-Брессон, французький фотограф та класик світової фотографії
  • 1920 — Рей Бредбері, знаменитий американський письменник-фантаст (51 градус за Фаренгейтом, Марсіанські хроніки)
  • 1966 — Ольга Сумська, українська акторка кіно і театру
  • 1995 — Дуа Ліпа, популярна британська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Матвія сильний вітер, то зима буде дуже сніжною;
  • Якщо вода на водоймах спокійна, то такою буде й осінь;
  • Якою буде погода у цей день, таким буде і кінець серпня;
  • Якщо вранці на траві видно росу, то день буде ясним та спекотним.
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Dakota Roos on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна вживати спиртне;
  • Не можна виходити з дому босоніж;
  • Не можна займатись в'язанням та вишиванням;
  • Не можна тримати вдома поламані речі;
  • Не можна сваритись та кричати;
  • Не можна поспішати;
  • Не можна зациклюватись на поганому.

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