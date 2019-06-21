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22 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 22 червня, відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни та Зміїний день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Віддання свята П'ятидесятниці. Здійснюється служба на честь Свт. Кирила, архиєпископа. Олександрійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 22 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Іван, Олександр, Кирило, Ельдар, Марія, Марфа, Марта, Маріанна та Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни – день пам'яті в Україні. Відзначається щорічно 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.
  • Зміїний день – за народним календарем цей день припадав на період зміїних весіль. Вважається, що в цю пору змії сповзаються і їдуть поїздом на зміїне весілля. У багатьох населених пунктах досі залишилися "прокляті місця", так звані "зміїні гірки".
  • 1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.
  • 1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль "Німеччина".
  • 1941 — вторгнення військ нацистської Німеччини на територію СРСР.
  • 1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
  • 1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.
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Зміїний день

ХТО НАРОДИВСЯ 22 червня

  • 1877 — Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець
  • 1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник (†1970)
  • 1940 — Аббас Кіаростамі, іранський кінорежисер, сценарист і продюсер
  • 1964 — Ден Браун, американський письменник, журналіст, музикант
  • 1964 — Абе Хіросі, японський актор
  • 1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віце-чемпіон Олімпіади-2000
  • 1981 — Сергій Притула, український телеведучий, актор.
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Сергій Притула

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 22 червня поспіла суниця – сіяти овес уже марно.
  • Зоряне небо в ніч на 22 червня віщувало гарний врожай грибів.
  • Грім зранку на Кирила віщував тривалу негоду.
  • Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.
  • Сильна роса – до ясного дня.
  • Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.
  • Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.
  • За три години до грози птиці співати перестають.
  • Град на Федора обіцяє холодне літо, але, попри це, вдасться зібрати хороший урожай.
  • Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.
22 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 334746

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна загадувати бажання.
  • Не можна купувати молочні продукти.
  • Не можна сваритися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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