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22 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 листопада, віряни відзначають день Ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 22 листопада віряни відзначають день Ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця". Ікона Божої Матері – древній чудотворний образ, на Святій Горі Афон, в монастирі Дохіар. Монастирський переказ відносить час її написання до Х століття, до часу життя настоятеля обителі святого Неофіта. 1664 року трапезник Ніл, проходячи в нічний час в трапезну із запаленою лучиною, почув від образу Богородиці, що висів над дверима, голос, який закликає його надалі тут не ходити і не коптити ікону. Чернець подумав, що це жарт якого-небудь брата, знехтував знаменням і продовжував ходити в трапезну з лучиною. Раптово він осліп. У гіркому каятті молився Ніл перед іконою Божої Матері, благаючи про прощення. І знову почув дивний голос, який сповіщав про прощення і повернення зору.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 22 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1675 – Оле Крістенсен Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла
- 1708 – РПЦ, з ініціативи Петра I, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі. До речі, ця анафема досі вважається Московським патріархатом легітимною
- 1975 – коронація 37-річного Хуана Карлоса Бурбона, який став королем Іспанії після смерті диктатора-батька Франсиско Франко
- 1990 – відставка з поста прем'єр-міністра легендарної особистості Англії ХХ століття 65-річної Маргарет Тетчер
- 2004 – початок Помаранчевої революції
ХТО НАРОДИВСЯ 22 листопада
- 1722 – Григорій Сковорода, видатний український просвітитель-гуманіст і філософ. Іменем Сковороди названо село Сковородинівка, Золочівського району Харківської області; вулиці в Києві, Харкові, Полтаві, Одесі та інших містах; Харківський педагогічний інститут та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет також мають ім'я Сковороди
- 1869 – Андре Жид, французький письменник
- 1890 – Шарль де Голль, французький військовий і політичний діяч. Після відставки і смерті де Голля всесвітня непопулярність залишилась в минулому, його визнають перш за все як значну історичну фігуру
- 1893 – Лазар Каганович, радянський партійний і державний діяч
- 1952 – Савік Шустер, журналіст з канадським і італійським громадянством
- 1984 – Скарлетт Йоханссон, американська кіноактриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вранці іній видно – в наступному році буде хороший урожай вівса
- Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить
- Снігопади віщують непогожий травень
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна приймати важливі рішення
- Не варто також піддаватися перепадам настрою
- Не рекомендують сваритися
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