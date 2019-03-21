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22 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Яке сьогодні свято / maximum.fm

Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають День таксиста, а також велике релігійне свято Сорок святих. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Сьогодні православні християни відзначають день пам'яті воїнів-християн святих сорока мучеників, у Севастійському озері замучених, а також святого Кесарія Назіанзіна, брата святителя Григорія Богослова, праведного Тарасія Лікаонійского.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

22 березня іменини святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Вівіан, Дмитро, Євтихій, Іван, Іліан, Ілій, Іраклій, Кирило, Клавдій, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, ​​Сергій, Валерій, Феофіл.

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Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день водних ресурсів. Вода є найпростішою і найбільш звичною речовиною на планеті. Наразі 70% території нашої планети покриті водою. При цьому пити можна тільки 1% цієї води. За останні роки в світі відбулося безліч конфліктів, пов’язаних з доступом до води.

  • 22 березня таксисти всього світу відзначають своє професійне свято: Міжнародний день таксиста. Саме в цей день в 1907 році на вулицях Лондона з'явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками.

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День таксиста

Хто народився 22 березня

Отто Джон (музикант Limp Bizkit)

Хьюітт Стів (музикант Placebo)

Різ Візерспун (актриса)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ І ТРАДИЦІЇ

У народі 22 березня пов'язують з приходом весни, прильотом співочих птахів. Вважалися вони чистими Божими птахами, тому що, згідно з народним повір'ям, разом з ластівками виймали колючі терни з тіла Христа, розп'ятого на хресті. Кажуть, на зиму жайворонки не в теплі краї відлітали, а перетворювалися на мишей, перечікуючи холоднечу в теплих мишачих нірках.

22 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 314355
Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день заборонена будь-який фізичний труд, ремесла і рукоділля, а також робота по дому. Оскільки 22 березня випадає на Великий піст, заборонено вживати м'ясо, молоко, яйця і рибу. Дозволено додавати в їжу рослинну олію і випити трохи кагору.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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