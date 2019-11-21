22 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 листопада, віряни відзначають день Ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 22 листопада віряни відзначають день Ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця". Ікона Божої Матері – древній чудотворний образ, на Святій Горі Афон, в монастирі Дохіар. Монастирський переказ відносить час її написання до Х століття, до часу життя настоятеля обителі святого Неофіта. 1664 року трапезник Ніл, проходячи в нічний час в трапезну із запаленою лучиною, почув від образу Богородиці, що висів над дверима, голос, який закликає його надалі тут не ходити і не коптити ікону. Чернець подумав, що це жарт якого-небудь брата, знехтував знаменням і продовжував ходити в трапезну з лучиною. Раптово він осліп. У гіркому каятті молився Ніл перед іконою Божої Матері, благаючи про прощення. І знову почув дивний голос, який сповіщав про прощення і повернення зору.

Скоропослушниця

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1675 – Оле Крістенсен Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла

1708 – РПЦ, з ініціативи Петра I, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі. До речі, ця анафема досі вважається Московським патріархатом легітимною

1975 – коронація 37-річного Хуана Карлоса Бурбона, який став королем Іспанії після смерті диктатора-батька Франсиско Франко

1990 – відставка з поста прем'єр-міністра легендарної особистості Англії ХХ століття 65-річної Маргарет Тетчер

2004 – початок Помаранчевої революції

Помаранчева революція

ХТО НАРОДИВСЯ 22 листопада

1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст і філософ. Іменем Сковороди названо село Сковородинівка, Золочівського району Харківської області; вулиці в Києві, Харкові, Полтаві, Одесі та інших містах; Харківський педагогічний інститут та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет також мають ім'я Сковороди

Іменем Сковороди названо село Сковородинівка, Золочівського району Харківської області; вулиці в Києві, Харкові, Полтаві, Одесі та інших містах; Харківський педагогічний інститут та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет також мають ім'я Сковороди 1869 – Андре Жид, французький письменник

1890 – Шарль де Голль, французький військовий і політичний діяч. Після відставки і смерті де Голля всесвітня непопулярність залишилась в минулому, його визнають перш за все як значну історичну фігуру

1893 – Лазар Каганович, радянський партійний і державний діяч

1952 – Савік Шустер, журналіст з канадським і італійським громадянством

1984 – Скарлетт Йоханссон, американська кіноактриса

Григорій Сковорода

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вранці іній видно – в наступному році буде хороший урожай вівса

Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить

Снігопади віщують непогожий травень

Снігопад

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна приймати важливі рішення

Не варто також піддаватися перепадам настрою

Не рекомендують сваритися

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