22 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають День таксиста, а також велике релігійне свято Сорок святих. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Сьогодні православні християни відзначають день пам'яті воїнів-християн святих сорока мучеників, у Севастійському озері замучених, а також святого Кесарія Назіанзіна, брата святителя Григорія Богослова, праведного Тарасія Лікаонійского.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

22 березня іменини святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Вівіан, Дмитро, Євтихій, Іван, Іліан, Ілій, Іраклій, Кирило, Клавдій, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, ​​Сергій, Валерій, Феофіл.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день водних ресурсів. Вода є найпростішою і найбільш звичною речовиною на планеті. Наразі 70% території нашої планети покриті водою. При цьому пити можна тільки 1% цієї води. За останні роки в світі відбулося безліч конфліктів, пов’язаних з доступом до води.

22 березня таксисти всього світу відзначають своє професійне свято: Міжнародний день таксиста. Саме в цей день в 1907 році на вулицях Лондона з'явилися перші автомобілі, оснащені спеціальними лічильниками.

День таксиста

Хто народився 22 березня

Отто Джон (музикант Limp Bizkit)

Хьюітт Стів (музикант Placebo)

Різ Візерспун (актриса)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ І ТРАДИЦІЇ

У народі 22 березня пов'язують з приходом весни, прильотом співочих птахів. Вважалися вони чистими Божими птахами, тому що, згідно з народним повір'ям, разом з ластівками виймали колючі терни з тіла Христа, розп'ятого на хресті. Кажуть, на зиму жайворонки не в теплі краї відлітали, а перетворювалися на мишей, перечікуючи холоднечу в теплих мишачих нірках.

Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день заборонена будь-який фізичний труд, ремесла і рукоділля, а також робота по дому. Оскільки 22 березня випадає на Великий піст, заборонено вживати м'ясо, молоко, яйця і рибу. Дозволено додавати в їжу рослинну олію і випити трохи кагору.

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